Οι αγορές εμφανίζονται να προεξοφλούν παύση στις αυξήσεις επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τον Ιούλιο, μεταθέτοντας την επόμενη πιθανή κίνηση για τον Σεπτέμβριο.

Η μεταστροφή συνδέεται με την υποχώρηση του πληθωρισμού τον Ιούνιο, αλλά και με τα μηνύματα που έστειλαν Ευρωπαίοι κεντρικοί τραπεζίτες από τη Σίντρα της Πορτογαλίας, όπου διαφάνηκε περιορισμένη διάθεση για νέα άμεση αύξηση.

Μετά την αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τον Ιούνιο, το επιτόκιο καταθέσεων της ΕΚΤ διαμορφώθηκε στο 2,25%. Ωστόσο, η αγορά δεν θεωρεί πλέον ως βασικό σενάριο μία νέα αύξηση στη συνεδρίαση της 23ης Ιουλίου.

Το ECB Watch Tool αποδίδει πιθανότητα περίπου 95% για διατήρηση των επιτοκίων τον Ιούλιο. Παράλληλα, στοιχεία της αγοράς παραγώγων που επικαλείται το LSEG δίνουν πιθανότητα 67% για αμετάβλητα επιτόκια και 33% για νέα αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης.

Η προσοχή στρέφεται πλέον στη συνεδρίαση της 10ης Σεπτεμβρίου, όταν η ΕΚΤ θα έχει στη διάθεσή της νέες μακροοικονομικές προβλέψεις για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη της ευρωζώνης.

Για τον Σεπτέμβριο, η αγορά εξακολουθεί να θεωρεί πιθανότερη μία νέα αύξηση, χωρίς όμως την βεβαιότητα που καταγραφόταν πριν από λίγες ημέρες. Οι πιθανότητες διαμορφώνονται περίπου στο 60% για αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης και στο 40% για νέα παύση.

Με βάση το ECB Watch Tool, η πιθανότητα το επιτόκιο καταθέσεων να αυξηθεί στο 2,50% τον Σεπτέμβριο ανέρχεται σε 53,6%, ενώ η πιθανότητα να παραμείνει στο 2,25% διαμορφώνεται στο 43,7%. Μικρότερη παραμένει η πιθανότητα αύξησης στο 2,75%.

Σε περίπτωση που η ΕΚΤ διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια και τον Σεπτέμβριο, η επόμενη κρίσιμη συνεδρίαση αναμένεται στις 29 Οκτωβρίου. Για τότε, η αγορά αποδίδει πιθανότητα 52,7% για επιτόκιο καταθέσεων στο 2,50% και 39,8% για παραμονή στο 2,25%.

Τα μηνύματα από τη Σίντρα

Οι τοποθετήσεις των κεντρικών τραπεζιτών στη Σίντρα ενίσχυσαν το σενάριο αναμονής για τον Ιούλιο.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, ανέφερε ότι η οικονομία της ευρωζώνης εμφανίζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, δίνοντας στην Τράπεζα περιθώριο να διατηρήσει περιοριστική νομισματική πολιτική χωρίς να προχωρά υποχρεωτικά σε νέα κίνηση σε κάθε συνεδρίαση.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, δήλωσε ότι δεν αναμένει αύξηση τον Ιούλιο, χαρακτηρίζοντας την υποχώρηση του πληθωρισμού στο 2,8% τον Ιούνιο ως σημαντική καθοδική έκπληξη.

Στο ίδιο κλίμα κινήθηκαν και άλλοι αξιωματούχοι της ΕΚΤ, όπως οι Olli Rehn, Martins Kazaks και Pierre Wunsch, χωρίς να διαφαίνεται επείγουσα ανάγκη για νέα αύξηση μέσα στον Ιούλιο.

Το βασικό μήνυμα για τις αγορές είναι ότι η ΕΚΤ κερδίζει χρόνο, με τις αποφάσεις του Σεπτεμβρίου να εξαρτώνται από την πορεία του πληθωρισμού, των τιμών ενέργειας και της οικονομικής δραστηριότητας.

Capital.gr