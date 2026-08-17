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üΟι διακρίσεις ως Καλύτερη Τράπεζα στην Κύπρο το 2026 και Καλύτερη Τράπεζα για Μεγάλες Επιχειρήσεις από τον διεθνή οργανισμό Euromoney, αναγνωρίζουν την αριστεία και το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών

Οι διακρίσεις που απέσπασε πρόσφατα η Eurobank από τον διεθνή οργανισμό Euromoney ως η κορυφαία τράπεζα της χώρας για ιδιώτες και επιχειρηματικούς πελάτες, επιβεβαιώνουν τον ηγετικό ρόλο της στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, καθώς και τη δυναμική αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου στην Κύπρο.

Η ανάδειξη της Eurobank ως η Καλύτερη Τράπεζα στην Κύπρο το 2026 και ως η Καλύτερη Τράπεζα για Μεγάλες Επιχειρήσεις έγινε μέσα από μια ανεξάρτητη διαδικασία αξιολόγησης τραπεζών και χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Οι εν λόγω διακρίσεις αντανακλούν τη στρατηγική της τράπεζας, τις επιδόσεις της και τη συμβολή της στην εξέλιξη του τραπεζικού κλάδου, αλλά και τις αξίες της Eurobank για τραπεζική αριστεία σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, με την παροχή υψηλού επιπέδου προϊόντων και υπηρεσιών για ιδιώτες και επιχειρηματικούς πελάτες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αξιολόγηση κάλυψε την περίοδο από 1η Ιανουαρίου 2025 έως 31 Δεκεμβρίου 2025. Μια κομβική χρονιά κατά την οποία ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της Ελληνικής Τράπεζας με την Eurobank Κύπρου και δημιουργήθηκε η Eurobank Limited, ο μεγαλύτερος τραπεζικός και ασφαλιστικός οργανισμός της χώρας, με ενεργητικό που ξεπερνά τα €28 δισ.

Η αξιολόγηση των Euromoney Awards ανέδειξε τα σημαντικά επιτεύγματα της Τράπεζας, μεταξύ άλλων, τη σημαντική ενίσχυση της θέσης της στην επιχειρηματική τραπεζική, με αύξηση περίπου 17% στις χορηγήσεις προς επιχειρήσεις, καθώς και τη διεύρυνση της πελατειακής της βάσης, η οποία πλέον ξεπερνά τους 710.000 ιδιώτες και τις 11.500 επιχειρήσεις.

Η πρόοδος στον ψηφιακό μετασχηματισμό αποτέλεσε επίσης βασικό κριτήριο της αξιολόγησης, καθώς πλέον πάνω από το 96% των συναλλαγών πραγματοποιείται μέσω ψηφιακών καναλιών, ενώ η πλειονότητα των αιτήσεων χρηματοδότησης υποβάλλεται από το mobile app.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στη διεθνή στρατηγική της Eurobank, με τη λειτουργία του πρώτου Γραφείου Αντιπροσωπείας του Ομίλου στην Ινδία. Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει τις οικονομικές και επιχειρηματικές σχέσεις μεταξύ Ινδίας και Κύπρου και αναδεικνύει τη χώρα ως στρατηγική πύλη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η διπλή διάκριση των Euromoney Αwards επιβεβαιώνει την επιτυχή πορεία μετασχηματισμού της Eurobank, η οποία συνδυάζει τη δημιουργία ενός ισχυρού τραπεζικού οργανισμού στην Κύπρο, τη συνεχή επιχειρηματική ανάπτυξη, την ψηφιακή καινοτομία και τη συμβολή στην ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας.