Λίγο μετά τις 7 το βράδυ, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε τον πολυαναμενόμενο ανασχηματισμό της κυβέρνησης, ο οποίος περιλαμβάνει πέντε νέα πρόσωπα και δύο μετακινήσεις.

Τα νέα πρόσωπα στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι η Ευανθία Τσολάκη στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, ο Χρίστος Σενέκης στο Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και η Τίνα Παύλου στο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, από το οποίο η Κλέα Παπαέλληνα μετακινείται και αναλαμβάνει το Υφυπουργείο Πολιτισμού. Επιπλέον, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας διόρισε τον Ηλία Μυριάνθους ως Επίτροπο Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων και την Ειρήνη Πογιατζή ως Επίτροπο του Πολίτη που αντικαταστήσει τον Παναγιώτη Παλατέ, ο οποίος με τη σειρά του μετακινείται στη θέση του Διευθυντή του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας.

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Ευανθία Τσολάκη – Νέα Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Είναι θυγατέρα του δρος Φρειδερίκου και της Δέσποινας Τσολάκη το γένος Κωμοδίκη.

Είναι απόφοιτος του Πρακτικού Κλάδου του Λανιτείου Λυκείου Β’.

Είναι κάτοχος Πτυχίου Νομικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Μεταπτυχιακού Τίτλου με θέμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Εργάζεται ως δικηγόρος στην Δικηγορική Εταιρεία Γεώργιος Λ. Σαββίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε.

Διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος Λεμεσού για τρεις συνεχόμενες θητείες (2002 – 2016).

Διετέλεσε Μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του ΔΗ.ΚΟ, Υπεύθυνη του Τομέα Κοινωνικών & Ανθρωπιστικών Θεμάτων του ΔΗ.ΚΟ και Μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΟ (2014 – 2018), Αντιπρόεδρος της ΝΕ.ΔΗ.Κ και Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΔΗ.ΚΟ (2006 – 2009), Επαρχιακός Γραμματέας της ΝΕ.ΔΗ.Κ Λεμεσού & Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΝΕ.ΔΗ.Κ (1999 – 2006).

Επιπλέον διετέλεσε Μέλος του Δ.Σ. του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας (2002 – 2016), Μέλος του Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λεμεσού (2005 – 2008) και είναι Μέλος και Επίτιμο Μέλος σε αρκετές Εθελοντικές Οργανώσεις, καθώς επίσης είναι Επίτιμο Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Λεμεσού.

Από το 2019 είναι Μέλος του Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Υπήρξε ανάδοχη μητέρα ενός κοριτσιού ηλικίας τότε 6 ετών, το οποίο τώρα σπουδάζει στο ΤΕΠΑΚ.

Χρίστος Σενέκης – Νέος Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος

Ο Χρίστος Σενέκης γεννήθηκε στις 6 Οκτωβρίου 1977 και κατάγεται από την κατεχόμενη Άχνα Αμμοχώστου.

Διετέλεσε βουλευτής για μία θητεία (2021-2026) στην Εκλογική Περιφέρεια Αμμοχώστου με το ΔΗΚΟ.

Ακαδημαϊκά προσόντα: Νομικός, απόφοιτος του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διεθνολόγος, απόφοιτος του Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. Απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας συμμετείχε ως πλήρες μέλος στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).

Τίνα Παύλου – Νέα Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας

Από το 1998 υπηρετεί ως Κλινική Διευθύντρια της Αγίας Σκέπης, του μεγαλύτερου οργανισμού απεξάρτησης στην Κύπρο. Εκεί ανέπτυξε και εφάρμοσε όλα τα θεραπευτικά προγράμματα, τα οποία με την πάροδο των χρόνων εξελίχθηκαν σε έξι ολοκληρωμένες δομές: για ενήλικες, γυναίκες (και μητέρες με μικρά παιδιά), εφήβους, οικογένειες, προετοιμασία εισαγωγής και κοινωνική επανένταξη.

Η συμμετοχή της στη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής για τις εξαρτήσεις ξεκίνησε το 2000, μέσα από το έργο της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, όπου υπηρέτησε για πέντε συνεχόμενες θητείες.

Παράλληλα, την περίοδο 2011–2016 δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας σε μεταπτυχιακά προγράμματα Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας.

Η εμπειρία της αξιοποιήθηκε και σε θεσμούς του κράτους. Το 2014 διορίστηκε στο Συμβούλιο Φυλακών, ενώ την περίοδο 2016–2022 υπηρέτησε για δύο θητείες στο Συμβούλιο Αποφυλάκισης Κρατουμένων Επ’ Αδεία, μετά από διορισμό από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.ι

Στον χώρο της εκπαίδευσης, υπηρέτησε ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Junior and Senior School (2020–2023).

Για το κοινωνικό της έργο, το 2021 τιμήθηκε με τον τίτλο Γυναίκα της Χρονιάς Madame Figaro στον τομέα της Κοινωνικής Προσφοράς.

Η ακαδημαϊκή της πορεία ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι απόφοιτη Ψυχολογίας του Macalester College στη Minnesota και κάτοχος Μεταπτυχιακού στην Οικογενειακή Θεραπεία από το Catholic University of America στην Washington D.C.. Στα πρώτα χρόνια της καριέρας της εργάστηκε ως οικογενειακή θεραπεύτρια στο Department of Human Services, Child and Family Services της κυβέρνησης της Ουάσινγκτον D.C., πριν επιστρέψει στην Κύπρο για να αφιερωθεί στην κοινωνία της.

Μαζί με τον σύζυγό της Γιώργο Παστελλά έχουν 4 παιδιά.

Κλέα Παπαέλληνα – Νέα Υφυπουργός Πολιτισμού

Η Κλέα Χατζηστεφάνου Παπαέλληνα, γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1967 με καταγωγή από τον κατεχόμενο Καραβά της επαρχίας Κερύνειας.

Πραγματοποίησε τις βασικές της σπουδές (Β.Α.) στο Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϋ (Berkeley) στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, στη Φυσική Αγωγή. Απέκτησε τον τίτλο Master of Arts (MA) στη Φυσική Αγωγή από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο Καλιφόρνιας Chico μετά διακρίσεως. Ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών της Ελλάδας, ολοκλήρωσε με Άριστα τη διδακτορική της διατριβή στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διετέλεσε μόνιμο μέλος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο γνωστικό αντικείμενο Φυσική Αγωγή.

Έχει διακεκριμένη και πολυετή ανάμειξη σε θέματα που σχετίζονται με τον Ολυμπισμό, την Ολυμπιακή Παιδεία και τη Διοίκηση Αθλητισμού, με μακροχρόνια εθελοντική προσφορά και συμμετοχή σε σημαντικές επιτροπές της Κύπρου και του εξωτερικού.

Είναι Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Ακαδημιών (EOA) και Μέλος της Επιτροπής Ανάπτυξης της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αθλητιατρικής (FIMS).

Διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Επιτροπής «Πολιτισμού και Εκπαίδευσης» των Ευρωπαϊκών Ολυμπιακών Επιτροπών (EOC), Μέλος της Επιτροπής Πολιτισμού και Εκπαίδευσης της Διεθνούς Ένωσης Εθνικών Ολυμπιακών Επιτροπών (ANOC), Μέλος και Πρόεδρος του ΔΣ του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού (ΚΟΑ), Κοσμήτορας της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας Κύπρου, Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Κυπριακής Ολυμπιακής και Παραολυμπιακής Επιτροπής και Μέλος της Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο Κύπρου.

Τον Απρίλιο του 2024 διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Πρόεδρος του Συμβουλίου ΦΩΝΗ, θέση την οποία κατείχε μέχρι πρόσφατα.

Στις 8 Δεκεμβρίου 2025 διορίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ως Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας.

Είναι παντρεμένη με τον Χρήστο Α. Παπαέλληνα και έχουν ένα γιο, τον Ανδρέα.

Ηλίας Μυριάνθους – Νέος Επίτροπος Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων

Ο Ηλίας Μυριάνθους γεννήθηκε στην Πάφο στις 5 Μαΐου 1967.

Το 1996 διεκδίκησε βουλευτική έδρα από την Εκλογική Περιφέρεια Πάφου με την ΕΔΕΚ, αλλά δεν εκλέχτηκε. Ωστόσο, μετά τον διορισμό του βουλευτή της ΕΔΕΚ, Γιαννάκη Ομήρου, στη θέση Υπουργού Άμυνας στην Κυβέρνηση Γλαύκου Κληρίδη, έλαβε θέση Βουλή (5 Μαρτίου 1998) ως πρώτος επιλαχών.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2016 κέρδισε ξανά βουλευτική έδρα στην Εκλογική Περιφέρεια Πάφου με το Κίνημα Σοσιαλδημοκρατών -ΕΔΕΚ. Επανεξελέγη στις βουλευτικές εκλογές 2021.

Διετέλεσε αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (2003 – 2006), μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (2010 – 2014) και ένας εκ των αντιπροέδρων του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου.

Παναγιώτης Παλατές – Νέος Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας

Ο Παναγιώτης Παλατές ήταν, μέχρι πρότινος, ο Επίτροπος του Πολίτη.

Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1985. Αποφοίτησε από το Ενιαίο Λύκειο Αρχαγγέλου και υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία ως Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Πεζικού.

Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και είναι πτυχιούχος του τμήματος Αρχαιολογίας. Συνέχισε και ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου (Universite de Strasbourg) στη Γαλλία, στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Σπουδών (Sciences Humaines et Sociales). Παράλληλα, ανέπτυξε ακαδημαϊκή έρευνα σε εξειδικευμένους τομείς των ανθρωπιστικών επιστημών με δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια.

Εργάστηκε ως επιστημονικός συνεργάτης σε ακαδημαϊκά ερευνητικά προγράμματα και σε ακαδημαϊκές ανασκαφικές έρευνες στην Ελλάδα και στην Ιορδανία, στην Ιθάκη, στο Νεκρομαντείο της Εφύρας και στο Tel Kafrein αντίστοιχα, ως επικεφαλής ανασκαφικού τομέα. Ακολούθως, εργάστηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων ως Επιστημονικός Συνεργάτης και κατά το τελευταίο διάστημα διετέλεσε Σύμβουλος του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Ασχολήθηκε ενεργά με τα κοινά στο φοιτητικό κίνημα και στην τοπική κοινωνία, στα Ιωάννινα ως Πρόεδρος της Φοιτητικής Παράταξης Αναγέννηση, στη Λευκωσία ως Επαρχιακός Οργανωτικός Γραμματέας του Δημοκρατικού Κόμματος και ακολούθως ως Β. Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΔΗΚΟ.