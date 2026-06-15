Στο πλαίσιο εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας εκπαιδευτικών του σχολείου μας, σε συνεργασία με τον Εθνικό Συντονιστή του προγράμματος STEM Racing, πρώην F1 in Schools, πραγματοποιήθηκε στις 21/11/25 επίσκεψη στο Δ’ Δημοτικό Σχολείο Αραδίππου, όπου παρουσιάστηκε μια διαδραστική επίδειξη σχετική με την επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά (STEM). Στόχος της δράσης ήταν να εμπνεύσει τη νέα γενιά επιστημόνων και μηχανικών. Η επίδειξη κρίθηκε άκρως επιτυχημένη και, ως εκ τούτου, έτυχε της έγκρισης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ).

Έκτοτε, η ομάδα των εκπαιδευτικών μας έχει επισκεφθεί άλλα τέσσερα δημοτικά σχολεία, συγκεκριμένα τα Δημοτικά Σχολεία Δροσιάς, Καμάρων, Καθαρής και Β’ Ιδαλίου, ενώ η Αμερικανική Ακαδημία Λάρνακας υποδέχθηκε στις εγκαταστάσεις της και το Δημοτικό Σχολείο Κιτίου, στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος.

Κατά τη διάρκεια των διαδραστικών παρουσιάσεων, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν βασικές έννοιες της Φυσικής, της Μηχανικής και της Αεροδυναμικής μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, οι οποίες σχεδιάστηκαν ώστε να καθιστούν τη μάθηση στον τομέα του STEM προσιτή, κατανοητή και συναρπαστική. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατανόηση του χρόνου αντίδρασης και στη σημασία του στους τομείς της μηχανικής, του μηχανοκίνητου αθλητισμού, αλλά και της καθημερινής ζωής.

Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να αγωνιστούν με μικρά οχήματα που κινούνται με πεπιεσμένο αέριο και αναπτύσσουν ταχύτητες που προσεγγίζουν τα 40 χιλιόμετρα την ώρα. Η δραστηριότητα προκαλεί μεγάλο ενθουσιασμό στους μαθητές, ενώ παράλληλα αναδεικνύει στην πράξη την εφαρμογή επιστημονικών και μηχανικών αρχών.

Η πρωτοβουλία αυτή αντικατοπτρίζει τη διαχρονική δέσμευση της Αμερικανικής Ακαδημίας Λάρνακας για την προώθηση της εκπαίδευσης STEM και την παροχή ουσιαστικών εκπαιδευτικών εμπειριών που καλλιεργούν την περιέργεια, τη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Μέσα από επισκέψεις σε σχολεία και βιωματικές δράσεις στις εγκαταστάσεις μας, επιδιώκουμε να ενθαρρύνουμε ολοένα και περισσότερους μαθητές να ασχοληθούν με τον τομέα του STEM και να ανακαλύψουν μελλοντικές ακαδημαϊκές και επαγγελματικές προοπτικές στους τομείς της μηχανικής, της τεχνολογίας και της καινοτομίας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με, Χριστόφορος Χριστοφή Βοηθός Διευθυντής

ccchristofi@academy.ac.cy