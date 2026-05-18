Σε επιχείρηση υψηλού κινδύνου εξελίσσεται η προσπάθεια ανάσυρσης των σορών τεσσάρων Ιταλών δυτών, οι οποίοι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά το πολύνεκρο δυστύχημα σε υποθαλάσσιο σπήλαιο στις Μαλδίβες. Ειδική ομάδα έμπειρων Ευρωπαίων δυτών έφθασε στο Μαλέ, προκειμένου να επιχειρήσει σε βάθος περίπου 200 ποδιών, ενώ οι αρχές ανησυχούν ότι οι σοροί μπορεί να προσελκύσουν καρχαρίες και άλλους θαλάσσιους θηρευτές.

Η νέα αποστολή οργανώθηκε από την Divers Alert Network Europe και περιλαμβάνει έμπειρους τεχνικούς δύτες από τη Φινλανδία, όπως οι Σάμι Πάακαρινεν και Πάτρικ Γκρόνκβιστ, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει σε προηγούμενες επιχειρήσεις διάσωσης δυτών στη Νορβηγία το 2014. Μέλη της ομάδας είχαν επίσης λάβει μέρος στην επιχείρηση διάσωσης της νεανικής ποδοσφαιρικής ομάδας που είχε εγκλωβιστεί σε σπήλαιο της Ταϊλάνδης το 2018.

Η Μόνικα Μοντεφαλκόνε ήταν καθηγήτρια Οικολογίας στο πανεπιστήμιο της Γένοβα

Μέχρι στιγμής έχει ανασυρθεί μόνο η σορός του εκπαιδευτή καταδύσεων Τζιανλούκα Μπενεντέτι, ενώ οι έρευνες για τους υπόλοιπους τέσσερις αγνοούμενους συνεχίζονται σε βάθος περίπου 200 ποδιών μέσα σε επικίνδυνο σύστημα σπηλαίων. Η επιχείρηση καθίσταται ακόμα πιο δύσκολη λόγω των κακών καιρικών συνθηκών αλλά και της έλλειψης εξειδικευμένου τεχνικού εξοπλισμού στις Μαλδίβες.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της DAN Europe, Λάουρα Μαρόνι, μιλώντας στην ιταλική εφημερίδα La Stampa, τόνισε ότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. «Θα τους φέρουμε πίσω. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τις σορούς τους στο έλεος των καρχαριών. Χρειαζόμαστε ειδικούς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Τζιανλούκα Μπενεντέτι από την Πάντοβα

Η ίδια προειδοποίησε ότι στα θερμά νερά της περιοχής δεν μπορεί να αποκλειστεί η παρουσία θηρευτών. «Δυστυχώς, σε θερμά νερά, ακόμη κι αν δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι πανίδα υπάρχει στο σπήλαιο, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τον κίνδυνο από καρχαρίες ή άλλες περιβαλλοντικές επιπτώσεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι σε παλαιότερες επιχειρήσεις ανάσυρσης «είχαν συμβεί τα χειρότερα» και ότι «κάθε ώρα που περνά είναι κρίσιμη».

Η ομάδα των ειδικών δυτών διαθέτει εμπειρία σε καταδύσεις που φθάνουν σχεδόν τα 500 πόδια, γεγονός που τους επιτρέπει να επιχειρούν σε συνθήκες όπου οι συμβατικές ομάδες διάσωσης αδυνατούν να δράσουν. «Προσφέραμε δεκαετίες εμπειρίας και επιλέξαμε αμέσως τους καλύτερους και πιο έμπειρους δύτες που ήταν διαθέσιμοι: τη φινλανδική ομάδα», δήλωσε η Μαρόνι.

Diver dies while searching for bodies of tourists killed in Maldives scuba tragedy

Η αποστολή έφθασε στην πρωτεύουσα των Μαλδίβων λίγες ώρες μετά τον θάνατο του δύτη διάσωσης των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, λοχία Μοχάμεντ Μαχουντί. Ο Μαχουντί είχε καταγραφεί σε βίντεο την Παρασκευή δίπλα στον Πρόεδρο των Μαλδίβων, Μοχάμεντ Μουίζου, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της αποστολής που έμελλε να είναι η τελευταία του.

Τα θύματα της τραγωδίας ήταν οι Ιταλοί Μόνικα Μοντεφαλκόνε, 52 ετών, η κόρη της Τζόρτζια Σομμακάλ, 20 ετών, ο Μουριέλ Οντενίνο, 31 ετών, ο Τζιανλούκα Μπενεντέτι, 44 ετών και ο Φεντερίκο Γκουαλτιέρι, 31 ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι πλην ενός συνδέονταν με το Πανεπιστήμιο της Γένοβας, ενώ ένα ακόμη μέλος της ομάδας σώθηκε επειδή αποφάσισε την τελευταία στιγμή να μην εισέλθει στο νερό.

Η κόρη της καθηγήτριας Μοντεφαλκόνε, Τζόρτζια, θα γινόταν 23 ετών την 1η Ιουνίου

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι θάνατοι να προκλήθηκαν από τοξικότητα οξυγόνου, κατάσταση που μπορεί να προκληθεί σε πολύ βαθιές καταδύσεις λόγω παρατεταμένης έκθεσης σε υψηλή συγκέντρωση οξυγόνου.

Η Ιταλία έχει ήδη ξεκινήσει ξεχωριστή έρευνα για την τραγωδία, στην οποία εμπλέκεται το τουριστικό σκάφος «Duke of York». Το πολυτελές γιοτ, στο οποίο επέβαιναν περίπου 25 επιβάτες, φέρεται να μην διέθετε άδεια για καταδύσεις σε βάθος μεγαλύτερο των 100 ποδιών.

Η 31χρονη Μουριέλ Οντενίνο

Η ιταλική εταιρεία διοργάνωσης καταδύσεων Albatros Top Boat υποστηρίζει ότι δεν είχε εγκριθεί καμία κατάδυση πέραν του επιτρεπόμενου ορίου. Η δικηγόρος της εταιρείας, Οριέτα Στέλα, η οποία είναι και έμπειρη δύτρια, ταξιδεύει στις Μαλδίβες προκειμένου να επιβλέψει προσωπικά την επιχείρηση ανάσυρσης.

Ο 30χρονος Φεντερίκο Γκουαλτιέρι

«Θέλω να καταλάβω τι συνέβη σε αυτούς τους ανθρώπους και θέλω να παρακολουθήσω την επιχείρηση για την ανάσυρση των σορών τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

