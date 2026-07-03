Τέσσερα ανήλικα κορίτσια συνεχίζουν να ελλείπουν από τον χώρο διαμονής τους, με την Αστυνομία να ζητά πληροφορίες που μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό τους.

Πρόκειται για την 15χρονη AHLAM ESΑIFAN, από την Παλαιστίνη, η οποία ελλείπει από τις 30/06/2026, από την οικία της στην επαρχία Αμμοχώστου.

Η ελλείπουσα περιγράφεται ως ύψους 1.60μ. περίπου, μελαχρινή, με καφέ μάτια και καφέ μακριά σγουρά μαλλιά.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Αμμοχώστου στον αριθμό τηλεφώνου 23-803040 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό, ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.

Επίσης, η Sarra Esaifan, 17 ετών και η αδελφή της, Kawtar Esaifan, 14 ετών, από Παλαιστίνη, απουσιάζουν από τον χώρο διαμονής τους, στην Αγλαντζιά, επαρχία Λευκωσίας, από τις 30/06/2026.

Η Sarra Esaifan περιγράφεται ως ύψους 1.62μ., κανονικής σωματικής διάπλασης, με μαύρα μαλλιά. Κατά την αναχώρηση της φορούσε μπλε βερμούδα στο μήκος του γονάτου, με γκρίζα φανέλα, μαύρη ζακέτα και αθλητικά παπούτσια χρώματος μαύρου και άσπρου.

Η Kawtar Esaifan περιγράφεται ως ύψους 1.60μ. περίπου, κανονικής σωματικής διάπλασης, με μαύρα μαλλιά μεσαίου μήκους. Κατά την αναχώρηση της φορούσε μπλε βερμούδα στο μήκος του γονάτου, με γκρίζα φανέλα και άσπρα αθλητικά παπούτσια.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

Τέλος, η Alina Vaduva, 15½ ετών, από Ρουμανία, απουσιάζει από τον χώρο διαμονής της, στην Έγκωμη, επαρχία Λευκωσίας, από τη 0100π.μ. της 1ης Ιουλίου, 2026.

Η 15χρονη περιγράφεται ως ύψους 1.60μ. περίπου, κανονικής σωματικής διάπλασης, με κόκκινα μακριά μαλλιά. Κατά την αναχώρηση της φορούσε λεοπαρδαλέ φόρμα-πιτζάμα και μαύρη τελαντωτή φανέλα.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.