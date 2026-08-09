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Η Ουάσινγκτον παρακολουθεί στενά την εντεινόμενη οικονομική πίεση στο Ιράν, δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), σε συνέντευξή του στον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios.

Η τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου έρχεται έπειτα από μήνες στρατιωτικών επιθέσεων, κυρώσεων και αποκλεισμού σε βάρος της Τεχεράνης.

“Κρατάμε χαμηλούς τόνους” με το Ιράν, δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια σύντομης τηλεφωνικής επικοινωνίας. “Μόνο εν μέρει διαπραγματευόμαστε μαζί τους. Απλά παρακολουθούμε το Ιράν με τον τεράστιο πληθωρισμό του και το γεγονός ότι δεν έχουν χρήματα”, τόνισε.

ΑΠΕ – ΜΠΕ