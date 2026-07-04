Μήνυμα με ευχές για την 250ή επέτειο της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ απέστειλε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ.

«Η υπογραφή της Διακήρυξης Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών όχι μόνο προανήγγειλε τη γέννηση του έθνους σας, αλλά αποτέλεσε και ένα ορόσημο στην παγκόσμια ιστορία» αναφέρει το μήνυμα που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Κρεμλίνου.

«Τότε ήταν που η Ρωσία εξέφρασε την αδιαμφισβήτητη υποστήριξή της στους Βορειοαμερικανούς αποίκους στον αγώνα τους για ελευθερία από τη βρετανική κυριαρχία» σημειώνει.

Ο Πούτιν έκανε ειδική αναφορά στις πυρηνικές δυνατότητες των ΗΠΑ και της Ρωσίας, όπως μεταδίδει το TASS.

«Πολεμήσαμε ως σύμμαχοι σε δύο παγκόσμιους πολέμους»

«Σήμερα, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ως οι δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις στον κόσμο, φέρουν ιδιαίτερη ευθύνη για τη διατήρηση της διεθνούς ασφάλειας και σταθερότητας» δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Πολεμήσαμε ως σύμμαχοι σε δύο παγκόσμιους πολέμους, απελευθερώνοντας μαζί την ανθρωπότητα από τις φρικαλεότητες του ναζισμού και στη συνέχεια διαδραματίσαμε καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των θεμελίων της σύγχρονης παγκόσμιας τάξης», σημείωσε ο πρόεδρος.

«Η δημιουργία εποικοδομητικών, δίκαιων και αμοιβαία επωφελών σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον εξυπηρετεί τα συμφέροντα όχι μόνο των λαών μας αλλά και ολόκληρης της διεθνούς κοινότητας», κατέληξε ο Πούτιν.

cnn.gr