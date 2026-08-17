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Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα υπό τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστα Φυτιρή ο οποίος έδωσε οδηγίες οι εγκαταστάσεις του Κέντρου Μενόγειας να τεθούν σε λειτουργία ως κρατητήρια προσωρινής κράτησης μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου, με στόχο την αποσυμφόρηση των αστυνομικών κρατητηρίων και βελτίωση των συνθηκών κράτησης, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του αρμόδιου Υπουργείου.

Όπως αναφέρεται, με πρωτοβουλία του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως Κώστα Φυτιρή, προχωρεί η διαμόρφωση του Κέντρου Μενόγειας σε Κρατητήρια Προσωρινής Κράτησης, με στόχο την αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού στα αστυνομικά κρατητήρια.

Για τον σκοπό αυτό, σημειώνεται, ο Υπουργός συγκάλεσε σήμερα σύσκεψη στο γραφείο του, με τη συμμετοχή της ηγεσίας της Αστυνομίας, του Διευθυντή και εκπροσώπων του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

«Κατά τη σύσκεψη, ο Υπουργός έδωσε οδηγίες για την άμεση προώθηση όλων των αναγκαίων εργασιών και επιχειρησιακών διευθετήσεων, ώστε οι εγκαταστάσεις να τεθούν σε λειτουργία μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου», προστίθεται.

Σημειώνεται ότι το προαναχωρησιακό Κέντρο Κράτησης Μενόγειας, το οποίο δεν χρησιμοποιείται πλέον για την κράτηση αλλοδαπών μετά τη μεταφορά τους στο Κέντρο «Λίμνες», θα αξιοποιηθεί αποκλειστικά ως Κρατητήρια Προσωρινής Κράτησης για πρόσωπα που τελούν υπό αστυνομική κράτηση.

«Ο υπερπληθυσμός στα αστυνομικά κρατητήρια απαιτεί άμεσα και πρακτικά μέτρα. Η αξιοποίηση του Κέντρου Μενόγειας θα συμβάλει ουσιαστικά στην αποσυμφόρησή τους, στη βελτίωση των συνθηκών προσωρινής κράτησης και στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των κρατουμένων», καταλήγει το δελτίο Τύπου.

ΚΥΠΕ