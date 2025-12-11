Στο επίκεντρο της προσοχής εξαιτίας ενός σοβαρού περιστατικού με το δίπλωμα οδήγησής του, βρίσκεται ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Θυμίζουμε πως ο Τσιτσιπάς εντοπίστηκε να οδηγεί με ταχύτητα 213 χλμ/ώρα στην Αττική Οδό, γεγονός που οδήγησε σε πρόστιμο 2.000 ευρώ και στην απόφαση για αφαίρεση του διπλώματος.

Παρόλα αυτά, πέραν της επιβολής ποινής, δεν έχει παραδοθεί το δίπλωμα οδήγησης στις αρχές, σχεδόν ένα μήνα μετά το περιστατικό. Αν και υπάρχει πρόθεση από πλευράς Αστυνομίας, ο Τσιτσιπάς φέρεται να μη διαθέτει ελληνικό δίπλωμα, διαθέτει διεθνές που εκδόθηκε στο εξωτερικό.

Η έρευνα των αρχών έχει σημάνει συναγερμό, καθώς παρά την προσπάθεια του πατέρα του να δηλώσει πως εκείνος οδηγούσε, η Τροχαία απέρριψε τον ισχυρισμό — θεωρώντας πως δεν μπορεί να αντικατασταθεί ο κατηγορούμενος.

Η κόντρα γύρω από το δίπλωμα έχει βρει πολιτεία την προθεσμία έως την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, οπότε και περιμένουν από τον Τσιτσιπά να παραδώσει όποιο έγγραφο έχει. Σε διαφορετική περίπτωση, θα σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για απείθεια, κάτι που σημαίνει πως η υπόθεση μπορεί να εξελιχθεί πέρα από απλή τροχαία παράβαση.

Η όλη διαδρομή αυτής της υπόθεσης δείχνει όμως ότι δεν πρόκειται απλώς για γραφειοκρατικό λάθος ή καθυστέρηση. Το γεγονός πως οι Αρχές δεν εντοπίζουν το δίπλωμα στο ηλεκτρονικό σύστημα, σε συνδυασμό με την ταχύτητα που καταγράφηκε και την άρνηση αναγνώρισης άλλου οδηγού, δημιουργεί σοβαρά νομικά ερωτήματα.

Αυτή η εξέλιξη φέρνει τον Τσιτσιπά αντιμέτωπο με μια δικογραφία για απείθεια, κάτι που θα μπορούσε να έχει συνέπειες όχι μόνο νομικές αλλά και στην εικόνα του, ειδικά δεδομένης της φήμης του ως κορυφαίου Έλληνα τενίστα. Η προθεσμία πλησιάζει και όλοι αναμένουν την απόφαση του ίδιου.

