Πέρα από το ρεπορτάζ που δημοσιεύεται σήμερα Τετάρτη στον Φιλελεύθερο, μια ενδιαφέρουσα ανάλυση σήμερα στον Guardian προκαλεί πρόσθετη έκπληξη και προβληματισμό.

Σύμφωνα με το βρετανικό ΜΜΕ, οι οκτώ εισηγμένοι στο χρηματιστήριο παραγωγοί πετρελαίου κέρδισαν σχεδόν 93 δισεκατομμύρια δολάρια το τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου 2026, το πρώτο πλήρες οικονομικό τρίμηνο μετά τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, που προκάλεσε αύξηση των παγκόσμιων τιμών πετρελαίου.

Οι εταιρείες, προστίθεται, εκμεταλλεύτηκαν τη μεγαλύτερη διαταραχή του εφοδιασμού με ορυκτά καύσιμα στην ιστορία της αγοράς για να διπλασιάσουν σχεδόν τα συνδυασμένα κέρδη τους από λίγο κάτω από 50 δισεκατομμύρια δολάρια την ίδια περίοδο πέρυσι, με τους ακτιβιστές να προειδοποιούν ότι εκατομμύρια νοικοκυριά πληρώνουν το τίμημα με υψηλότερους λογαριασμούς και κλιματικό χάος.

Και το πιο εντυπωσιακό ή προκλητικό: Τα στοιχεία του Guardian υποδηλώνουν ότι οι οκτώ πετρελαϊκές εταιρείες -Aramco, BP, Shell, Equinor, TotalEnergies, Eni, Chevron και ExxonMobil- είχαν κέρδη άνω των 700.000 δολαρίων κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια του εαρινού τριμήνου…

INS