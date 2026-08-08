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Νέα εμπόδια στις προσπάθειες για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ θέτει το Ιράν, παρουσιάζοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτενή λίστα απαιτήσεων.

Η Τεχεράνη ζητά, μεταξύ άλλων, άρση του ναυτικού αποκλεισμού και των κυρώσεων, αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή, πολεμικές αποζημιώσεις και αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων, ξεκαθαρίζοντας ότι, χωρίς την ικανοποίηση των όρων αυτών, ο κρίσιμος εμπορικός διάδρομος δεν πρόκειται να ανοίξει.

Ο Μοχαμάντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ, γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, δήλωσε το Σάββατο ότι τα Στενά θα παραμείνουν κλειστά μέχρις ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν συγκεκριμένους όρους που θέτει η ιρανική πλευρά.

Σε ανακοίνωση που μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Ζολγκάντρ απαρίθμησε τις απαιτήσεις της Τεχεράνης.

Μεταξύ άλλων, ζήτησε από τις ΗΠΑ να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και τις κυρώσεις σε βάρος του Ιράν, να αποσύρουν τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις από την περιοχή γύρω από τη χώρα, να καταβάλουν πολεμικές αποζημιώσεις και να αποδεσμεύσουν παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία.

Παράλληλα, απαίτησε να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον συμμάχων της Τεχεράνης στην περιοχή, καθώς και οι απειλές κατά του ίδιου του Ιράν.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τη νέα λίστα απαιτήσεων.

Οι δηλώσεις Ζολγκάντρ ήρθαν, ενώ το Ιράν και το Ομάν βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις για το μελλοντικό καθεστώς διαχείρισης των Στενών του Ορμούζ, τα οποία βρίσκονται μεταξύ των δύο χωρών. Η Τεχεράνη είχε ουσιαστικά κλείσει τα Στενά ως αντίποινα για τις επιθέσεις που εξαπέλυσαν εναντίον της οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ τον Φεβρουάριο.

Μέχρι τώρα, υπήρχαν προσδοκίες ότι μια συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν θα μπορούσε σύντομα να επιτρέψει την επανέναρξη της εμπορικής ναυσιπλοΐας και να συμβάλει στην αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών ενέργειας.

Η λίστα απαιτήσεων που παρουσίασε ο Ζολγκάντρ αλλάζει, ωστόσο, τα δεδομένα.

Οι νέοι όροι ενδέχεται να αυξήσουν την πίεση στον Ντόναλντ Τραμπ να εξετάσει ορισμένες από τις απαιτήσεις της Τεχεράνης, εφόσον επιθυμεί να περιορίσει το ενεργειακό κόστος για τους Αμερικανούς καταναλωτές, σε μια περίοδο κατά την οποία οι τιμές αποτελούν πολιτικό κίνδυνο για τους Ρεπουμπλικανούς ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.

Ακόμη και πριν από τις δηλώσεις Ζολγκάντρ, Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν αφήσει να εννοηθεί ότι η επαναλειτουργία των Στενών δεν ήταν τόσο κοντά όσο φαινόταν. Ο Χοσεΐν Μοχεμπί, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, δήλωσε ότι το άνοιγμα του θαλάσσιου διαδρόμου «δεν εξαρτάται από τις διαπραγματεύσεις Ιράν – Ομάν».

Σε δηλώσεις του στο Tasnim, μέσο ενημέρωσης που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, ανέφερε ότι όλα θα εξαρτηθούν από το εάν «οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδεχθούν πλήρως τους όρους του Ιράν».

Δεν εξειδίκευσε τότε ποιοι ήταν αυτοί οι όροι, πέραν της απαίτησης η Ουάσινγκτον να μην παρεμβαίνει στις διαπραγματεύσεις της Τεχεράνης με το Ομάν ή άλλες χώρες.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε από την πλευρά του ότι η Τεχεράνη και το Μουσκάτ βρίσκονται «πολύ κοντά» σε συμφωνία. Έσπευσε, όμως, να ξεκαθαρίσει ότι αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως και άμεσο άνοιγμα των Στενών.

Όπως ανέφερε, η επαναλειτουργία τους εξαρτάται και από άλλους όρους, μεταξύ των οποίων βρίσκεται η αποζημίωση του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες για παραβιάσεις του Μνημονίου της Ισλαμαμπάντ, όπως λέει η Τεχεράνη.

Πρόκειται για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που υπέγραψαν το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες τον περασμένο Ιούνιο, έπειτα από διαμεσολάβηση του Πακιστάν.

protothema.gr