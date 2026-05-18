Ενώ οι αφίξεις στο αεροδρόμιο Πάφου όσο προχωρούμε προς το καλοκαίρι και μετά τη μείωση των πολεμικών συρράξεων στη Μέση Ανατολή αυξάνονται αισθητά πλέον, η αντίστοιχη αύξηση στα ξενοδοχεία και τουριστικά υποστατικά της επαρχίας δεν φαίνεται να είναι ακόμη αντίστοιχη.

Σε αυτό συντείνει, εκτιμούν παράγοντες της τουριστικής βιομηχανίας, και η συνεχιζόμενη ισχύς της τουριστικής οδηγίας της Βρετανίας για την Κύπρο που έχει εκδοθεί από τις πρώτες μέρες του πολέμου και κυρίως μετά την πτώση του drone στην βάση Ακρωτηρίου. Αν και έκτοτε η κατάσταση είναι σαφώς ομαλοποιημένη από κάθε άποψη, η οδηγία παραμένει, ενώ και ένα σχετικό μούδιασμα από τη δυτική και βόρεια Ευρώπη εξακολουθεί να ισχύει για ταξίδια στην ανατολική Μεσόγειο, σε αντίθεση με το Ισραήλ που επανήρχισε το πτητικό πρόγραμμα προς την Πάφο, αν και σαφώς εγγύτερα στην επικίνδυνη ζώνη από ότι οι ευρωπαϊκές χώρες.

Το φαινομενικά οξύμωρο γεγονός, να πραγματοποιούν ταξίδια οι άνθρωποι από το μέτωπο του πολέμου και να διστάζουν να το πράξουν Ευρωπαίοι από την άλλη άκρη της γηραιάς ηπείρου, εξηγείται εντούτοις, δηλώνει στον «Φ» ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ, Θάνος Μιχαηλίδης. Όπως τονίζει, διαρκούσης της επίσημης ταξιδιωτικής οδηγίας της Βρετανίας, οι ασφαλιστικές εταιρείες ενεργούν αναλόγως εκτιμώντας ως υψηλού ρίσκου ένα τέτοιο ταξίδι, γεγονός που καθίσταται και οικονομικά αποτρεπτικό για τους Βρετανούς ταξιδιώτες.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Κύπρου εξέφρασε την ελπίδα το σκηνικό αυτό να ανατραπεί εντός Μαΐου, ώστε να μπορέσει η τουριστική βιομηχανία να ανακάμψει εγκαίρως για το υπόλοιπο της σεζόν.

Στο διεθνές αεροδρόμιο Πάφου το πτητικό πρόγραμμα από τις ευρωπαϊκές χώρες έχει πλήρως ομαλοποιηθεί, με τις πληρότητες ωστόσο των αεροσκαφών να είναι, προφανώς, χαμηλότερες του συνηθισμένου. Σημαντική κρίνεται στο στάδιο αυτό η επαναφορά των πτήσεων από το Τελ Αβίβ, εξέλιξη που χαρακτηρίζεται κρίσιμης σημασίας έστω και χωρίς ακόμα αριθμητικά να προσεγγίζουν τα νούμερα της εποχής πριν τον πόλεμο στο Ιράν.