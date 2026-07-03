Νέο διοικητικό συμβούλιο με προτεραιότητες τα δικαιώματα των λογοτεχνών, τη φιλαναγνωσία και τη διεθνή προβολή της κυπριακής λογοτεχνίας – Αιχμές από τον απερχόμενο πρόεδρο Λευτέρη Πλουτάρχου για το παρασκήνιο των εκλογών.

Η συγγραφέας Κωνσταντία Σωτηρίου αναλαμβάνει την προεδρία της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου, έπειτα από τις αρχαιρεσίες της 27ης Ιουνίου, διαδεχόμενη τον Λευτέρη Πλουτάρχου, ο οποίος ολοκλήρωσε δύο θητείες και δεν διεκδίκησε επανεκλογή. Είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος στην ιστορία της οργάνωσης.

Το νέο εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε ομόφωνα σε σώμα, με αντιπρόεδρο τον Ανδρέα Χρυσάνθου, γραμματέα τον Χρίστο Ρ. Τσιαήλη, ταμία την Κατερίνα Λιασή, ενώ συμμετέχουν ακόμη οι Νεσέ Γιασίν, Μιχάλης Π. Χριστοφίδης, Αλέξανδρος Χρονίδης, Χαρά Ζυμαρά και Μάριος Γεωργίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ένωσης, βασικές προτεραιότητες της νέας διετούς θητείας είναι η διεκδίκηση των δικαιωμάτων των λογοτεχνών, η ουσιαστική συμμετοχή της Ένωσης στις αποφάσεις της Πολιτείας που αφορούν τον χώρο του βιβλίου, η ενίσχυση της φιλαναγνωσίας και η προώθηση και διεθνοποίηση της κυπριακής λογοτεχνίας.

Παράλληλα, το νέο ΔΣ ότι θα συνεχίσει και θα αναπτύξει τις υφιστάμενες δράσεις της Ένωσης, δίνοντας έμφαση στη συλλογικότητα και τη διαφάνεια, ενώ αποφάσισε και τη θεσμοθέτηση επιτροπών στις οποίες θα συμμετέχουν και μέλη εκτός ΔΣ, με στόχο την υλοποίηση επιμέρους δράσεων και πρωτοβουλιών.

Στην ανακοίνωσή της, η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο έργο του απερχόμενου διοικητικού συμβουλίου, σημειώνοντας ότι την προηγούμενη περίοδο υλοποιήθηκε σημαντικός αριθμός δράσεων και πρωτοβουλιών, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, ενώ εκφράζει ευχαριστίες προς τα απερχόμενα μέλη για την προσφορά τους.

Αιχμές από τον απερχόμενο πρόεδρο

Η αλλαγή στη διοίκηση συνοδεύτηκε, πάντως, από δημόσιες αιχμές του απερχόμενου προέδρου Λευτέρη Πλουτάρχου, ο οποίος, σε διαδοχικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά τη γενική συνέλευση, άφησε να εννοηθεί ότι προηγήθηκαν παρασκηνιακές διεργασίες πριν από τις εκλογές.

Ο τέως πρόεδρος εξέφρασε την απορία του για τη μη επανεκλογή δύο στενών συνεργατών του στο προηγούμενο ΔΣ, διερωτώμενος αν «έγιναν διαβουλεύσεις πίσω από κλειστές πόρτες», ενώ ανέφερε ότι η μελλοντική του στάση ως απλού μέλους της Ένωσης θα εξαρτηθεί και από όσα, όπως υποστηρίζει, διαδραματίστηκαν στο παρασκήνιο πριν από την εκλογική διαδικασία.

Την ίδια στιγμή, ο Λ. Πλουτάρχου υπογράμμισε ότι δεν επεδίωξε νέα θητεία, θεωρώντας πως είχε ολοκληρωθεί ο κύκλος της προσφοράς του, και δήλωσε ότι επιθυμεί να συμβάλει στην ομαλή μετάβαση στη νέα διοίκηση, ευχόμενος παράλληλα καλή επιτυχία στο νέο ΔΣ.

Κατά τη συνεδρίαση, πάντως, όταν ο Λ. Πλουτάρχου ανακοίνωσε την αποχώρησή του και τη μη επιθυμία του για επαναδιεκδίκηση, όσα μέλη παρευρέθηκαν τον καταχειροκρότησαν και αναγνώρισαν την επιτυχή θητεία του.