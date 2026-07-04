Ο Μικ Τζάγκερ χαρακτήρισε ιδιαίτερα εύκολη τη συνεργασία του με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ για το νέο άλμπουμ των Rolling Stones, με τίτλο «Foreign Tongues».

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ συμμετέχει στον δίσκο, η κυκλοφορία του οποίου είναι προγραμματισμένη για τις 10 Ιουλίου, παίζοντας μπάσο στο τραγούδι «Covered In You». Σε συνέντευξή του στο NME, ο frontman των Rolling Stones αναφέρθηκε στην κοινή τους παρουσία στο στούντιο, σημειώνοντας ότι γνωρίζει τον ΜακΚάρτνεϊ εδώ και πολλά χρόνια, ωστόσο ήταν η πρώτη φορά που ο πρώην Beatle έπαιξε μπάσο σε τραγούδι του συγκροτήματος.

Ο Τζάγκερ αποκάλυψε επίσης τη συζήτηση που είχε με τον παραγωγό Άντι Γουάτ πριν από την ηχογράφηση: «’Λες να του αρέσει; Γιατί είναι ένα πανκ τραγούδι και θέλω παραμορφωμένο μπάσο. Θα είναι απλό, χωρίς πολλά πολλά’. Και ο Πολ έκανε ακριβώς αυτό που χρειαζόταν μέσα σε περίπου 10 λεπτά».

Δείτε βίντεο από τη συνέντευξη

“Thank ya very much!”😂@MickJagger and @PaulMcCartney go way back, so it made perfect sense to get the Beatle in to play on @RollingStones’ new album 'Foreign Tongues' pic.twitter.com/7fJrFkDDKg — NME (@NME) July 2, 2026

Από την πλευρά του, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ είχε μιλήσει τον Μάιο στο ίδιο μέσο για την εμπειρία της συνεργασίας του με τους Rolling Stones, τονίζοντας ότι ένιωσε ιδιαίτερο ενθουσιασμό όταν του ζητήθηκε να συμμετάσχει στο «Covered In You». «Θα μπορούσε κανείς να πει: “Ναι, εντάξει, και τι έγινε;”. Αλλά για εμένα λειτούργησε αντίστροφα», ανέφερε, περιγράφοντας όσα έζησε στο στούντιο.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ήταν κάπως έτσι: “Ουάου, εκεί είναι ο Μικ, ο Κιθ και ο Ρόνι!”. Ήταν συναρπαστικό. Το εξαιρετικό της υπόθεσης ήταν ότι το μόνο που έπρεπε να κάνω ήταν να παίξω μπάσο και να μην κάνω λάθη, οπότε όλα πήγαν καλά», ενώ συμπλήρωσε: «Γύρισα σπίτι εκείνη τη μέρα και έλεγα σε όλους: “Μόλις έπαιξα με τους Stones!”. Χάρηκα που δεν το είδα μπλαζέ. Είναι πραγματικά συναρπαστικό. Δεν παίζουν και πολλοί με τους Stones!».

Αυτή η συνεργασία των δύο μουσικών δεν είναι η πρώτη. Η κοινή τους πορεία ξεκίνησε το 1963, όταν ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ και ο Τζον Λένον έγραψαν το «I Wanna Be Your Man», που αποτέλεσε το δεύτερο τραγούδι στην ιστορία των Rolling Stones. Ακολούθησε η κοινή εμφάνιση των Beatles και των Rolling Stones το 1968 στο «Yer Blues», ενώ περίπου 20 χρόνια αργότερα ο Μικ Τζάγκερ ήταν εκείνος που προλόγισε την ένταξη των Beatles στο Rock & Roll Hall of Fame.

Στο «Foreign Tongues» συμμετέχουν επίσης ο Ρόμπερτ Σμιθ των The Cure, ο Τσαντ Σμιθ των Red Hot Chili Peppers και ο Στιβ Γουίνγουντ.

protothema.gr