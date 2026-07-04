Με πρωτοβουλία του City Friends Club και των εθελοντών του, η Πάφος παρουσίασε σήμερα μια όψη ελκυστικότερη και πιο καθαρή. Ήταν η εκστρατεία καθαριότητας περιοχών της πόλης με ιδιαίτερη επιβάρυνση από σκουπίδια κάθε είδους που ασυνείδητοι αφήνουν σε δημόσιους χώρους.

Από την σημερινή εκστρατεία, στην οποία μετείχαν δεκάδες μέλη του κλαμπ και άλλοι εθελοντές, κυρίως αλλοδαποί κάτοικοι Πάφου, συγκεντρώθηκε ένας τεράστιος όγκος απορριμμάτων που αποτελούσε εικόνα ντροπής για την πόλη.

Ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, συνεχάρη το City Friends Club και όλους τους μικρούς και μεγάλους εθελοντές, που με ανιδιοτέλεια, συνέπεια και αφοσίωση αφιερώνουν τον προσωπικό τους χρόνο για να διατηρούν την πόλη καθαρή και όμορφη.

Ιδιαίτερα αξίζει να ευχαριστήσουμε τους ξένους συμπολίτες μας, ανέφερε, οι οποίοι έχουν επιλέξει να ζουν στην Πάφο και, αντί να μένουν απλοί παρατηρητές, γίνονται πρωταγωνιστές της προσπάθειας για μια πιο καθαρή, πιο ανθρώπινη και πιο όμορφη πόλη.

Το παράδειγμα τους, εμπνέει, αλλά ταυτόχρονα και προβληματίζει όλους εμάς, τόνισε ο κ. Ονησιφόρου, καθιστώντας αναγκαίο τον να ακολουθήσουμε και οι υπόλοιποι ώστε να αποδείξουμε έμπρακτα ότι η φροντίδα της πόλης είναι ευθύνη όλων μας.