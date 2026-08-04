Την έντονη απογοήτευσή του για τις αποφάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας στο πλαίσιο του ανασχηματισμού εκφράζει το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου, υποστηρίζοντας ότι χάθηκε για δεύτερη φορά η ευκαιρία δημιουργίας ανεξάρτητου Επιτρόπου Ευημερίας και Προστασίας των Ζώων.

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι το 2023 είχε στηρίξει δημόσια την υποψηφιότητα του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, θέτοντας ως μοναδικό θεσμικό αίτημα τη δημιουργία ανεξάρτητου Επιτρόπου για την ευημερία και προστασία των ζώων. Προσθέτει ότι, αντί της δημιουργίας ανεξάρτητου θεσμού, επιλέχθηκε η προσθήκη των σχετικών αρμοδιοτήτων στην Επίτροπο Περιβάλλοντος, ενώ σημειώνει ότι και με τον πρόσφατο ανασχηματισμό δεν υλοποιήθηκε η προεκλογική δέσμευση.

Το Κόμμα για τα Ζώα αναφέρει ότι θα αξιολογεί τον νέο Επίτροπο Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων αποκλειστικά από τις πράξεις, τις αποφάσεις και τα αποτελέσματά του, διαμηνύοντας ότι θα συνεχίσει να καταθέτει προτάσεις, να ασκεί έλεγχο και να υπερασπίζεται τα δικαιώματα και την ευημερία των ζώων.

ΚΥΠΕ