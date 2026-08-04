Την έντονη ανησυχία τους για τη συνέχιση της λειτουργίας του πεδίου βολής Καλού Χωριού, μετά την καταστροφική πυρκαγιά της 27ης Ιουλίου, εξέφρασαν εκπρόσωποι κοινοτήτων και τοπικών φορέων κατά τη διάρκεια σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στα γραφεία του Κοινοτικού Συμβουλίου Ψευδά, σημειώνοντας πως «η ασφάλεια των κατοίκων δεν είναι διαπραγματεύσιμη». Οι κοινότητες τελούν εν αναμονή και της δεύτερης συνάντησης που έχει προγραμματιστεί με τον Υπουργό Άμυνας, στα μέσα Σεπτεμβρίου, προτού πάρουν αποφάσεις για το πώς θα κινηθούν.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ένωσης Κοινοτήτων Λάρνακας κατά την διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν η ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής, η προστασία των περιουσιών των κατοίκων, του περιβάλλοντος από τα «κατά καιρούς λάθη των υπευθύνων», αλλά και το θέμα της καταστροφικής πυρκαγιάς της 27ης Ιουλίου «που έχει αφήσει πίσω της, εκτός από στάχτες και αποκαΐδια και πολλά ερωτήματα που πρέπει οι αρμόδιοι να απαντήσουν».

Η Πρόεδρος του Συμπλέγματος Κοινοτήτων Τρέμιθου ποταμού Σταυρούλλα Βασιλείου δήλωσε ότι εκπροσωπούνται στη σύσκεψη οι Κοινότητες του συμπλέγματος – Αγία Άννα, Καλό Χωριό, Ψευδάς, Μοσφιλωτή, και Πυργά – καθώς και η Ένωση Κοινοτήτων Λάρνακας, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λάρνακας και Βουλευτές Λάρνακας για να συζητήσουν τα σοβαρά προβλήματα που προκλήθηκαν μετά την πυρκαγιά στο πεδίο βολής Καλού Χωριού.

«Φυσικά συζητήθηκαν και άλλα θέματα που αφορούν τις κοινότητες μας αλλά το θέμα που ξεχώρισε ήταν αυτό που αφορά την πυρκαγιά» είπε και παρέπεμψε στη συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό Άμυνας Βασίλη Πάλμα και με τον Αρχηγό της Εθνικής Φρουράς Αντιστράτηγο Εμμανουήλ Θεοδώρου. «Έχουμε λάβει αρκετές υποσχέσεις από τον Υπουργό και από τον Αρχηγό, συζητήθηκαν όλα τα θέματα αυτά» συμπλήρωσε.

Είπε ότι θα αναμένουν να πραγματοποιηθεί και η δεύτερη συνάντησή τους με τον Υπουργό Άμυνας που έχει προγραμματιστεί στα μέσα Σεπτεμβρίου «για να παρθούν αποφάσεις για το πώς θα κινηθούν οι κοινότητες μας». Η κα Βασιλείου είπε ότι πρέπει να λαμβάνουν όλοι υπόψη τους ότι η ασφάλεια των κατοίκων «δεν είναι διαπραγματεύσιμη».

Κληθείσα να σχολιάσει κατά πόσο το θέμα πρέπει να συζητηθεί και στην Βουλή, η κα Βασιλείου ανέφερε πως «έχουμε ενημερωθεί ότι οι Βουλευτές ότι θα εγγράψουν το θέμα και στην Βουλή, άρα θα περιμένουμε και από εκεί τα αποτελέσματα».

ΚΥΠΕ