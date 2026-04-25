Σε υψηλούς τόνους και με σφοδρές αλληλοκατηγορίες συνεχίζεται ο «πόλεμος» αναρτήσεων και ανακοινώσεων μεταξύ του Δημοκρατικού Συναγερμού και του κινήματος ΑΛΜΑ.

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης σε ανάρτηση του ανέφερε ότι «ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΣΥ έχει το κατάλληλο βιογραφικό για να εκφράζει επάξια την ηγεσία του ΔΗΣΥ στο ξέπλυμα της διεφθαρμένης διακυβέρνησης Αναστασιάδη/ΔΗΣΥ».

Αυτούσια η ανάρτησή του

Διαβάζω με ενδιαφέρον την εναντίον μου δήλωση του Ονούφριου Κουλλά εκ μέρους της Αννίτας Δημητρίου.

Συγχαίρω την Αννίτα για την επιλογή του εκπροσώπου τύπου. Έχει το κατάλληλο βιογραφικό για να εκφράζει επάξια την ηγεσία του ΔΗΣΥ στο ξέπλυμα της διεφθαρμένης διακυβέρνησης Αναστασιάδη/ΔΗΣΥ.

Το καλοκαίρι του 2013, όταν ήταν ακόμη δημόσιος υπάλληλος, ο κ. Κουλλά παράνομα διορίστηκε Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, ενώ αυτό ήταν ασυμβίβαστο. Τον Φεβρουάριο του 2014 αναγκάστηκε να παραιτηθεί.

Λίγες ημέρες πριν παραιτηθεί, ο κ. Κουλλά έδωσε στον τότε Δήμαρχο Αντρέα Λουρουτζιάτη μια πολύ περίεργη, έως σκανδαλώδη, γνωμάτευση στην οποία, χρησιμοποιώντας πρωτοφανή επιχειρήματα, κατέληξε ότι δήθεν θα μπορούσε το κράτος να επεκτείνει την αμαρτωλή σύμβαση της Κόσιης κατά δέκα χρόνια. Το έπραξε μάλιστα τούτο χωρίς να κοινοποιήσει το μέτρο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως όφειλε. Δύο χρόνια μετά, ο Λουρουτζιάτης συνελήφθη και καταδικάστηκε ότι πήρε μίζες για να προωθήσει αυτή την δεκαετή επέκταση.

Άξιος λοιπόν εκπρόσωπος σας ο κ. Κουλλά, αγαπητή Αννίτα. Άλλωστε, όπως λέει και ο λαός, «όμοιος ομοίω αεί πελάζει».

Συνεχίστε τον ίδιο κατήφορο, όπως σας δίδαξε ο Νίκος Αναστασιάδης.

Ο ΔΗΣΥ εξέδωσε νέα ανακοίνωση, αποκαλώντας τον Οδυσσέα «Αρχιμάγειρα της λάσπης»

Η απάντηση του Δημοκρατικού Συναγερμού

Ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης δεν διαψεύδει ότι επέλεξε ως μελλοντικό του συνεργάτη το ΑΚΕΛ.

Εμείς απλά το επισημάναμε.

Μη μπορώντας να απαντήσει πολιτικά, κατέφυγε για άλλη μια φορά στην προσφιλή του τακτική:

Αντί επιχειρημάτων, επέλεξε ξανά υπαινιγμούς, λάσπη και προσωπικές επιθέσεις.

Στόχος του, να παραπλανήσει και πάλι τους πολίτες, για να αποκομίσει προσωπικό ίδιον όφελος.

Για αυτή ακριβώς την συμπεριφορά έχει καταδικαστεί. Κάτι που επιβεβαίωσαν και πρώην στενοί τους συνεργάτες.

Για μια 10ετία έχει διαπομπεύσει δημόσιους λειτουργούς και πολίτες χωρίς να τον ενδιαφέρει πραγματικά η αλήθεια, αλλά η προσωπική του προβολή.

Ως προς τη νέα του στοχοποίηση, είναι ακόμα μια φθηνή απόπειρα εντυπώσεων, χωρίς ουσία, την οποία μαγείρεψε μετά από 12 χρόνια, 30 μέρες πριν τις εκλογές.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν θα μείνει σιωπηλός στις συνταγές παραπλάνησης του “Αρχιμάγειρα της Λάσπης” Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Θα εκθέτουμε κάθε τέτοια συνταγή λάσπης και προσπάθεια παραπληροφόρησης των πολιτών.

Η νεότερη απάντηση του Οδυσσέα Μιχαηλίδη

Αγαπητή Αννίτα,

Πρώτα παραθέτω ξανά τη χθεσινή μου ανάρτηση:

«Το καλοκαίρι του 2013, όταν ήταν ακόμη δημόσιος υπάλληλος, ο Ονούφριος Κουλλά παράνομα διορίστηκε Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ενώ αυτό ήταν ασυμβίβαστο. Τον Φεβρουάριο του 2014 αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Λίγες ημέρες πριν παραιτηθεί, ο κ. Κουλλά έδωσε στον τότε Δήμαρχο Αντρέα Λουρουτζιάτη μια πολύ περίεργη, έως σκανδαλώδη, γνωμάτευση στην οποία, χρησιμοποιώντας πρωτοφανή επιχειρήματα, κατέληξε ότι δήθεν θα μπορούσε το κράτος να επεκτείνει την αμαρτωλή σύμβαση της Κόσιης κατά δέκα χρόνια. Το έπραξε μάλιστα τούτο χωρίς να κοινοποιήσει το μέτρο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως όφειλε. Δύο χρόνια μετά ο Λουρουτζιάτης καταδικάστηκε ότι πήρε μίζες για να προωθήσει αυτή την δεκαετή επέκταση.»

Αντιλαμβάνομαι πόσο άβολα νιώθετε στην ηγεσία του ΔΗΣΥ που βλέπουν οι πολίτες και άλλες, άγνωστες μέχρι σήμερα, πομπές της δεκαετούς διακυβέρνησης Αναστασιάδη/ΔΗΣΥ, την οποία εξακολουθείς να ξεπλένεις. Παρά να επιτίθεσαι, είναι νομίζω πιο παραγωγικό, είτε να παραδεχθείς ότι τα πιο πάνω είναι ορθά μέχρι το τελευταίο ιώτα, είτε να επιχειρήσεις, εάν νομίζεις ότι μπορείς, να τα διαψεύσεις.

Θα χαρώ πολύ να τα πούμε δημοσίως ώστε να τεκμηριώσεις τον ισχυρισμό σου ότι είμαι «αρχιμάγειρας της λάσπης» και να υπερασπιστείς την αναφορά του στενού σου συνεργάτη ότι είμαι «αρρωστημένο μυαλό».

«Το καλοκαίρι του 2013, όταν ήταν ακόμη δημόσιος υπάλληλος, ο Ονούφριος Κουλλά παράνομα διορίστηκε Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων ενώ αυτό ήταν ασυμβίβαστο. Τον Φεβρουάριο του 2014 αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Λίγες… — Odysseas Michaelides (@OMichaelides) April 25, 2026

Κάλεσμα Κουλλά για ανοικτή συζήτηση

Αγαπητέ Οδυσσέα, άσε την «…αγαπητή Αννίτα» ήσυχη. Και τον Συναγερμό. Να αντιπαρατεθείς μαζί μου. Στο Χ γράφω μόνο ως Ονούφριος. Άλλωστε εσύ το υποβίβασες έτσι.

Σε καλώ να συζητήσουμε δημόσια, εφ’ όλης της ύλης. Ως 2 πρώην τεχνοκράτες. Σε όποια εκπομπή θέλεις. Με όποιο δημοσιογράφο θέλεις. Με επιχειρήματα, τεκμηριωμένα. Εύχομαι και εσύ το ίδιο. Όχι με σκιές και υπονοούμενα.

Να καταδείξω πόσα εκατομμύρια κόστος προκάλεσες στο κράτος και στους πολίτες από την εμμονική επιδίωξη της προσωπικής σου προβολής και μανίας για δημοσιότητα. Πόσο φόβισες τους δημόσιους λειτουργούς και βραχυκύκλωσες το κράτος…

Πόσο αύξησες τη γραφειοκρατία που κόστισε στην οικονομία. Πάντοτε αφήνοντας σκιές σε όλους τους λειτουργούς. Έχω πολλά να πω. Με επιχειρήματα. Θα αναμένω με χαρά, που και πότε θα τα συζητήσουμε όλα!

