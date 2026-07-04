Η Αννίτα δηλώνει και ξαναδηλώνει πως ο ΔΗΣΥ θα έχει τον δικό του υποψήφιο στις προεδρικές εκλογές του 2028. Ο Αβέρωφ ανακοίνωσε τη δημιουργία καναλιού στο WhatsApp. Ε, και; Τι σημαίνει αυτό;

Ως μεμονωμένες δηλώσεις και κινήσεις, θα μπορούσαν να μη σημαίνουν τίποτα. Μέσα όμως στο γενικότερο κλίμα που φαίνεται να καλλιεργείται στην Πινδάρου, στις κινήσεις που γίνονται στο παρασκήνιο και σε όσα σιγοκουβεντιάζονται στους διαδρόμους και πίσω από κλειστές πόρτες, το σίγουρο είναι ότι στον ΔΗΣΥ αρχίζει να μυρίζει προεκλογική περίοδος.

Στην όλη εξίσωση προστίθεται και ο ψίθυρος για μια δημοσκόπηση σχετικά με τους πιθανούς μονομάχους για το χρίσμα του ΔΗΣΥ. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ντέρμπι, με ελαφρύ προβάδισμα, όμως καθοριστικό στοιχείο φαίνεται να είναι και κάτι άλλο.

Στη μέτρηση, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που διαρρέουν, περιλαμβάνεται και το όνομα του νυν Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη. Προφανώς, μετριέται για άλλους λόγους, αφού δεν πρόκειται ασφαλώς να περάσει από την εσωκομματική διαδικασία του ΔΗΣΥ, ούτε υπάρχει ενδεχόμενο απόφασης για στήριξή του.

Οι πληροφορίες τον φέρουν να συγκεντρώνει ποσοστό που, ουσιαστικά, επιβεβαιώνει το έρεισμα που φέρεται να διατηρεί στο εσωτερικό του Συναγερμού. Ούτε αυτό αποτελεί έκπληξη, βέβαια, ούτε κάτι άγνωστο. Η παράμετρος, ωστόσο, είναι άλλη και αφορά το πώς θα κινηθεί αυτό το ποσοστό, δηλαδή οι χριστοδουλιδικοί συναγερμικοί, στην εσωκομματική μάχη.

Τα άτομα αυτά είναι μέλη του Δημοκρατικού Συναγερμού και έχουν δικαίωμα ψήφου στις εσωκομματικές εκλογές για την επιλογή του υποψηφίου του κόμματος στις προεδρικές εκλογές. Το ποσοστό τους είναι αρκετό για να ανατρέψει τις ισορροπίες, εφόσον επιλέξει να λειτουργήσει με βάση το ποιος από τους μονομάχους της εσωκομματικής διαδικασίας θεωρείται ότι εξυπηρετεί καλύτερα ως αντίπαλος του Νίκου Χριστοδουλίδη στην εκλογική αναμέτρηση.

Αντίστροφα, θα έχει σημασία ποιος από τους μονομάχους θα μπορέσει να χτίσει γέφυρες με αυτό το τμήμα των συναγερμικών ψηφοφόρων για να τους φέρει προς το μέρος του.

Δηλώσεις και ανακοινώσεις των τελευταίων ημερών ερμηνεύονται από ορισμένους υπό αυτό το πρίσμα. Η αναφορά της Αννίτας στη στήριξη των προσπαθειών του Προέδρου στο Κυπριακό, η υποστήριξη των χειρισμών της Κυβέρνησης στο θέμα του πορίσματος της Αρχής κατά της Διαφθοράς, αλλά και η ανάρτηση του Αβέρωφ με τα συγχαρητήριά του για την κυπριακή Προεδρία, θα μπορούσαν να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο.

Ούτως ή άλλως η επιλογή υποψηφίου για τις προεδρικές εκλογές στον ΔΗΣΥ, πρόκειται για μια διαδικασία που θα ακολουθηθεί για πρώτη φορά, στη βάση της τελευταίας καταστατικής αλλαγής, σύμφωνα με την οποία θα αποφασίσουν όλα τα μέλη του κόμματος, τα οποία αριθμούν γύρω στις 50 χιλιάδες.

Εδώ, βέβαια, τίθεται και ένα άλλο ερωτηματικό: Ποιος και για ποιο σκοπό παρήγγειλε, εφόσον όντως υπάρχει, τη συγκεκριμένη δημοσκόπηση.

Το σίγουρο είναι ότι αναμένεται μια μακρά και ενδεχομένως δύσκολη εσωκομματική προεκλογική περίοδος για τους μονομάχους. Ζητούμενο, ασφαλώς, θα είναι η επόμενη ημέρα αυτής της μάχης και το κατά πόσο θα γίνει σεβαστό το αποτέλεσμα και η παράταξη θα βαδίσει ενωμένη προς τις προεδρικές εκλογές.

Η Αννίτα Δημητρίου και ο Αβέρωφ Νεοφύτου παρουσιάζονται ως οι δύο επικρατέστεροι μονομάχοι αυτή τη στιγμή, όσον αφορά τη διεκδίκηση του χρίσματος για τις προεδρικές εκλογές. Στο κάδρο μπαίνει επίσης το όνομα του Γιώργου Παμπορίδη ως πιθανού ενδιαφερόμενου, αν και το σκηνικό δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο.

Απ’ εκεί και πέρα, το σκηνικό στην Πινδάρου έχει οριοθετηθεί και επισήμως μέσα από τις δηλώσεις της ίδιας της προέδρου του ΔΗΣΥ, η οποία, στην ομιλία της την περασμένη Τετάρτη για τα 50 χρόνια του κόμματος, έστειλε ξεκάθαρα μηνύματα, τόσο εντός, όσο και εκτός κόμματος.

«Ξέρετε ποιο είναι το βασικό μας χαρακτηριστικό μέσα σε αυτές τις πέντε δεκαετίες; Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν ετεροκαθορίζεται. Δεν καθορίζει την στρατηγική του με βάση τις κινήσεις άλλων.

Τιμά την ιστορία, τις ιδέες του, την πολιτική του ταυτότητα. Δεν μετατρέπεται σε καθρέφτη των άλλων. Σε αντίθεση με άλλες πολιτικές δυνάμεις, στις μεγάλες μάχες κατεβαίνουμε με τη δική μας πρόταση, με τους δικούς μας ανθρώπους, με το δικό μας σχέδιο για τη χώρα.

Θα ήταν προσβολή στη μνήμη όσων έδωσαν αγώνες και θυσίες για να έχουμε εμείς σήμερα χώρο, ρόλο και δύναμη, να εκχωρήσουμε σε άλλους την πορεία, τις επιλογές και το μέλλον μας. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν είναι σημαία ευκαιρίας κανενός αλλότριου σκοπού», ανέφερε.

Λόγια με τα οποία, ουσιαστικά, ξεκαθάρισε ότι ο ΔΗΣΥ πάει στις εκλογές με δικό του υποψήφιο.

Οι κινήσεις, επίσης, που έγιναν μετά τις εκλογές, με τον διορισμό του Ονούφριου Κουλλά ως γενικού διευθυντή του κόμματος και τον επαναδιορισμό του Γιώργου Χατζηγεωργίου ως επικεφαλής της Γραμματείας Διεθνών Σχέσεων, έχουν ορίζοντα το 2028. Φαίνεται, επίσης, ότι η πρόεδρος του ΔΗΣΥ έχει αρχίσει να εκφράζει το ενδιαφέρον της και σε κλειστό κύκλο στελεχών του κόμματος.

Από την άλλη, ο Αβέρωφ Νεοφύτου, εκτός από το κανάλι που ανακοίνωσε πρόσφατα, διατηρεί το πολιτικό του γραφείο, το οποίο, όπως αναφέρουν πληροφορίες, έχει ενισχύσει εδώ και καιρό. Πραγματοποιεί επαφές με διάφορους παράγοντες και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τη βάση του κόμματος.

Όλα αυτά προδιαγράφουν μια αμφίρροπη εσωκομματική μάχη, η οποία, σύμφωνα με όσα ανέφερε ένας εκ των αντιπροέδρων του ΔΗΣΥ, ο Γιάννης Καρούσος, σε ραδιοφωνικές δηλώσεις του την Πέμπτη, θα πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει εντός του φθινοπώρου.