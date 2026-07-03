Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε χθες, σύμφωνα με το άρθρο 3 των Περί Ορισμένων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, τον διορισμό προέδρου, αντιπροέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ), με κυριότερη αποστολή την ολοκλήρωση του τερματικού φυσικού αερίου στο Βασιλικό.

Το νέο δ.σ. απαρτίζεται από τον Γεώργιο Πιστέντη ως πρόεδρο και τον Πάρη Κωνσταντίνου ως αντιπρόεδρο και μέλη τους Θωμά Σέπο, Κωνσταντίνο Δανό, Κυριάκο Στυλιανού, Δρα Νίκο Σολωμού, Κωνσταντίνο Πήττα, Ανδρέα Ζαχαριάδη που είναι ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών και Κυριάκο Ιορδάνου, Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.

Ο κ. Πιστέντης διετέλεσε παλαιότερα αντιπρόεδρος του δ.σ. της ΑΗΚ.