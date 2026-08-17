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Στη σύλληψη 19χρονης γυναίκας προχώρησαν χθες το βράδυ στην Αγία Νάπα μέλη της ΑΔΕ Αμμοχώστου σχετικά με τα αδικήματα της επίθεσης εναντίον Αστυνομικού, αντίστασης κατά τη νόμιμη σύλληψη, εξύβρισης, ανησυχίας και διασάλευσης της ειρήνης.

Συγκεκριμένα και περί ώρα 2250 ενώ τα μέλη διενεργούσαν τροχαίες ρυθμίσεις, η 19χρονη τους προσέγγισε και άρχισε να φωνάζει και να τους εξυβρίζει. Τα μέλη της Αστυνομίας προχώρησαν σε σύλληψη της για τα αυτόφωρα αδικήματα που διέπραξε. Κατά τη διάρκεια της σύλληψης πρόβαλε αντίσταση με αποτέλεσμα να συλληφθεί για τα αυτόφωρα αδικήματα της επίθεσης εναντίον αστυνομικού και αντίστασης κατά τη νόμιμη σύλληψη.

Στη συνέχεια η 19χρονη μεταφέρθηκε στον Αστυνομικό Αγίας Νάπας και αφού κατηγορήθηκε γραπτώς για τα αδικήματα που διέπραξε, αφέθηκε ελεύθερη για να κλητευθεί αργότερα ενώπιον Δικαστηρίου.