Ο διάσημος μουσικός, συνθέτης και στιχουργός, αποδεικνύει για άλλη μια φορά την πολυεπίπεδη προσωπικότητά του και πως θα είναι πάντα ο άνθρωπος εκείνος που «δεν μασάει τα λόγια του».

Ο Γιώργος Θεοφάνους στη συνέντευξή του στη Στέλλα Στυλιανού και στοVidcast του Φιλελευθέρου «sTELLus» ανατρέχει στα παιδικά του χρόνια στη Λάρνακα και στην ιδιαίτερη σχέση που είχε με τους γονείς του.

Στη Μαρινέλλα που, ενάμιση μήνα μετά το θάνατό της, συνεχίζει να αποκαλεί «μαμά» επισημαίνοντας, ωστόσο, πως η Κύπρος, ως κράτος, δεν τίμησε την μεγάλη ερμηνεύτρια όπως της άξιζε στην κηδεία της.

Σις μεγάλες του συνεργασίες με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής μουσικής, αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα άγνωστα παρασκήνια, όπως τους δύο τραγουδιστές εκείνους που απέρριψαν την «Κόκκινη Γραμμή» προτού γίνει μεγάλη επιτυχία με την Νατάσσα Θεοδωρίδου, ή την αρνητική αντιμετώπιση που είχε από τα ραδιόφωνα όταν κυκλοφόρησε ο «Θυμός» με την Πάολα.

Ο κορυφαίος Κύπριος μουσικός αναφέρεται, επίσης, στις τηλεοπτικές του συνεργασίες και ιδιαίτερα στην τελευταία του ως κριτής στο show «Your Face Sounds Familiar» του ΑΝΤ1, το οποίο σαρώνει κάθε Κυριακή βράδυ στους πίνακες τηλεθέασης της Nielsen.

Στη Eurovision και στην επιλογή του Akyla ως Πρόεδρος της ελληνικής επιτροπής πριν από τρεις μήνες,.

Συγκινείται όταν μιλά για την Κύπρο και την τουρκική εισβολή δηλώνοντας έτοιμος ακόμη και να πάρει το όπλο και να πολεμήσει για την πατρίδα μας, ενώ αποκαλύπτει, με παράπονο, πως δεν μπορεί να εξασφαλίσει κυπριακό εκλογικό βιβλιάριο -κάτι που συμβαίνει και με την Άννα Βίσση, με την οποία παραλίγο να συνεργαστεί δύο φορές, αλλά και με την Ευρυδίκη– συμπληρώνοντας ωστόσο πως -ειδικά σε αυτές τις εκλογές- «χαίρεται που δεν έχει δικαίωμα να ψηφίσει!» εξηγώντας τους λόγους, χωρίς να αυτολογοκρίνεται, με την ειλικρίνεια που τον χαρακτηρίζει.

Μία συνέντευξη-«ποταμός» που θα συζητηθεί!