Η Totalserve διόρισε τη Μαρία Θεοχάρους ως Επικεφαλής Ναυτιλιακών Υπηρεσιών και ανακοίνωσε τη δημιουργία του νέου Τμήματος Ναυτιλιακών Υπηρεσιών της Totalserve, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στη συνεχή ανάπτυξη και επέκταση του Ομίλου Totalserve.

Η Μαρία Θεοχάρους είναι Senior Advocate στην Totalserve, με εμπειρία στο εταιρικό, εμπορικό και ναυτιλιακό δίκαιο.

Η εργασία της περιλαμβάνει συμβουλές σε θέματα ιδιοκτησίας πλοίων, εγγραφής, χρηματοδοτικών συναλλαγών, εταιρικών ζητημάτων και κανονιστικών θεμάτων που συνδέονται με τη ναυτιλιακή δραστηριότητα.

Ως Επικεφαλής Ναυτιλιακών Υπηρεσιών, η Μαρία θα συντονίζει τις ναυτιλιακές υπηρεσίες της Totalserve και θα αποτελεί βασικό σημείο επαφής για πελάτες και συνεργάτες που χρειάζονται υποστήριξη σε ναυτιλιακά θέματα.

Η Μαρία Θεοχάρους σχολίασε: «Η ναυτιλία συνδέεται με πολλές πτυχές των διεθνών επιχειρήσεων και οι καλύτερες λύσεις συχνά προκύπτουν μέσα από μια προσέγγιση συνεργασίας. Με την έμπειρη ναυτιλιακή μας ομάδα στο νέο αυτό τμήμα, μπορούμε να συνδυάζουμε εξειδικευμένη ναυτιλιακή τεχνογνωσία με τις ευρύτερες δυνατότητες του οργανισμού μας, προσφέροντας στους πελάτες μας ολοκληρωμένη υποστήριξη.» Ο νέος ρόλος προσδίδει ξεκάθαρη καθοδήγηση στις ναυτιλιακές υπηρεσίες της Totalserve, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσφοράς του οργανισμού σε νομικές, φορολογικές, εταιρικές και Trusts. Μέσα από αυτή τη δομή, η Totalserve υποστηρίζει πελάτες του ναυτιλιακού τομέα με πρακτική συμβουλευτική στις βασικές πτυχές που επηρεάζουν τη δραστηριότητά τους.