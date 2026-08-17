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Ο Iulian Mircea Stoebac, 40 ετών, από Ρουμανία, απουσιάζει από την κατοικία του στην περιοχή Παλουριώτισσας, στη Λευκωσία, από τις 08/08/2026, σύμφωνα με καταγγελία που υποβλήθηκε στις 16/08/2026.

Ο 40χρονος περιγράφεται ως λεπτής σωματικής διάπλασης, ύψους 1.65μ. περίπου, με καφέ σγουρά μαλλιά. Κατά την αναχώρηση του φορούσε μπλε κοντό μαγιό, σκούρα μπλε ζακέτα και παντόφλες.

Παρακαλείται οποιοδήποτε πρόσωπο γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας, στο τηλέφωνο 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.