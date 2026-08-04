Με την απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη να αναθέσει το Υφυπουργείο Πολιτισμού στην Κλέα Χατζηστεφάνου-Παπαέλληνα, ολοκληρώνεται μια τριετής και πλέον θητεία της Λίνας Κασσιανίδου, η οποία ανέλαβε τα καθήκοντά της στις 14 Ιουλίου 2023.

Η αλλαγή προσώπου από τις 6 Αυγούστου σηματοδοτεί και την έναρξη μιας νέας φάσης για το Υφυπουργείο Πολιτισμού, σε μια περίοδο κατά την οποία αρκετές από τις βασικές μεταρρυθμίσεις του πολιτιστικού τομέα παραμένουν ανοικτές.

Η Κλέα Παπαέλληνα θα είναι η 4η Υφυπουργός στην ιστορία της δομής μετά τους Γιάννη Τουμαζή (Ιούλιος 2022- Φεβρουάριος 2023), Μιχάλη Χατζηγιάννη (Μάρτιος- Ιούλιος 2023) και Λίνα Κασσιανίδου.

Η θητεία της Λ. Κασσιανίδου συνέπεσε με μια περίοδο κατά την οποία το Υφυπουργείο επιχείρησε να εδραιώσει τον θεσμικό του ρόλο, να ενισχύσει τη διεθνή παρουσία του κυπριακού πολιτισμού και πιο πρόσφατα να προετοιμάσει το πολιτιστικό σκέλος της κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Παράλληλα, προχώρησαν πρωτοβουλίες για την ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη στήριξη δημιουργών και οργανισμών και την αναθεώρηση υφιστάμενων πολιτικών.

Ωστόσο, η νέα υφυπουργός παραλαμβάνει έναν φάκελο που εξακολουθεί να περιλαμβάνει σημαντικές εκκρεμότητες. Το καθεστώς του καλλιτέχνη εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο των διεκδικήσεων των δημιουργών, η αναθεώρηση και η εφαρμογή σχεδίων επιχορήγησης, όπως το Θυμέλη, εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις, ενώ ζητήματα όπως η αποκέντρωση των πολιτιστικών δράσεων, η ενίσχυση των πολιτιστικών υποδομών και η εφαρμογή μιας μακροπρόθεσμης πολιτιστικής στρατηγικής εξακολουθούν να απασχολούν τον χώρο και να βρίσκονται στην ατζέντα.

Η νέα υφυπουργός αναλαμβάνει επίσης να διαχειριστεί τις προσδοκίες ενός χώρου που το τελευταίο διάστημα έχει εκφράσει επανειλημμένα παράπονα και για τις καθυστερήσεις στην προώθηση σημαντικών θεμάτων και για τον τρόπο λειτουργίας της διοικητικής μηχανής του Υφυπουργείου. Οι επικρίσεις αυτές, που κατά διαστήματα εστιάστηκαν και στη λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης, συνθέτουν ένα από τα πρώτα και ακανθώδη ζητήματα που θα κληθεί να αξιολογήσει η νέα πολιτική ηγεσία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το γεγονός ότι η Κλέα Παπαέλληνα προέρχεται από διαφορετικό επαγγελματικό, ακαδημαϊκό και διοικητικό υπόβαθρο. Αυτό δημιουργεί εύλογο ενδιαφέρον για το στίγμα που θα επιλέξει να δώσει. Προερχόμενη από τον χώρο της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, του αθλητισμού και, πιο πρόσφατα, της κοινωνικής πολιτικής μέσω της θητείας της στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, καλείται να διαχειριστεί ένα χαρτοφυλάκιο με ιδιαίτερες απαιτήσεις και υψηλές προσδοκίες από τους ανθρώπους του πολιτισμού και να χαράξει τη δική της πορεία στον χώρο του πολιτισμού.

Να σημειωθεί ότι έχει διατελέσει αντιπρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Εκπαίδευσης των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών και μέλος της αντίστοιχης επιτροπής της Διεθνούς Ένωσης Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών, ενώ είχε συμμετοχή και στην Εθνική Επιτροπή Πολιτιστικής Ολυμπιάδας της Κύπρου. Η εμπλοκή αυτή συνδέεται με τη διασταύρωση πολιτισμού, εκπαίδευσης και αθλητισμού, περισσότερο παρά με τη διαχείριση της σύγχρονης πολιτιστικής πολιτικής.

Το ζητούμενο είναι ποιο θα είναι το πολιτικό και διοικητικό στίγμα της νέας ηγεσίας. Θα επιλέξει να συνεχίσει τις προτεραιότητες που είχαν τεθεί τα προηγούμενα χρόνια ή θα επιχειρήσει αλλαγές στις πολιτικές και στις προτεραιότητες του Υφυπουργείου;