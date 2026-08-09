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Παρά τις διαψεύσεις του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), οι πληροφορίες ότι τα οπλικά αποθέματα των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν υποχωρήσει σε επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα εξαιτίας του πολέμου με το Ιράν φαίνεται να ενισχύονται. Το Πεντάγωνο φέρεται να ασκεί έντονες πιέσεις στην αμερικανική αμυντική βιομηχανία για την ταχεία ανάπτυξη νέων όπλων και την επιτάχυνση της παραγωγής.

Η Washington Post, επικαλούμενη υπόμνημα του υπουργείου Άμυνας που περιήλθε στην κατοχή της, αποκαλύπτει ότι το Πεντάγωνο ζητεί από την αμερικανική αμυντική βιομηχανία να επιταχύνει δραστικά την παραγωγή και την παράδοση όπλων, συμπεριλαμβανομένων και πυρομαχικών.

Το υπόμνημα –συντεταγμένο από τον αναπληρωτή υπουργός Άμυνας Στιβ Φάινμπεργκ- είχε αποδέκτες ηγετικά στελέχη της αμυντικής βιομηχανίας, δίνοντάς τους προθεσμία το πολύ 21 ημερών για να υποβάλουν σχέδια που θα «οδηγήσουν σε σημαντικά ταχύτερα, πιο επιθετικά χρονοδιαγράμματα παράδοσης και αυξημένη παραγωγή για κρίσιμους τομείς».

«Κύκλοι ανάπτυξης που διαρκούν χρόνια δεν είναι αποδεκτοί», έγραψε ο Φάινμπεργκ. «Πρέπει να επιταχύνουμε δραματικά τα χρονοδιαγράμματα των προγραμμάτων μας και να επεκτείνουμε άμεσα την παραγωγική μας δυναμικότητα».

Ένταση

Η οδηγία έρχεται καθώς η έλλειψη όπλων έχει αποτελέσει πηγή έντασης μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του υπουργείου Άμυνας, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν το ζήτημα και μίλησαν πρόσφατα στη Washington Post. Αποτελεί επίσης την πιο πρόσφατη από μια σειρά ενεργειών που έχουν αναλάβει το Πεντάγωνο και ο Λευκός Οίκος για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος το οποίο, σύμφωνα με ειδικούς της βιομηχανίας, ενδέχεται να παραμείνει σε μεγάλο βαθμό άλυτο έως ότου ένα Κογκρέσο που βρίσκεται σε αδιέξοδο εγκρίνει πρόσθετες αμυντικές δαπάνες.

Μάλιστα στα τέλη Ιουλίου, μεγάλοι και παραδοσιακοί αμυντικοί κατασκευαστές αλλά και νεοφυείς επιχειρήσεις από τη Silicon Valley που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη όπλων εκλήθησαν στον Λευκό Οίκο για συνάντηση με την προσωπάρχη του Τραμπ, Σούζι Γουίλς, τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και άλλα στελέχη

Στη συνάντηση συμμετείχαν εταιρείες όπως οι Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, η εταιρεία αυτόνομων όπλων Anduril και η εταιρεία ανάλυσης δεδομένων Palantir.

Από τα στελέχη των εταιρειών ζητήθηκε να ασκήσουν άμεση πίεση στους βουλευτές, προκειμένου να αυξηθούν οι αμυντικές δαπάνες μέσω μιας διαδικασίας δημοσιονομικής συμφιλίωσης στο Κογκρέσο.

Το οπλοστάσιο αδειάζει…

Μόνο κατά τον πρώτο μήνα του πολέμου με το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες εκτόξευσαν περισσότερους από 850 πυραύλους κρουζ Τόμαχοκ και περισσότερους από 1.000 πυραύλους Patriot και THAAD. Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν επίσης περισσότερους από 1.300 τακτικούς βαλλιστικούς πυραύλους του Στρατού Ξηράς τις πρώτες εβδομάδες των μαχών.

Μέχρι την περασμένη εβδομάδα, το παγκόσμιο απόθεμα πυραύλων Patriot είχε μειωθεί από 2.200 πριν από τον πόλεμο σε λιγότερους από 827, ενώ οι πύραυλοι THAAD είχαν μειωθεί από 452 σε λιγότερους από 278, σύμφωνα με ανάλυση του CSIS.

Η εξάντληση των αμερικανικών αποθεμάτων πυρομαχικών και αμυντικών συστημάτων έχει αυξήσει τον κίνδυνο για τους Αμερικανούς στρατιωτικούς και έχει αναγκάσει τον Λευκό Οίκο να υποχωρήσει από την περαιτέρω κλιμάκωση των επιθέσεων.

Το Κογκρέσο δυσπιστεί

Στο πλαίσιο αυτό, το Πεντάγωνο προωθεί σειρά συμφωνιών με μεγάλες -αλλά και νεοφυείς- εταιρίες της αμυντικής βιομηχανίας.

Αλλά και εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα που ακούει στο όνομα «Κογκρέσο»: Η υλοποίηση των συμφωνιών-πλαισίων του Πενταγώνου για την αγορά όπλων εξαρτάται από την έγκριση του Κογκρέσο επί ενός νομοσχεδίου αμυντικών δαπανών ύψους 1,15 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το νομοσχέδιο παραμένει σε αδιέξοδο καθώς οι Δημοκρατικοί αντιτίθενται στις τεράστιες αυξήσεις των δαπανών.

naftemporiki.gr