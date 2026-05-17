Στενοχωρημένος επειδή δεν ήθελε να απογοητεύσει όσους τον στήριξαν δήλωσε ο Ακύλας στις πρώτες δηλώσεις του μετά τον 70ό διαγωνισμό Eurovision στη Βιέννη, στον οποίο τερμάτισε στη 10η θέση.

Ίσως μας αδίκησαν λίγο, είπε ακόμη, αλλά ευχαρίστησε τους πάντες γιατί του έδωσαν τη δυνατότητα να ζήσει όλη αυτή την εμπειρία.

«Πάλι κουβά!» ήταν το πρώτο σχόλιο που έκανε ο Ακύλας στην ΕΡΤ και συνέχισε λέγοντας: «Δεν ξέρω τι να πω, αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Για να είμαι ειλικρινής είμαι όντως στενοχωρημένος γιατί δεν ήθελα να σας απογοητεύσω, να σας στεναχωρήσω».

Είπε στη συνέχεια ότι «με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να είμαι σε αυτόν τον μεγάλο διαγωνισμό.

» Πραγματικά να ξέρετε ότι σε όλο αυτό το ταξίδι έδωσα το 100%, το 200% της αντοχής μου και του εαυτού μου, αρρώστησα, έβγαλα αμυγδαλές, έκανα τα πάντα για να δώσω το καλύτερο που μπορώ, σίγουρα λυπάμαι.

» Ίσως να μας αδίκησαν λίγο, αλλά πάλι, Ελλάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι μου έδωσε τη δυνατότητα να το ζήσω. Ευχαριστώ και σας αγαπώ πολύ».

