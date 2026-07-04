«Πατέρας του έθνους»… Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε τον εαυτό του σκαλισμένο στο…. Όρος Ράσμορ μαζί με τους λεγόμενους πατέρες του αμερικανικού έθνους, σε… χρυσή έκδοση.

Η ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ στο Truth Social έγινε στο πλαίσιο του εορτασμού της 4ης Ιουλίου, της επετείου της αμερικανικής ανεξαρτησίας, με το «όρος» να είναι βέβαια… χρυσό.

Το Εθνικό Μνημείο του Όρους Ράσμορ (Mount Rushmore National Memorial) βρίσκεται στην Νότια Ντακότα.

Πρόκειται για τις μορφές τεσσάρων προέδρων των ΗΠΑ, ύψους 18 μέτρων, τις οποίες σκάλισαν σε μια γρανιτένια πλαγιά του όρους Ράσμορ ο γλύπτης Γκάτζον Μπόργκλουμ και ο γιος του Λίνκολν. Οι τέσσερις πρόεδροι είναι, από αριστερά προς τα δεξιά: ο Τζωρτζ Ουάσινγκτον, ο Τόμας Τζέφερσον, ο Θεόδωρος Ρούζβελτ και ο Αβραάμ Λίνκολν. Η ιδέα για την κατασκευή του μνημείου αποδίδεται στον ιστορικό Ντόαν Ρόμπινσον.

Η κατασκευή ξεκίνησε το 1927 και τα πρόσωπα των προέδρων ολοκληρώθηκαν μεταξύ 1934 και 1939. Μετά το θάνατο του Γκάτζον Μπόργκλουμ τον Μάρτιο του 1941, ο γιος του Λίνκολν ανέλαβε ως επικεφαλής του κατασκευαστικού έργου. Κάθε πρόεδρος επρόκειτο αρχικά να απεικονιστεί από το κεφάλι μέχρι τη μέση, αλλά η έλλειψη χρηματοδότησης οδήγησε στην αναγκαστική λήξη των εργασιών στις 31 Οκτωβρίου 1941, και μόνο το γλυπτό του Ουάσινγκτον περιλαμβάνει οποιαδήποτε λεπτομέρεια κάτω από το επίπεδο του πηγουνιού.

Το μνημείο επισκέπτονται κάθε χρόνο δύο εκατομμύρια άνθρωποι.

O πρόεδρος Tραμπ επέμεινε ότι το Ιράν θέλει να «συμβιβαστεί» με τις Ηνωμένες Πολιτείες, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον έδωσε στην Τεχεράνη άδεια για την κηδεία του εκλιπόντος Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, κατά τη διάρκεια ομιλίας για τους εορτασμούς για την 250ή επέτειο των ΗΠΑ.

Για την «αριστερή πτέρυγα» των Δημοκρατικών ανέφερε. «Θα στείλουμε τους κομμουνιστές στην εξορία. Θα τους στείλουμε γρήγορα μακριά».

«Στην Αμερική, μιλάμε αγγλικά επειδή αυτή είναι η γλώσσα της ίδρυσής μας. Και για χίλια χρόνια, αυτή ήταν η γλώσσα της ελευθερίας. Ένας Αμερικανός θέλει πάντα ειρήνη και τάξη, αλλά ποτέ δεν θα διστάσουμε να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο ή την απειλή. Πάντα θα πολεμάμε, θα πολεμάμε, θα πολεμάμε και θα κερδίζουμε, θα κερδίζουμε, θα κερδίζουμε. Πρέπει να το κάνουμε αυτό».

skai.gr