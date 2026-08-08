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Σε σχέση με δημοσιεύματα και δημόσιες αναφορές που αφορούν στη διερεύνηση υπόθεσης ενδεχόμενης παραβίασης της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων από τον κ. Μακάριο Δρουσιώτη, η Αστυνομία διευκρινίζει ότι, η υπόθεση διερευνάται κατόπιν καταγγελίας που υποβλήθηκε από συγκεκριμένο πρόσωπο.

Διευκρινίζεται ότι, η διερεύνηση της υπόθεσης δεν ξεκίνησε αυτεπαγγέλτως από την Αστυνομία, αλλά αποτελεί ενέργεια που ακολουθεί την υποβολή της σχετικής καταγγελίας και την αξιολόγηση των στοιχείων που τέθηκαν ενώπιον των αρμόδιων αρχών.

Η Αστυνομία, όπως πράττει σε κάθε ανάλογη περίπτωση, ενεργεί αποκλειστικά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και προβαίνει στις αναγκαίες ανακριτικές ενέργειες, με πλήρη σεβασμό στη νομιμότητα, στα δικαιώματα όλων των εμπλεκομένων και στο τεκμήριο αθωότητας.

Η διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη και, για τον λόγο αυτό, δεν θα γίνει οποιοδήποτε περαιτέρω σχόλιο.