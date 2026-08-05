Ο ανασχηματισμός στον οποίο προέβη ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, διατηρεί πλήρως τον κεντροδεξιό προσανατολισμό της κυβέρνησης, με κοινωνικό φιλελευθερισμό και σαφή ευρωπαϊκό και εθνικό προσανατολισμό δήλωσε ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Προέδρου.

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο ο Βίκτωρας Παπαδόπουλος Σημείωσε επίσης ότι επελέγησαν πρόσωπα, τα οποία στήριξαν από την αρχή την προσπάθεια του Προέδρου και τα οποία διαθέτουν εμπειρία από τη δημόσια και κοινωνική δράση.

Αναφερόμενος στα μέλη της κυβέρνησης που αποχωρούν, είπε ότι προσέφεραν σημαντικό έργο και ο Πρόεδρος εξακολουθεί να τους θεωρεί πολύτιμους συνεργάτες, διευκρινίζοντας πως ένας ανασχηματισμός δεν συνεπάγεται αποτυχία των προσώπων που αντικαθίστανται.

Ο κύριος Παπαδόπουλος απέρριψε τις επικρίσεις περί καθυστέρησης στις αποφάσεις του Προέδρου, τονίζοντας ότι η συζήτηση για ανασχηματισμό δεν προήλθε από την κυβέρνηση αλλά από τη δημόσια σφαίρα και τα μέσα ενημέρωσης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, επικεντρώθηκε το προηγούμενο διάστημα στις εξελίξεις στο Κυπριακό, και στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών.

Ανέφερε επίσης ότι εντός της ημέρας ίσως να γίνουν ανακοινώσεις για το Κυπριακό, ενδεχομένως για νέα συνάντηση των δύο ηγετών.