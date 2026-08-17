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Στόχος της κυβέρνησης του Νίκου Χριστοδουλίδη είναι να φτάσει η ανάπτυξη και στην πιο μικρή ή απομακρυσμένη κοινότητα της Κύπρου, τόνισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, τελώντας το βράδυ της Κυριακής τα εγκαίνια του πάρκου της κοινότητας Κρήτου Μαρόττου στην ορεινή Πάφο.

Ο Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης επεσήμανε ότι η ισχυρή οικονομία του τόπου παρέχει σήμερα τις δυνατότητες και επιτρέπει στην Κυβέρνηση να επενδύει περισσότερο στις ανάγκες των πολιτών και των κοινοτήτων.

​Για την Κυβέρνηση και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η ανάπτυξη αποκτά πραγματικό νόημα όταν φτάνει μέχρι και την πιο μικρή κοινότητα, ανέφερε, παρέχοντας καλύτερη ποιότητα ζωής, περισσότερες υποδομές, περισσότερες ευκαιρίες και περισσότερη προοπτική στους ανθρώπους των περιοχών αυτών.

Αναφερόμενος στο νέο πάρκο της Κρήτου Μαρόττου, το οποίο φέρει το όνομα του Μητροπολίτη Κύκκου και Τηλλυρίας Νικηφόρου, που κατάγεται από την κοινότητα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι πρόκειται για έναν έργο που σηματοδοτεί το αύριο της κοινότητας. Ένα χώρο όπου θα μεγαλώσουν παιδιά, είπε χαρακτηριστικά, θα γίνονται κοινωνικές επαφές των ανθρώπων, και θα δημιουργούνται οι υποδομές για να παραμένει ζωντανή η κοινότητα.

Παράλληλα με τα εγκαίνια του πάρκου, στην κοινότητα πραγματοποιήθηκε το συγκεκριμένο βράδυ και το ετήσιο πολιτιστικό φεστιβάλ της, στο οποίο τραγούδησαν η Αρετή Κετιμέ και οι αδερφοί Κουλουμή, ενώ έπαιξε μουσική η ορχήστρα «Μαρωνίτες».