Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης σε παραλία της Λεμεσού, όπου 34χρονος Ισραηλινός έχασε τη ζωή του από πνιγμό.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, ο άνδρας είχε μεταβεί για κολύμπι μαζί με την οικογένειά του, όταν κάτω από συνθήκες που διερευνώνται εξαφανίστηκε.

Μέλη της οικογένειάς του άρχισαν αμέσως έρευνες κατά μήκος της ακτογραμμής και στη θάλασσα, οι οποίες διήρκεσαν περίπου δύο ώρες. Στο σημείο άρχισαν έρευνες και ο άνδρας εντοπίστηκε να επιπλέει στο νερό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ναυαγοσώστες ανέσυραν τον 34χρονο από τη θάλασσα, ενώ στο σημείο κλήθηκε και ασθενοφόρο, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρός του.

Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ και οι κυπριακές Αρχές, συνεργάζονται προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για τον επαναπατρισμό της σορού του στο Ισραήλ.