Το ΑΚΕΛ Αμμοχώστου απέστειλε σήμερα επιστολή προς τον Υπουργό Άμυνας κ. Βασίλης Πάλμας, με την οποία ζητά την επανεξέταση της χωροθέτησης του στρατοπέδου «Μόδεστος Παντελή» στο Λιοπέτρι.

Η παρέμβασή βασίζεται στις εύλογες ανησυχίες της τοπικής κοινωνίας, καθώς το στρατόπεδο και οι στρατιωτικές αποθηκευτικές εγκαταστάσεις βρίσκονται εντός του οικιστικού ιστού και σε άμεση γειτνίαση με το Α’ Δημοτικό Σχολείο Λιοπετριού και κατοικημένες περιοχές.

Με την επιστολή ζητούν επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Άμυνας για τις μελέτες αξιολόγησης, τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται, καθώς και κατά πόσο εξετάζεται το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης των εγκαταστάσεων εκτός κατοικημένης περιοχής.

Ξεκαθαρίζουν επίσης ότι η θέση τους δεν στρέφεται κατά της Εθνική Φρουρά ούτε αμφισβητεί τον ρόλο της στην άμυνα της χώρας. Αντίθετα, θεωρούν ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και ιδιαίτερα της ασφάλειας των παιδιών και των κατοίκων πρέπει να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.

Αυτούσια η επιστολή

Έντιμε κύριε Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή θέτω ενώπιόν σας το ζήτημα που απασχολεί διαχρονικά την τοπική κοινωνία του Λιοπετριού και αφορά τη λειτουργία του στρατοπέδου «Μόδεστος Παντελή» που βρίσκεται εντός του οικιστικού ιστού της κοινότητας, σε άμεση γειτνίαση με το Α’ Δημοτικό Σχολείο και κατοικημένες περιοχές.

Το στρατόπεδο ανεγέρθηκε περί το 1980 σε χώρο που μέχρι τότε χρησιμοποιείτο ως γήπεδο κοινοτικής ποδοσφαιρικής ομάδας. Το Α’ Δημοτικό Σχολείο Λιοπετριού προϋπήρχε της ανέγερσης του στρατοπέδου, ενώ η μεταγενέστερη οικιστική ανάπτυξη της περιοχής υπήρξε ιδιαίτερα έντονη, με αποτέλεσμα σήμερα το στρατόπεδο να βρίσκεται στο κέντρο μιας πλήρως ανεπτυγμένης οικιστικής ζώνης.

Πέραν του κυρίως στρατοπέδου, περιμετρικά του Α’ Δημοτικού Σχολείου βρίσκονται στρατιωτικές αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό των κατοίκων, και ιδιαίτερα των γονέων των παιδιών που φοιτούν καθημερινά στο σχολείο. Η ύπαρξη των εγκαταστάσεων αυτών καθιστά αναγκαία την πλήρη ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας ως προς τη χρήση και τα μέτρα ασφαλείας που εφαρμόζονται για την προστασία της σχολικής κοινότητας και των κατοίκων της περιοχής.

Θέλω να καταστήσω εξαρχής σαφές ότι η παρούσα παρέμβαση δεν στρέφεται κατά της Εθνικής Φρουράς ούτε αμφισβητεί τον καθοριστικό της ρόλο στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αντικείμενο της είναι αποκλειστικά η καταλληλόλητα της συγκεκριμένης χωροθέτησης υπό τα σημερινά δεδομένα.

Η σημαντική οικιστική ανάπτυξη της περιοχής κατά τις τελευταίες δεκαετίες καθιστά, κατά την άποψη μας, επιβεβλημένη την επανεξέταση της καταλληλότητας της συγκεκριμένης χωροθέτησης. Το ερώτημα που τίθεται δεν είναι κατά πόσο μέχρι σήμερα έχει συμβεί κάποιο περιστατικό, αλλά κατά πόσο η διατήρηση μιας στρατιωτικής εγκατάστασης σε άμεση γειτνίαση με σχολική μονάδα και κατοικημένες περιοχές εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις δημόσιας ασφάλειας και ορθού χωροταξικού σχεδιασμού.

Ως εκ των άνω, παρακαλώ όπως με ενημερώσετε επί των ακόλουθων ζητημάτων:

Έχουν διενεργηθεί μελέτες αξιολόγησης της υφιστάμενης χωροθέτησης του στρατοπέδου και των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη την άμεση γειτνίαση τους με το Α’ Δημοτικό Σχολείο και τις κατοικημένες περιοχές. Αν ναι, ποια είναι τα βασικά συμπεράσματα των αρμόδιων υπηρεσιών ως προς την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων.

Εάν οι αποθηκευτικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός του στρατοπέδου έχουν αξιολογηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες ως προς την επίδραση που θα μπορούσε να έχει οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό στην ασφάλεια της σχολικής κοινότητας και των κατοίκων της περιοχής.

Ποια μέτρα ασφαλείας, σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και πρωτόκολλα προστασίας εφαρμόζονται για τη σχολική κοινότητα και τους κατοίκους της περιοχής.

Εάν έχει καθοριστεί ζώνη ασφαλείας γύρω από το στρατόπεδο και τις αποθηκευτικές εγκαταστάσεις και, εάν ναι, με ποια κριτήρια κρίθηκε ότι η υφιστάμενη απόσταση από το Α’ Δημοτικό Σχολείο και τις γειτονικές κατοικίες είναι συμβατή με τις απαιτήσεις ασφαλείας.

Ποια είναι η επίσημη θέση του Υπουργείου ως προς την καταλληλόλητα της διατήρησης της συγκεκριμένης στρατιωτικής εγκατάστασης στη σημερινή της θέσης, λαμβάνοντας υπόψη την άμεση γειτνίαση της με σχολική μονάδα και κατοικημένες περιοχές;

Εάν εξετάστηκε ή εξετάζεται από το Υπουργείο Άμυνας το ενδεχόμενο μετεγκατάστασης του στρατοπέδου και των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων σε άλλη τοποθεσία εκτός του οικιστικού ιστού.

Εάν υπάρχει μεσοπρόθεσμος ή μακροπρόθεσμος σχεδιασμός του Υπουργείου για το μέλλον της συγκεκριμένης στρατιωτικής εγκατάστασης.

Κύριε Υπουργέ,

Τίθεται εύλογα το ερώτημα κατά πόσο μια αντίστοιχη χωροθέτηση θα εγκρινόταν σήμερα, με βάση τα σύγχρονα πρότυπα δημόσιας ασφάλειας και χωροταξικού σχεδιασμού.

Πιστεύω ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η ασφάλεια των πολιτών, ιδιαίτερα των παιδιών που φοιτούν στο γειτονικό δημοτικό σχολείο, αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται εκ των υστέρων, αφού έχει ήδη συμβεί ένα ατύχημα.

Για τους πιο πάνω λόγους, θεωρώ ότι έχει ωριμάσει η ανάγκη όπως το Υπουργείο Άμυνας προχωρήσει σε ολοκληρωμένη επανεξέταση της καταλληλότητας της σημερινής χωροθέτησης του στρατοπέδου και εκκινήσει τον αναγκαίο σχεδιασμό για τη μετεγκατάστασή του εκτός του οικιστικού ιστού του Λιοπετριού, διασφαλίζοντας τόσο την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα της Εθνικής Φρουράς όσο και το ύψιστο αγαθό της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και της ασφάλειας των παιδιών και των κατοίκων.

Αναμένω την απάντησή σας και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την προσοχή σας.