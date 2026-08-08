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Τραγωδία σημειώθηκε στην Πάρο, όπου ένα 4χρονο παιδί έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar που βρίσκεται σε μία από τις πολυσύχναστες και φημισμένες παραλίες του νησιού. Οι γονείς και ο ιδιοκτήτης κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια ενώ αφέθηκαν ελεύθεροι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από δύο νεαρές και στην πισίνα βούτηξε ο μπάρμαν, ο οποίος και το ανέσυρε. Κατά τις ίδιες πηγές, οι γονείς ήταν στον χώρο του beach bar, αλλά όχι κοντά στο παιδί, ενώ δηλωμένος ως ναυαγοσώστης στο κατάστημα είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες Αρχές και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που έγιναν, το παιδί δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Οι αστυνομικές αρχές συγκεντρώνουν καταθέσεις και στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη πριν από τον εντοπισμό του παιδιού στην πισίνα, ποιος είχε την επίβλεψή του εκείνη τη στιγμή και εάν προκύπτουν ευθύνες και άλλων προσώπων.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή των γονιών και του ιδιοκτήτη. Οι γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι ενώ ο ιδιοκτήτης κρατείται και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

protothema.gr