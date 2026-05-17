Ο Δήμος Πάφου διοργανώνει και φέτος εκδηλώσεις Μνήμης και Τιμής για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, αποτίοντας φόρο τιμής στα θύματα του Ποντιακού Ελληνισμού και διατηρώντας άσβεστη τη συλλογική ιστορική μνήμη. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σήμερα, Κυριακή και την Τρίτη 19 Μαΐου.

Σήμερα τελείται θρησκευτικό μνημόσυνο για τα θύματα της Γενοκτονίας στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στην Κάτω Πάφο, χοροστατούντος του Επισκόπου Αρσινόης Παγκρατίου.

Θα ακολουθήσει ομιλία από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, Καθηγητή Παντελή Σκλιά, καθώς και τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Γενοκτονίας των Ποντίων, που βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο του ναού. Μετά το πέρας της τελετής θα ακολουθήσει δεξίωση.

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται την Τρίτη 19 Μαΐου, στις 6.30 μ.μ., με συγκέντρωση στην Πλατεία 28ης Οκτωβρίου, μπροστά από το Δημοτικό Μέγαρο Πάφου και πορεία προς το Πάρκο Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού στη Λεωφόρο Ευαγόρα Παλληκαρίδη, όπου στις 7.00 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί αφή κεριών στο Μνημείο Γενοκτονίας.

Στις 7.30 μ.μ., στο Μαρκίδειο Δημοτικό Θέατρο Πάφου, θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση μνήμης και τιμής. Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Νίνα Γκαρακλίδου, Νικόλας Κεσίδης και Ευκλείδης Αμβροσιάδης.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Δρ Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Princeton (Η.Π.Α.) Νίκος Μιχαηλίδης, με θέμα: «Η μνήμη του παρελθόντος και το χρέος του μέλλοντος. Από τη Γενοκτονία στην Αναγέννηση».

Θα ακολουθήσει το καλλιτεχνικό πρόγραμμα «Το Δάκρυ της Μνήμης», με τη συμμετοχή του ηθοποιού Τάκη Βαμβακίδη, του τραγουδιστή Παναγιώτη Θεοδωρίδη, του λυράρη και συγγραφέα Δημήτρη Πιπερίδη, της Ειρήνης Σαχταρίδου στο αγγείο και τη φλογέρα, καθώς και του Πολιτισμικού Λαογραφικού Εργαστηρίου Κονιών.