Την περασμένη Πέμπτη το μεσημέρι ο Στέφανος Τσιτσιπάς, Νο 80 πλέον στο ATP Ranking τα βρήκε σκούρα στη Μαδρίτη απέναντι στο Νο 90 Πάτρικ Κίπσον. Τα νεύρα του πάλαι ποτέ Νο 3 στον κόσμο πλήρωσε ο πατέρας και προπονητής του Απόστολος Τσιτσιπάς, όταν σε μια διακοπή είπε κάτι στον γιο του σε σχέση με το παιχνίδι και τότε με θυμωμένο βλέμμα ο Έλληνας τενίστας τον «στόλισε» για άλλη μία φορά λέγοντάς του «Αντε γ@@@@ου ρε μα@@@α».

Στην Μαδρίτη προσπαθεί να σταματήσει την ελεύθερη πτώση του στην παγκόσμια κατάταξη και να κάνει ένα restart που περισσότερο απ’ όλους το χρειάζεται ο ίδιος. Πριν από έντεκα μέρες στο Μόναχο, την Τετάρτη 15 Απριλίου, ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπήκε στο court για να συνεχίσει τον αγώνα εναντίον του Ούγγρου Φαμπιάν Μαροζάν που διακόπηκε την προηγούμενη μέρα στο τρίτο σετ λόγω σκότους.

Το σκορ ήταν 1-1 στα σετ, οι δύο τενίστες κρατάνε το σερβίς τους και ο Ούγγρος προηγείται 5-4 θέλοντας άλλο ένα game για τη νίκη. Ο «Τσίτσι», όπως αποκαλούν κάποιοι φίλοι του τον Στέφανο τα δίνει όλα, σβήνει δύο mach point του Μαροζάν αλλά τελικά στο τρίτο λυγίζει και χάνει τον αγώνα. Σε κάποια άλλη περίπτωση, μπορεί η συγκεκριμένη ήττα να μη χαρακτηριζόταν οδυνηρή για τον χαρισματικό τενίστα, όμως όταν βρίσκεσαι στο Νο 67 του ATP Ranking, αυτό που θέλεις είναι να ανέβεις πιο ψηλά στην κατάταξη. Την περασμένη Δευτέρα το πάλαι ποτέ παιδί-θαύμα προσγειώθηκε στο Νο 80 της παγκόσμιας κατάταξης, τη χειρότερη θέση που είχε ποτέ από τον Φεβρουάριο του 2018.

Εκείνη τη χρονιά ο 20χρονος τότε Τσιτσιπάς εμφανίστηκε σαν «τυφώνας» στο τουρνουά κατηγορίας ATP 500 της Βαρκελώνης και από τις 21 μέχρι τις 28 Απριλίου, πήρε παραμάζωμα ορισμένους από τους καλύτερους τενίστες στον κόσμο. Την Κυριακή στις 29 του συγκεκριμένου μήνα έπαιξε για πρώτη φορά σε τελικό του ATP 500 έχοντας απέναντί του τον «πολύ» Ράφα Ναδάλ, από τον οποίο έχασε με 2-0 σετ.

Εκείνο το ματς ήταν η αρχή μιας αναμφίβολα εντυπωσιακής -ειδικά τα πρώτα χρόνια- διαδρομής για το παιδί που σε ηλικία 3 ετών άρχισε να χτυπάει σαν παιχνίδι την μπάλα του τένις που πέταγε ο πατέρας του με τη ρακέτα. Ο καλύτερος Ελληνας τενίστας όλων των εποχών, ο μόνος που έφτασε σε τελικό Grand Slam δύο φορές, κατέκτησε 11 τίτλους ATP και έφτασε στο Νο 3 τον Αύγουστο του 2021 βίωσε μια μετεωρική άνοδο, τώρα πια όμως βιώνει μια εκκωφαντική πτώση η οποία άρχισε κυρίως τα τρία τελευταία χρόνια και απειλεί να τον βγάλει εκτός των 100 καλύτερων παικτών του κόσμου, αν συνεχίσει με εμφανίσεις όπως αυτές του τελευταίου διαστήματος.

Τα αίτια της πτώσης

Δεν είναι λίγοι αυτοί που προσπαθούν να εξηγήσουν την αγωνιστική πτώση του Στέφανου Τσιτσιπά, ο οποίος δείχνει ανήμπορος να αντιστρέψει την τρέχουσα κατάσταση. Σύμφωνα με ξένες ιστοσελίδες που ασχολούνται μόνο με το τένις, η κακή πορεία του οφείλεται κυρίως στην ψυχολογία του εντός του παιχνιδιού. Το συγκεκριμένο άθλημα στο υψηλότερο επίπεδο απαιτεί συναισθηματική αντοχή, συγκέντρωση και την ικανότητα του αθλητή να προσαρμόζεται στην πίεση, ειδικά τις στιγμές όπου ένας πόντος μπορεί να κρίνει έναν αγώνα.

Κανείς -πόσο μάλλον ο ίδιος- δεν έχει ξεχάσει τον Ιούνιο του 2021, όταν ο Τσιτσιπάς, που ήταν στην πρώτη 5άδα του ATP Ranking, νίκησε στις 11 του μήνα στον πρώτο ημιτελικό του Ρολάν Γκαρός τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και έγινε ο πρώτος Ελληνας που θα έπαιζε σε τελικό Grand Slam. Στις 13 Ιουνίου βρήκε απέναντί του στον τελικό τον Νόβακ Τζόκοβιτς, πήρε τα πρώτα δύο σετ τρελαίνοντας κόσμο με την απόδοσή του και όλοι πίστευαν ότι ήταν ζήτημα χρόνου να πάρει και το τρίτο.

Μετά το διάλειμμα μπήκε στο court με την ψυχολογία στα ύψη, αλλά ο Σέρβος άρχισε σταδιακά να την αποδομεί, κερδίζοντας σταθερά games και σετ. Το 2-0 υπέρ του Στέφανου έγινε 2-2 κι έτσι στο 5ο σετ ο Τζόκοβιτς είχε σαφώς το πάνω χέρι και τελικά κέρδισε τον 23χρονο τότε Τσιτσιπά στο κατάμεστο «Philippe Chatrier» σε μια συγκλονιστική, όπως εξελίχθηκε, αναμέτρηση που διήρκησε 4 ώρες και 11 λεπτά. Ο Νόλε στις αποθεωτικές δηλώσεις του για τον Ελληνα τενίστα επισήμανε ότι τα επόμενα χρόνια του θα κερδίσει πολλά Grand Slam, κάτι όμως που δεν έμελλε να συμβεί.

Η στασιμότητα και η Πάολα

Οι ήττες του σε μεγάλους αγώνες επιβάρυναν την ψυχολογία του, ενώ σταδιακά η αρχική αυτοπεποίθηση που έβγαζε στο τερέν άρχισε να τον εγκαταλείπει έπειτα από μεγάλες ήττες ή πρόωρους αποκλεισμούς, με αποτέλεσμα να χάνει ευκαιρίες και να μένουν μόνο οι προσδοκίες.

Προσδοκίες ότι θα έρθει η κατάκτηση ενός Grand Slam έπειτα από εκείνη στο τουρνουά ATP Finals, όταν στις 16 Νοεμβρίου του 2019 νίκησε τον Ρότζερ Φέντερερ στον ημιτελικό και μια μέρα μετά τον Ντόμινικ Τιμ στον μεγάλο τελικό.

Πολλοί πιστεύουν ότι είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία στον δεύτερο τελικό Grand Slam της καριέρας του, τον Ιανουάριο του 2023 στο Australian Open, την περίοδο που ήταν ασταμάτητος. Στις 29 του μήνα τέθηκε αντιμέτωπος με τον GOAT του αθλήματος, δηλαδή τον Νόβακ Τζόκοβιτς, σε μια άτυπη ρεβάνς του δραματικού τελικού στο Roland Garos πριν απο ενάμιση χρόνο. Eπειτα από τρεις ώρες ο Σέρβος κέρδισε με 3-0 σετ τον Ελληνα τενίστα που έχασε μοναδική ευκαιρία να ανέβει στο Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, αφού δεν μπόρεσε να σπάσει τον ρυθμό του Νόλε.

Αρκετοί ειδήμονες του χώρου άρχισαν να αναρωτιούνται σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις κατά πόσο ήταν ψυχικά έτοιμος ο Ελληνας τενίστας να γίνει πρωταθλητής. Στη συνέχεια δεν ήταν και δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι ο δεσμός του με την τενίστρια Πάουλα Μπαντόσα επηρέασε την ανέλιξή του, αποσπώντας τον από τους στόχους του. Τα ups and downs της σχέσης τους και οι προσωρινοί χωρισμοί σε συνδυασμό με κάποιους τραυματισμούς είχαν σοβαρό αντίκτυπο στην ψυχολογία του ερωτευμένου Τσιτσιπά. Η επανασύνδεση πέρυσι ήταν μόνο για λίγο προτού γραφτεί το τέλος της σχέσης τους, σε μια περίοδο όπου ο Στέφανος πραγματοποιούσε συνεχή άλματα προς τα κάτω στην κατάταξη του ATP.

Πριν από λίγες ημέρες, όταν ρωτήθηκε αν θα έκανε πάλι σχέση με αθλήτρια η απάντηση του Ελληνα τενίστα ήταν αρνητική, ίσως επειδή με την Μπαντόσα όσο κι αν αγαπήθηκαν υπήρχε πάντα υφέρπων ανταγωνισμός ανάμεσα τους.

Οι προπονητές, οι φωνές και τα ξεσπάσματα

Δεν είναι λίγες οι φορές που ο Στέφανος συζητιέται για όλους τους λάθος λόγους, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με τον πατέρα του, τον βασικό του προπονητή ή τη μητέρα του που τα άκουσε για τα καλά στον αγώνα με τον Ρώσο Ντανιίλ Μεντβέντεφ τον Μάιο του 2023. Η Γιούλια Σαλνίκοβα-Τσιτσιπά έκανε το λάθος να μιλήσει ρώσικα στον γιο της, ο οποίος εξεμάνη και της ζήτησε να φύγει από το γήπεδο αφού πρώτα τη «στόλισε» για την πρωτοβουλία που πήρε.

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς, πάντως, έχει βρεθεί πιο πολλές φορές στη δίνη του κυκλώνα και της οργής του γιου του κατά τη διάρκεια αγώνων και κάποια βίντεο έγιναν viral, όπως αυτό που τον αποκαλεί «μα@@@α». Τον Αύγουστο του 2024 ο Στέφανος προέβη σε ένα φοβερό ξέσπασμα κατά του πατέρα του κατά την διάρκεια του πρώτου σετ με τον Ιάπωνα Κέι Νισικόρι, όταν δέχτηκε δύο συνεχόμενα break από τον αντίπαλό του. «Γα@@@ου!. Να πας να γα@@@@ις!» φώναξε προς το μέρος του, ενώ εκείνος παρέμεινε αρχικά στην θέση του, κάτι που εξαγρίωσε ακόμη περισσότερο τον γιο του. «Να φύγεις από το στάδιο τώρα! Αν δεν φύγεις από το στάδιο αυτή τη στιγμή δεν παίζω!», του φώναξε, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα ο Απόστολος να εγκαταλείψει το γήπεδο.

Η απόλυσή του πέρυσι, όταν η ελεύθερη πτώση του γιου του συνεχιζόταν, οδήγησε στην έλευση του Γκόραν Ιβανίσεβιτς, παλιού πρωταθλητή και πρώην προπονητή του Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος ανέλαβε τον Στέφανο. Το πόσο καλά θα πήγαινε αυτό φάνηκε στις πρώτες δηλώσεις του νέου προπονητή, που έβγαλε κανονικά τον Τσιτσιπά στη σέντρα, όταν έκανε δηλώσεις στο σερβικό κανάλι Sport Club. «Θέλει αλλά δεν κάνει τίποτε. Ολο “θέλω, θέλω” ακούω αλλά δεν βλέπω πρόοδο. Σοκαρίστηκα, δεν έχω ξαναδεί πιο απροετοίμαστο παίχτη στη ζωή μου. Με αυτό το γόνατο (σ.σ.: εννοεί το δικό του) είμαι τρεις φορές πιο fit από αυτόν».

Τον Ιούλιο του 2025 ο Τσιτσιπάς βρισκόταν στο Νο 26 του ATP Ranking και έκτοτε εξακολούθησε να πέφτει, αφού στα επόμενα τουρνουά συνέχισε με λιγοστές εξαιρέσεις τις κακές εμφανίσεις. Εννιά μήνες μετά ο Ιβανίσεβιτς είναι ανάμνηση παλιά, ο Απόστολος Τσιτσιπάς επέστρεψε αλλά ο Στέφανος που αυτήν εβδομάδα αγωνίζεται στο Madrid Open δείχνει ότι θέλει δουλειά για να συνέλθει, ειδικά στον ψυχολογικό τομέα, κάτι απαραίτητο για έναν αθλητή που πάρα πολλοί πίστεψαν πριν από οκτώ χρόνια ότι θα ήταν το next big thing του αντρικού τένις και βρίσκεται πλέον σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, ίσως για να μας υπενθυμίσει ότι το ταλέντο δεν εγγυάται πάντοτε το μεγαλείο.

