Με αποδοκιμασίες αντέδρασε το κοινό που παρακολουθούσε την Eurovision 2026 στη Βιέννη όταν το τραγούδι του Ισραήλ πέρασε για λίγο στην πρώτη θέση.

Αυτό συνέβη κατά την ανακοίνωση των ψήφων από το κοινό μέσω τηλεφώνου, όταν το Michelle του Νοάμ Μπετάν πέρασε πρώτο στη συνολική βαθμολογία.

ISRAEL GETTING BOOED AT EUROVISION AFTER THEIR TELEVOTE RESULTpic.twitter.com/qFjGwt8cmq May 17, 2026

Οι αποδοκιμασίες από μέρος του κοινού πέρασαν από τα μικρόφωνα και ακούστηκαν στη ζωντανή μετάδοση. Ο Guardian αναφέρει ότι οι αποδοκιμασίες ακούστηκαν επειδή κάποιοι θεατές φώναζαν συνέχεια «Ισραήλ, Ισραήλ».

Η αυστριακή ραδιοτηλεόραση ORF είχε ανακοινώσει πριν από τον τελικό ότι δεν θα προσπαθήσει να προσθέσει σίγαση ώστε να μην ακούγονται αποδοκιμασίες.

Όπως και το 2025, το Ισραήλ τα πήγε πολύ καλύτερα στην ψήφο του κοινού παρά σε αυτήν από τις κριτικές επιτροπές.

protothema.gr