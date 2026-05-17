Η Dara έγινε η πρώτη Βουλγάρα που κατακτά την πρωτιά στην Eurovision, κερδίζοντας με το τραγούδι Bangaranga. Η 27χρονη ποπ σταρ, με ερμηνευτικές, χορευτικές ικανότητες και εκρηκτική ενέργεια επί σκηνής, απέσπασε την προτίμηση των ευρωπαίων τηλεθεατών, χαρίζοντας στη χώρα της ένα ιστορικό ρεκόρ.

Η νίκη που κανείς δεν περίμενε

Μέσω της συμμετοχής της στη Eurovision 2026, η Dara απέδειξε ότι η μουσική της υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα. Η τραγουδίστρια δήλωσε πριν από τον τελικό ότι δεν περίμενε να κερδίσει: «Δεν περιμένω τίποτα. Και όταν μου έρχονται τα δώρα, απλά τα αγκαλιάζω. Και ναι, είμαι πολύ ευγνώμων», είπε στην βουλγαρική δημόσια τηλεόραση μετά τοn ημιτελικό. Η ερμηνεία της στη σκηνή, με το τραγούδι «Bangaranga», συνδυάζει έντονο χορό και δυναμική παρουσία, κερδίζοντας την προσοχή των θεατών σε όλη την Ευρώπη.

Τι είναι το «Bangaranga»

Εμπνευσμένο από τους kukeri, τους αρχαίους Βούλγαρους τελετουργικούς χορευτές που διώχνουν τα κακά πνεύματα, το Bangaranga μάχεται τα σύγχρονα «δαιμόνια» μέσα μας.

Το Bangaranga είναι η στιγμή που επιλέγεις την αγάπη αντί του φόβου. Είναι το ανώτερο «εγώ» σου που προχωρά μπροστά — πιο δυνατό από το άγχος, τις αμφιβολίες, την ντροπή και το εσωτερικό χάος.

Δεν επιτίθεται.

Μεταμορφώνει.

Το Bangaranga δεν είναι κάτι που γίνεσαι.

Είναι κάτι που ξυπνά μέσα σου.

Όποτε η ζωή φαίνεται τρομακτική…μην ανησυχείς. Γίνε Bangaranga.

Τι είχε πει η ίδια για τον τίτλο του τραγουδιού

«Το Bangaranga είναι ένα συναίσθημα που όλοι έχουμε μέσα μας. Είναι η στιγμή που επιλέγεις να καθοδηγηθείς από την αγάπη και όχι από τον φόβο και αυτή είναι μια ιδιαίτερη ενέργεια. Όταν νιώσεις ενότητα με τη φύση και το σύμπαν, θα νιώσεις την αρμονία ότι μπορείς να γίνεις ό,τι θέλεις και όλα είναι δυνατά».

Η διαδρομή της μέχρι τη Eurovision

Η Darina Yotova γεννήθηκε στην παραθαλάσσια πόλη Βάρνα και αποφοίτησε από την Εθνική Σχολή Τεχνών. Ξεκίνησε να τραγουδά παραδοσιακή βουλγαρική μουσική από τα επτά της χρόνια, πριν στραφεί στη σύγχρονη ποπ. Η συμμετοχή της στο X Factor Βουλγαρίας το 2015 την έκανε ευρύτερα γνωστή, ενώ το ντεμπούτο single της «K’vo ne chu» το 2016 την ανέδειξε στις κορυφαίες μουσικές λίστες.

Από τότε η καριέρα της χαρακτηρίζεται από πολυάριθμα βραβεία, sold-out συναυλίες και εκατομμύρια προβολές στα τραγούδια και τα βίντεό της. Το 2018 αναδείχθηκε Καλύτερη Γυναίκα Καλλιτέχνης στα BG Radio Music Awards και το 2021 έγινε η νεότερη προπονήτρια στο The Voice of Bulgaria. Το 2024 συμμετείχε στο Dancing Stars και πέρυσι άνοιξε τη συναυλία του Robbie Williams στη Σόφια.

Η σημασία της εκπροσώπησης της Βουλγαρίας

Η ίδια τόνισε την αξία του να εκπροσωπεί τη χώρα της: «Σημαίνει πολλά, γιατί εμείς οι Βούλγαροι πρέπει να δίνουμε περισσότερο χώρο σε όλους τους καλλιτέχνες, τους συνθέτες και τους δημιουργούς. Και η Eurovision είναι απλώς ένα βήμα γι’ αυτό». Η Βουλγαρία επέστρεψε στη Eurovision φέτος μετά από απουσία τεσσάρων ετών λόγω οικονομικών δυσκολιών και συμμετέχει από το 2005.

Ο προσωπικός χαρακτήρας της Dara και το άλμπουμ ADHDara

Το τελευταίο της άλμπουμ, ADHDara, αντλεί έμπνευση από την προσωπική της ενέργεια και υπερκινητικότητα. Όπως εξηγεί η ίδια: «Αυτή η κατάσταση και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζω είναι μέρος του εαυτού μου». Η Dara είναι πολύ ενεργή στα social media για να μένει σε επαφή με τους θαυμαστές της.

Η επιτυχία της έχει προσφέρει στη βουλγαρική κοινωνία μια σπάνια στιγμή ενότητας, θυμίζοντας την εθνική υπερηφάνεια του 1994 όταν η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου κατέλαβε την τέταρτη θέση στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ιλιάνα Γιοτόβα, έγραψε πριν τον τελικό: «Ήδη κατέχεις την πρώτη θέση στις καρδιές όλων των Βουλγάρων! Θα κατακτήσεις και την Ευρώπη».

Η στήριξη της διασποράς

Η Dara είχε επίσης την υποστήριξη της μεγάλης βουλγαρικής διασποράς. Από το άνοιγμα των συνόρων το 1989, περίπου τρία εκατομμύρια Βούλγαροι ζουν εκτός χώρας. Με πληθυσμό 6,5 εκατομμυρίων, η Βουλγαρία γιόρτασε μαζί της ένα μοναδικό καλλιτεχνικό και πολιτιστικό επίτευγμα.

protothema.gr