Αυστηρό μήνυμα της Βουλής, διά της Προέδρου της Αννίτας Δημητρίου, αναμένεται να σταλεί προς τον υπουργό Οικονομικών Μάκη Κεραυνό, για την εμπλοκή που προέκυψε με το νομοθετικό πακέτο για την αλλαγή της διαδικασίας προσλήψεων στο Δημόσιο και τη μη διεξαγωγή των γραπτών κυβερνητικών εξετάσεων το 2026.

Την περασμένη Δευτέρα, η κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών μετέθεσε για τον Σεπτέμβριο τη συζήτηση των νομοσχεδίων, κάτι που προκάλεσε την έντονη διαφωνία του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο εδώ και μερικές εβδομάδες είχε ανακοινώσει τη μη διεξαγωγή των γραπτών κυβερνητικών εξετάσεων.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Δημήτρης Δημητρίου, με επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών, τον καλούσε να καταθέσει τους σχετικούς καταλόγους θέσεων που πρόκειται να ανοίξουν στην κρατική μηχανή.

Ο κ. Κεραυνός, ωστόσο, διαμήνυσε ότι δεν προτίθεται να το πράξει, καθώς έχουν ανασταλεί οι σχετικές εξετάσεις.

Χθες, το θέμα συζητήθηκε εκτενώς στη Σύσκεψη Αρχηγών ή Εκπροσώπων Κομμάτων στη Βουλή, όπου αποφασίστηκε όπως η Πρόεδρος του Νομοθετικού Σώματος προωθήσει προς τον κ. Κεραυνό επιστολή, με την οποία θα τον καλεί να καταθέσει τους καταλόγους με τις θέσεις που θα ανοίξουν στο Δημόσιο, καθώς η Βουλή δεν πρόκειται να εγκρίνει εντός Ιουλίου τα σχετικά νομοθετήματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε πρόσφατη επιστολή του προς την Πρόεδρο της Βουλής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης ζητούσε όπως τα σχετικά νομοσχέδια οδηγηθούν στην Ολομέλεια.

Ενόχληση και δυσαρέσκεια

Κατά τη χθεσινή σύσκεψη, οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την ενόχλησή τους για τη στάση και την επιμονή της Κυβέρνησης, αλλά και για τα ασφυκτικά διλήμματα που θέτει στο Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επιστολή θα αναφέρεται ότι η Βουλή είναι κυρίαρχο σώμα και ότι η Κυβέρνηση δεν μπορεί να απαιτεί την έγκριση ενός τόσο σοβαρού και σημαντικού νομοθετήματος μέσα σε στενά χρονικά περιθώρια.

Το νομοθετικό πακέτο κατατέθηκε στις 16 Απριλίου, η αυτοδιάλυση της προηγούμενης Βουλής έγινε στις 23 Απριλίου, ενώ η νέα Βουλή άρχισε τις εργασίες της μόλις την περασμένη εβδομάδα. Επιπρόσθετα, θα σημειώνεται ότι δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να εξεταστούν σε βάθος τα νομοσχέδια.

Την ίδια ώρα, η Πρόεδρος της Βουλής θα καλεί τον υπουργό Οικονομικών να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία και να καταθέσει τους καταλόγους στο Κοινοβούλιο. Παράλληλα, θα σημειώνεται ότι η Εκτελεστική Εξουσία δεν μπορεί να παρανομεί.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, το Υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει, το αργότερο έως τον Σεπτέμβριο, να καταθέσει τους καταλόγους, ώστε οι γραπτές εξετάσεις να διεξαχθούν τον Δεκέμβριο του 2026.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, κάθε έτος κατατίθενται προς έγκριση στη Βουλή των Αντιπροσώπων, τουλάχιστον τέσσερις μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των γενικών γραπτών εξετάσεων, κατάλογοι θέσεων για τις οποίες διεξάγονται οι γενικές γραπτές εξετάσεις.

Για να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία, η Κυβέρνηση είτε θα πρέπει να καταθέσει τους καταλόγους με τις θέσεις που θα ανοίξουν για το ’27, είτε να καταθέσει νομοσχέδιο με το οποίο θα ανασταλούν οι γραπτές κυβερνητικές εξετάσεις. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει και κατά την περίοδο του μνημονίου δημοσιονομικής εξυγίανσης.

Κυβερνητική πηγή, μιλώντας στον «Φ», ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αλλάξει οι αρχικοί σχεδιασμοί του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο αποφάσισε να μη διεξαχθούν φέτος οι εξετάσεις.