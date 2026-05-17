Το στοίχημα των εκλογών της ερχόμενης Κυριακής είναι η διατήρηση της σταθερότητας και η συνέχιση της οικονομίας ανάπτυξης, διαμηνύει η Αννίτα Δημητρίου, υποδεικνύοντας ότι ένας δυνατός ΔΗΣΥ μπορεί να λειτουργεί ως εγγυητής της σταθερότητας της χώρας. Για αυτό, τονίζει πώς είναι σημαντική ακόμα και μια έδρα περισσότερη από το ΑΚΕΛ καθότι θα είναι καθοριστική στην ισορροπία δυνάμεων στης Βουλή. Η πρόεδρος του ΔΗΣΥ τονίζει πως το διακύβευμα των εκλογών είναι η μάχη μεταξύ των υπεύθυνων πολιτικών από την μια και από την άλλη των λαϊκιστών και των μηδενιστών. Τονίζει πώς ο ΔΗΣΥ, παρά την πολεμική που δέχεται παραμένει η μεγάλη πολιτική δύναμη των αλλαγών και της προοπτικής του τόπου και υπογραμμίζει την ανάγκη συνέχισης συνετών οικονομικών πολιτικών για την σταθερότητα και ασφάλεια της χώρας. Η Αννίτα Δημητρίου, ανοίγει τα χαρτιά της σε σχέση με την επόμενη μέρα, την Προεδρία της Βουλής και απαντά για τη σχέση της με την Κυβέρνηση, την προοπτική συνεργασίας και καταθέτει τις ανησυχίες της για το μετεκλογικό σκηνικό.

– Σε μια βδομάδα, ανοίγουν οι κάλπες. Ποιο είναι το στοίχημα για τον ΔΗΣΥ σε αυτές τις εκλογές, πέραν από την πρωτιά;

– Να διατηρηθεί η σταθερότητα της χώρας! Μετά το 2013, μαζί με τους πολίτες και με υπεύθυνες πολιτικές καταφέραμε να βγούμε από τα αδιέξοδα και να έχουμε την αναπτυξιακή πορεία των τελευταίων ετών. Περάσαμε από μνημόνια, εργαστήκαμε σκληρά για να εξέλθει η οικονομία από την κατηγορία των σκουπιδιών, αντιμετωπίσαμε την πρωτοφανή κρίση της πανδημίας, προέκυψε ο πόλεμος στην Ουκρανία και η έξαρση της ακρίβειας, και όμως η Κύπρος είναι στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Με δυνατή οικονομία, με σταθερή πορεία, με αναπτυξιακή πολιτική, με προοπτική.

Σίγουρα πρέπει να γίνουν και άλλα. Να διορθωθούν λάθη και παραλείψεις, να διορθωθούν αδικίες, δεν ισχυριζόμαστε σε καμία περίπτωση ότι όλα είναι τέλεια. Αλλά από την άλλη δεν συμμεριζόμαστε την ισοπέδωση και τον μηδενισμό που προωθούν και πρεσβεύουν ορισμένοι. Πρέπει να γίνουν περισσότερα, για παράδειγμα, για τα νεαρά ζευγάρια, τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, τους φοιτητές που το έχουν ανάγκη, τους χαμηλοσυνταξιούχους, τα άτομα με αναπηρίες. Τις οικογένειες και τη μεσαία τάξη. Αυτά τονίσαμε ότι βρίσκονται στις προτεραιότητες μας εδώ και καιρό. Για να γίνουν όμως όλα αυτά απαιτείται ισχυρή οικονομία, χρειάζονται μεταρρυθμίσεις, δημοσιονομική σταθερότητα και υπευθυνότητα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η σταθερότητα στην οικονομία δεν είναι δεδομένη. Εύκολα μπορεί να ανατραπεί από μία δυσλειτουργική Βουλή, η οποία δυνατόν να μπλοκάρει τη λειτουργία του κράτους και της οικονομίας.

Ένας δυνατός Δημοκρατικός Συναγερμός μπορεί να ενεργεί ως εγγυητής της σταθερότητας με πολιτικές και αποφάσεις που επιφέρουν όφελος σε ολόκληρη την κοινωνία, μακριά από επιζήμιες ή λαϊκίστικες πολιτικές που κόστισαν και κοστίζουν. Είναι γι’ αυτό που λέμε ότι πρέπει να κερδίσουμε τις εκλογές και να έχουμε τις περισσότερες έδρες στη Βουλή. Ακόμη και μία έδρα περισσότερη από το ΑΚΕΛ θα είναι καθοριστική για το που γέρνει η πλάστιγγα για πολλά καίριας σημασίας θέματα. Αυτό έχουμε διαπιστώσει τα προηγούμενα χρόνια, αυτό έχουμε δει στην πράξη ουκ ολίγες φορές.

– Ποιο θεωρείτε είναι το διακύβευμα των εκλογών και πόσο σας ανησυχεί η επόμενη μέρα;

– Την ερχόμενη Κυριακή, οι πολίτες αποφασίζουν ουσιαστικά για την καθημερινότητά τους. Είναι μια απόφαση που διαρκεί πέντε χρόνια. Είναι στο χέρι τους να αποφασίσουν. Σταθερότητα, υπευθυνότητα και αισιοδοξία ή πειράματα, λαϊκισμό, τοξικότητα και μηδενισμό; Αυτό είναι για μας το διακύβευμα των εκλογών. Ένα είναι το δεδομένο: Τις εκλογές θα τις κερδίσει είτε ο ΔΗΣΥ είτε το ΑΚΕΛ. Και μου δίνετε την ευκαιρία να πω πως η πρωτιά δεν είναι αυτοσκοπός. Έχει πολιτικό νόημα. Καταρχάς θα είναι δικαίωση της πολιτικής μας κατεύθυνσης. Αν για παράδειγμα το ΑΚΕΛ κερδίσει τις εκλογές δεν είναι λογικό να πει ότι δικαιώθηκαν οι δικές του πολιτικές και όλα όσα πρεσβεύει; Την ίδια στιγμή επαναλαμβάνω πως μια έδρα περισσότερη στη Βουλή έχει μεγάλη σημασία στα αποτελέσματα κάθε ψηφοφορίας.

Είναι και θέμα εθνικής επιβίωσης. Η μικρή μας πατρίδα που αντιμετωπίζει τόσους κινδύνους δεν σηκώνει πειράματα. Χρειαζόμαστε μια λειτουργική Βουλή, σταθερότητα και ισχυρή οικονομία για να επενδύσουμε περισσότερα στην άμυνα και ασφάλεια, στο μέλλον και στην προοπτική των νέων μας, στη δημιουργία οικογένειας και στην αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας και σε άλλες προτεραιότητες όπως το κοινωνικό κράτος. Το δίλημμα έτσι που προκύπτει είναι: να πάμε υπεύθυνα μπροστά με πολιτικές που δικαιώθηκαν ή πίσω σε χρεοκοπημένες αντιλήψεις που έφεραν τις φορολογίες, τις αποκοπές, την ανεργία και το κλείσιμο επιχειρήσεων; Ποιος πολίτης θέλει την αποσταθεροποίηση; Ποιος επαγγελματίας, ποιος μικρομεσαίος, ποιος οικογενειάρχης θέλει αβεβαιότητα και πειραματισμούς στην καθημερινότητα του; Πιστεύω κανένας. Και θέλω επίσης να σημειώσω το εξής: Δεν είναι μόνο το ΑΚΕΛ που προτείνει εύκολες, εύηχες και ανεφάρμοστες λύσεις. Τα φαινόμενα λαϊκισμού είναι οριζόντια και δυστυχώς καλά κρατούν, ειδικά στις μέρες μας.

– Πώς θα λειτουργήσει ο ΔΗΣΥ σε αυτό το νέο πολιτικό σκηνικό; Δηλώνετε πολλές φορές ότι είστε η σοβαρή και υπεύθυνη δύναμη. Πώς μεταφράζετε αυτό σε πολιτικές στην μετά τις βουλευτικές εκλογές εποχή;

– Πιστεύω ότι έχουμε αποδείξει την υπευθυνότητα μας. Η κυβέρνηση δεν έχει πλειοψηφία στη Βουλή κι όμως η χώρα έχει σταθερότητα. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον Δημοκρατικό Συναγερμό. Εκεί όπου διαφωνούσαμε ή είχαμε διαφοροποιημένη άποψη δεν καταψηφίζαμε, αλλά διορθώναμε τα νομοσχέδια και δημιουργούσαμε πλειοψηφία στη Βουλή. Ένα πολύ καλό παράδειγμα είναι η φορολογική μεταρρύθμιση.

Με την ίδια σοβαρότητα θα πολιτευτούμε και στη νέα Βουλή. Προσπαθώντας πάντα να γεφυρώνουμε διαφορές και όχι να γκρεμίζουμε. Το αν θα επιτυγχάνεται αυτό θα εξαρτηθεί, βεβαίως, από τη νέα σύνθεση της Βουλής. Γι’ αυτό λέμε ότι η Κύπρος χρειάζεται την υπευθυνότητα ενός μεγάλου και περήφανου Δημοκρατικού Συναγερμού.

Ο νέος συσχετισμός δυνάμεων στη μετά τις βουλευτικές εκλογές εποχή θα δείχνει την κατεύθυνση της χώρας. Και θα στείλει μηνύματα για τη διεθνή μας αξιοπιστία και κατεύθυνση. Για παράδειγμα κατά πόσο μένουμε δεσμευμένοι στον ευρωπαϊκό και δυτικό προσανατολισμό της χώρας. Στις συμμαχίες που έχουμε αναπτύξει.

Να σας πω και κάτι συγκεκριμένο: Είχα προκαλέσει τις άλλες δυνάμεις να τοποθετηθούν επί των θέσεων του ΔΗΣΥ για αύξηση των δαπανών στο 3% για Άμυνα και Ασφάλεια, για ενίσχυση των Διεθνών Συνεργασιών, για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ. Δεν έχουμε μέχρι σήμερα ακούσει απαντήσεις. Οι άλλοι τι θέση έχουν; Πώς τοποθετούνται; Ακούσατε εσείς άλλη πολιτική δύναμη να τοποθετείται με σαφήνεια; Και δεν είναι μόνο η άμυνα και η εξωτερική πολιτική. Είναι και οι θέσεις για όλα όσα παρουσιάσαμε ως προτεραιότητες και στόχους για τα επόμενα χρόνια και επιμένουμε ότι αυτή τη συζήτηση έπρεπε να κάνουμε όλο αυτό το διάστημα της προεκλογικής περιόδου. Για εμάς αυτή θα είναι η πολιτική μας πυξίδα και οι κατευθύνσεις στις οποίες θα επιμένουμε για την επόμενη πενταετή κοινοβουλευτική περίοδο.

– Τι σημαίνει «εγγύηση, ασφάλεια και σταθερότητα» που προβάλλετε και μέσα από την προεκλογική καμπάνια του κόμματος σας; Πώς το αντιλαμβάνεστε;

– Ζούμε σε μια περίοδο ανασφάλειας, διεθνών προκλήσεων και αβεβαιότητας. Η αναθεωρητική Τουρκία ενισχύεται και γίνεται ακόμη πιο προκλητική. Είμαστε μια μικρή χώρα σε μια επικίνδυνη γειτονιά και όλα αυτά δεν πρέπει να υποτιμούνται. Την ίδια στιγμή οι εξωτερικές κρίσεις παράγουν εσωτερικές συνέπειες που δημιουργούν ανασφάλεια στους πολίτες. Η ακρίβεια είναι ένα τέτοιο φαινόμενο. Απέναντι λοιπόν, σε αυτή την ανασφάλεια για τη χώρα μας και για τους πολίτες δεν έχουμε την πολυτέλεια να κάνουμε μοιραία λάθη. Αντίθετα οφείλουμε να αντιτάξουμε τη σοβαρότητα, τον ορθολογισμό, τις υπεύθυνες πολιτικές για τον τόπο και ελπίζω και μια στοιχειώδη συναίνεση. Ο κατακερματισμός του πολιτικού σκηνικού και ο διχασμός που καλλιεργείται εντείνει την ανασφάλεια.

Χρειαζόμαστε συνεπώς σταθερότητα, πολιτική και οικονομική, ως απαραίτητη προϋπόθεση για να αντιμετωπίσουμε τις όποιες προκλήσεις. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι ο πολιτικός χώρος που μπορεί να εγγυηθεί τη σταθερότητα, τις συμμαχίες, τον δυτικό προσανατολισμό, την ανάπτυξη και τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος μας. Εγγυάται επίσης μια ισχυρή οικονομία που θα επιτρέπει την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Να στηρίξουμε δηλαδή τους συμπολίτες μας που έχουν περισσότερη και μεγαλύτερη ανάγκη. Και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτή η εγγύηση δεν είναι θεωρητική. Το έχουμε αποδείξει στις δυσκολότερες κρίσεις που αντιμετώπισε ο τόπος.

– Στη νέα Βουλή, οι πολιτικές συνεργασίες θα είναι επιτακτικές, προκειμένου να υλοποιούνται πολιτικές. Με ποιες πολιτικές δυνάμεις θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρξει συνεργασία;

– Ο ΔΗΣΥ δεν πολιτεύεται με εμμονές και ιδεολογικές αγκυλώσεις. Υπηρετεί πάνω από όλα το καλό του τόπου. Αυτό είναι το αταλάντευτο κριτήριό μας. Έχετε δίκιο όμως ότι στη Βουλή θα χρειάζονται και επιβάλλονται πλειοψηφίες. Αυτό το αντιλαμβάνεται καλά ο Δημοκρατικός Συναγερμός και έτσι πολιτεύεται, γι’ αυτό λέμε ότι διχασμός δεν υπηρετεί το καλώς νοούμενο συμφέρον της χώρας μας. Βεβαίως η προηγούμενη πενταετία απέδειξε πως με τις δυνάμεις του ΔΗΚΟ και της ΔΗΠΑ, ουκ ολίγες φορές, βρεθήκαμε στην ίδια πλευρά. Στις περισσότερες ψηφοφορίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπήρχε η οποιαδήποτε επίσημη συνεργασία αλλά προέκυπτε συχνά σύγκλιση απόψεων. Με το Δημοκρατικό Κόμμα ειδικότερα τέτοιες πλειοψηφίες σχηματίζονταν και στο παρελθόν, ιδιαίτερα για τα θέματα της οικονομίας, για να μπορέσει η χώρα μας να εξασφαλίσει σταθερότητα λόγω της παρολίγον χρεοκοπίας και κακής οικονομικής διαχείρισης. Ορισμένες φορές βεβαίως έγινε και με άλλα κόμματα όπως η ΕΔΕΚ. Δικαίως έτσι μπορεί να ειπωθεί ότι για την επόμενη πενταετία ουδείς μπορεί να προβλέψει πώς θα λειτουργεί η Βουλή και αυτό και μόνο δημιουργεί μια μεγάλη αβεβαιότητα που δεν ωφελεί την πατρίδα μας.

– Καθοριστικός θα είναι ο ρόλος του ΔΗΣΥ στο μετεκλογικό σκηνικό, γενικότερα για την πολιτική σταθερότητα αλλά και για τη συνεργασία της νομοθετικής και της εκτελεστικής εξουσίας. Πώς θα λειτουργήσει ο ΔΗΣΥ σε αυτό το πολιτικό σκηνικό και ποιες θα είναι οι ισορροπίες που θα τηρήσει σε σχέση και με την Κυβέρνηση;

– Συμφωνώ απόλυτα ότι ο ρόλος μας για την πολιτική σταθερότητα είναι και θα παραμείνει καίριος και σημαντικός. Συμφωνώ επίσης ότι η συνεργασία νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας είναι απαραίτητη για να προχωρήσουμε υπεύθυνα μπροστά. Εμείς αυτό το αντιλαμβανόμαστε απόλυτα. Ανησυχούμε για όσους μηδενίζουν και ισοπεδώνουν τα πάντα ή επενδύουν στον λαϊκισμό και την τοξικότητα. Εμείς θα συνεχίσουμε να πολιτευόμαστε με την ίδια υπευθυνότητα. Και δεν είναι θέμα ισορροπιών, αλλά εθνικής επιβίωσης και πολιτικής σταθερότητας και ευθύνης. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το καλό της πατρίδας μας. Προφανώς όταν η κυβέρνηση ακολουθεί δικές μας πολιτικές όπως στα θέματα εξωτερικής πολιτικής, δυτικού προσανατολισμού και προσέγγισης του ΝΑΤΟ, θα ήμασταν αναξιόπιστοι εάν διαφωνούσαμε ή όταν ακολουθούνται πολιτικές ωφέλιμες για τους πολίτες. Από την άλλη όταν υπάρχουν ζητήματα που διαφωνούμε, το πράττουμε τεκμηριωμένα και πάντοτε με εισηγήσεις. Σας διαβεβαιώ ότι, οι πολίτες δεν πρέπει να ανησυχούν για τη στάση του Δημοκρατικού Συναγερμού.

– Μπορεί να υπάρξει συνεργασία με την Κυβέρνηση σε ένα πιο θεσμικό πλαίσιο, εάν αυτό επιβάλλει και το μετεκλογικό σκηνικό που θα προκύψει από την κάλπη των βουλευτικών εκλογών;

– Θεσμική συνεργασία υπάρχει. Και όπως είπα προηγουμένως είναι αναγκαία η συνεργασία νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας για να πάει ο τόπος μας μπροστά. Και εύχομαι το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών να είναι τέτοιο που να μην οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση της χώρας. Γι’ αυτό τον λόγο τη δεδομένη στιγμή είμαστε απόλυτα προσηλωμένοι στην προεκλογική μας προσπάθεια. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να επαναλάβω, η κυβέρνηση, δεν πρέπει να ανησυχεί για την υπευθυνότητα του Δημοκρατικού Συναγερμού. Το έχουμε αποδείξει και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε. Το μετεκλογικό σκηνικό, ωστόσο γενικότερα, θα αξιολογηθεί αναπόφευκτα την επόμενη μέρα.

Γιατί ο τόπος χρειάζεται ένα δυνατό Δημοκρατικό Συναγερμό

– Γιατί να ψηφίσει κάποιος τον ΔΗΣΥ σε αυτές τις εκλογές;

-Ότι και να ισχυρίζονται ορισμένοι, όση λάσπη και να εκτοξεύσουν, ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι η μεγάλη δύναμη των αλλαγών, των μεταρρυθμίσεων και της προοπτικής. Εκπέμπει σιγουριά και ασφάλεια στους πολίτες. Αυτό αναγνωρίζεται ακόμη και από κόσμο άλλων ιδεολογικών χώρων. Και η αξιοπιστία του Δημοκρατικού Συναγερμού δεν είναι μόνο εντός Κύπρου αλλά και στην Ευρώπη. Ποιοι άλλοι μπορούν να συνομιλήσουν σε υψηλό επίπεδο με ευρωπαίους αξιωματούχους και να φέρουν αποτελέσματα για την πατρίδα μας; Οι πολίτες χρειάζονται αισιοδοξία, ελπίδα και προοπτική. Και σίγουρα δεν εκφράζονται από τη μιζέρια, τον μηδενισμό, την τοξικότητα και τον λαϊκισμό.

– Ποιες θα είναι οι κοινοβουλευτικές προτεραιότητες του ΔΗΣΥ στη νέα κοινοβουλευτική περίοδο;

– Παρουσιάσαμε τις 31 κατευθύνσεις, προτεραιότητες και στόχους μας για τα επόμενα χρόνια. Επαναλαμβάνω ότι αυτή θα είναι η πολιτική μας πυξίδα. Εντός και εκτός Βουλής. Θα υπάρχουν εξάλλου σημαντικά θέματα στη Βουλή τα οποία θα εξετάσουμε με μεγάλη προσοχή. Όπως για παράδειγμα τα νομοσχέδια για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και την αλλαγή του περί εταιριών νόμου. Θεωρώ επίσης άμεση προτεραιότητα όλες τις εναπομείνασες δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης το οποίο λήγει το 2026, καθώς και όλα όσα αφορούν τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά προγράμματα των οποίων η προγραμματική περίοδος λήγει το 2027. Είναι ομολογουμένως πολλά που θα πρέπει να γίνουν.

Αλλά επιτρέψτε μου να σημειώσω και κάτι άλλο: Θεωρώ ότι χάσαμε μια μεγάλη ευκαιρία σε αυτή την προεκλογική διαδικασία να επικεντρωθούμε στην ουσία μακριά από εντυπώσεις και κατηγορίες. Χάθηκε η ευκαιρία η κάθε πολιτική δύναμη που διεκδικεί είσοδο στη Βουλή να προβάλει τις θέσεις της για τα σημαντικά ζητήματα που απασχολούν τον τόπο και να εξελιχθεί μια παραγωγική συζήτηση προς όφελος των πολιτών και της δημοκρατίας.

– Το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών, είναι πρόκριμα για τις προεδρικές εκλογές;

– Σίγουρα έχει τη δική του σημασία. Το κάθε αποτέλεσμα της κάθε εκλογικής διαδικασίας έχει μια ευρύτερη ανάγνωση για τα επόμενα βήματα και την επόμενη μάχη της κάθε πολιτικής δύναμης. Οι βουλευτικές εκλογές πρωτίστως καθορίζουν τον συσχετισμό δυνάμεων εντός της Βουλής και κατ’ επέκταση τη γενικότερη πολιτική κατεύθυνση της χώρας.

– Το αποτέλεσμα της κάλπης θα είναι καθοριστικό και για την επόμενη μέρα στα εσωκομματικά ΔΗΣΥ; Θα είναι και μία ψήφος εμπιστοσύνης προς το πρόσωπο σας, αλλά και γενικότερα την ηγεσία του κόμματος;

– Εργαστήκαμε πολύ σκληρά για την ενότητα της παράταξής μας και αυτό είμαι βέβαιη τυγχάνει αναγνώρισης από τα στελέχη μας. Είμαι αισιόδοξη ότι αυτό θα φανεί και στο εκλογικό αποτέλεσμα. Η προσπάθεια μας ήταν και είναι συλλογική. Τονίζουμε ξανά και ξανά ότι πρέπει να κρατήσουμε τη σταθερότητα στη χώρα μας και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μ’ ένα δυνατό Δημοκρατικό Συναγερμό. Τα υπόλοιπα θα αξιολογηθούν την επόμενη μέρα, στην ώρα τους.

– Υπάρχει κάτι για το οποίο θα λέγατε Mea Culpa στους πολίτες και το οποίο θα αλλάζατε μέσα από τις πολιτικές της επόμενης μέρας;

-Δεν διεκδικούμε το αλάθητο. Ασφαλώς και υπήρξαν αδυναμίες και παραλείψεις. Σημασία έχει να τις αναγνωρίζουμε και να προσπαθούμε να τις διορθώσουμε. Για παράδειγμα, θα θέλαμε να είμαστε ακόμη πιο κοντά στη βάση μας, αυτή ήταν πάντοτε η δική μου προσέγγιση. Και θεωρώ ότι καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να το καταφέρουμε. Να είμαστε κοντά στον κόσμο. Να τους ακούμε περισσότερο. Αυτή ήταν και θα είναι η σταθερή μας επιδίωξη.

Η απόφαση για την προεδρία της Βουλής θα ληφθεί συλλογικά

– Η πρώτη πολιτική πράξη της νέας Βουλής θα είναι η εκλογή Προέδρου της Βουλής. Δηλώσατε ότι θα θέλατε να επαναδιεκδικήσετε. Με ποιους βλέπετε ότι μπορεί να υπάρξει συνεργασία και υπό ποιες προϋποθέσεις;

– Ναι έχετε δίκαιο. Αλλά το κάθε τι στην ώρα του. Θεωρώ ότι είχαμε μία πετυχημένη πενταετία με σημαντικά αποτελέσματα. Και θα ήταν καλό να συνεχιστεί, ωστόσο όλα θα εξαρτηθούν από το αποτέλεσμα και τις ισορροπίες που θα υπάρξουν βάσει του εκλογικού αποτελέσματος. Η τελική μας απόφαση θα ληφθεί συλλογικά, όπως κάθε φορά.