Με βαθιά συγκίνηση και αισθήματα ιστορικής ευθύνης πραγματοποιήθηκε σήμερα, το Θρησκευτικό Μνημόσυνο Μνήμης και Τιμής για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στην Κάτω Πάφο, χοροστατούντος του Επισκόπου Αρσινόης, Παγκρατίου, παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορέων, οργανωμένων συνόλων και πολιτών.

Ακολούθησε ομιλία από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, Καθηγητή Παντελή Σκλιά, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της ιστορικής μνήμης και της διατήρησης της αλήθειας απέναντι στις τραγικές σελίδες της ιστορίας. Όπως τόνισε, η 19η Μαΐου δεν αποτελεί απλώς μια ιστορική αναφορά στο παρελθόν, αλλά μια διαρκή υπενθύμιση του χρέους μας απέναντι στην αλήθεια, στη μνήμη και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η μνήμη είναι πράξη ευθύνης και ότι οι κοινωνίες που αδιαφορούν για την ιστορική αλήθεια κινδυνεύουν να επαναλάβουν τα ίδια τραγικά λάθη.

Στη συνέχεια τελέστηκε τρισάγιο και πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Γενοκτονίας των Ποντίων, στον περιβάλλοντα χώρο του Ναού, ως ελάχιστος φόρος τιμής προς τα θύματα του Ποντιακού Ελληνισμού.

Οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής κορυφώνονται την Τρίτη 19 Μαΐου. Στις 6.30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στην Πλατεία 28ης Οκτωβρίου και πορεία προς το Πάρκο Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στη Λεωφόρο Ευαγόρα Παλληκαρίδη.

Στις 7.30 μ.μ., στο Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο Πάφου, θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση μνήμης και τιμής. Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Δρ Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Princeton (Η.Π.Α.) κ. Νίκος Μιχαηλίδης, με θέμα: «Η μνήμη του παρελθόντος και το χρέος του μέλλοντος. Από τη Γενοκτονία στην Αναγέννηση». Θα ακολουθήσει το καλλιτεχνικό πρόγραμμα «Το Δάκρυ της Μνήμης».