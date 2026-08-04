Μια απίστευτη ιστορία εκτυλίχθηκε στην Ιταλία, όπου ένα τυχερό δελτίο λόττο πετάχτηκε στα σκουπίδια. Ωστόσο, η γυναίκα που το αγόρασε στάθηκε για δεύτερη φορά τυχερή, καθώς βρέθηκε χάρη στην κινητοποίηση των υπαλλήλων καθαριότητας, αφού τελικά το βρήκε.

Η κάτοχός του, σε κατάσταση πανικού, ζήτησε τη συνδρομή τους για να ανακτήσει τον χαμένο θησαυρό αξίας ενός εκατομμυρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τοπικής εταιρείας διαχείρισης απορριμμάτων.

Το δελτίο, «σαν από θαύμα, ήταν ακόμα άθικτο» όταν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα ολοκλήρωσαν την έρευνά τους σε τεράστιους όγκους απορριμμάτων μέσα στο απορριμματοφόρο, δήλωσε ο Ρομπέρτο Νίκολα Τοσκάνο, ο διευθυντής της εταιρείας SANB στην περιοχή της Απουλίας, στη νότια Ιταλία.

Πήγε σε ψιλικατζίδικο και το πέταξε στα σκουπίδια

Ο κ. Τοσκάνο περιέγραψε πως η γυναίκα επισκέφθηκε την Κυριακή το τοπικό ψιλικατζίδικο για να ελέγξει το δελτίο της μετά την κλήρωση. Το ειδικό μηχάνημα, ωστόσο, εμφάνισε την ένδειξη «άκυρο», καθώς τα μικρά καταστήματα εξουσιοδοτούνται να καταβάλλουν μόνο κέρδη μικρής αξίας. Θεωρώντας πως για ακόμα μία φορά δεν είχε κερδίσει, άφησε το δελτίο στο κατάστημα. Με την επιστροφή της στο σπίτι, ενημερώθηκε από ένα μέλος της οικογένειάς της ότι οι αριθμοί που συνήθιζε να παίζει είχαν κληρωθεί.

Αμέσως, η οικογένεια έσπευσε πίσω στο κατάστημα, για να ανακαλύψει με απογοήτευση ότι το δελτίο είχε ήδη πεταχτεί στα σκουπίδια και μάλιστα ένα απορριμματοφόρο είχε ήδη πραγματοποιήσει την αποκομιδή.

Έτρεξαν πίσω από το απορριμματοφόρο για να το προλάβουν

Η τύχη, όμως, φάνηκε να της χαμογελά για δεύτερη φορά. Κατόρθωσαν να εντοπίσουν έγκαιρα το όχημα της καθαριότητας, να το σταματήσουν και να εξηγήσουν την κατάσταση στους υπαλλήλους.

Δεδομένου του κινδύνου που εγκυμονούσε η έρευνα σε έναν όγκο δυνητικά επικίνδυνων απορριμμάτων, οι εργαζόμενοι μετέφεραν το απορριμματοφόρο στις εγκαταστάσεις μιας εξειδικευμένης εταιρείας, κατάλληλα εξοπλισμένης για τέτοιου είδους επιχειρήσεις, όπως διευκρίνισε ο διευθυντής της SANB με έδρα το Μπιτόντο, κοντά στο Μπάρι. Η έρευνα στα σκουπίδια διήρκεσε μία ολόκληρη ημέρα, κατά την οποία βρέθηκαν πολλά δελτία, ανάμεσά τους και το τυχερό, σε άριστη κατάσταση.

Όταν ο κ. Τοσκάνο επικοινώνησε με τη γυναίκα για να της ανακοινώσει τα ευχάριστα νέα, εκείνη ξέσπασε σε κλάματα από τη συγκίνηση. «Θα την αγκάλιαζα, αλλά μιλούσαμε μέσω τηλεφώνου», πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο διευθυντής.

iefimerida.gr