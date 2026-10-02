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Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στη Μαύρη Θάλασσα και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις τους στις αλυσίδες εφοδιασμού, επιβάλλουν αυξημένη ετοιμότητα και προληπτικό σχεδιασμό και γι’ αυτό η Κυβέρνηση προχωρεί στην εξασφάλιση στρατηγικών αποθεμάτων σιτηρών για ανθρώπινη κατανάλωση, ικανών να καλύψουν τις ανάγκες της χώρας για περίοδο 45 ημερών, επιπρόσθετα και ανεξάρτητα από τα αποθέματα που διατηρούνται για εμπορικούς σκοπούς, είπε το βράδυ της Παρασκευής ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Σε χαιρετισμό στην επετειακή εκδήλωση για τα δεκάχρονα του Μουσείου Μύλοι Χατζηγιώρκη στο Φρέναρος, ο Πρόεδρος είπε ότι η διατήρηση των στρατηγικών αυτών αποθεμάτων θα ανατεθεί, μέσω ανοικτών διαδικασιών προσφορών, σε εγχώριες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εμπορία και αλευροποίηση σιτηρών. ”Πρόκειται για ένα μέτρο πρόληψης και ετοιμότητας, που θέλουμε να ενισχύσει την ικανότητα της χώρας να ανταποκριθεί σε ενδεχόμενες διαταραχές στην τροφοδοσία βασικών αγαθών”, ανέφερε.

Ο Πρόεδρος είπε ότι οι 55 χιλιάδες επισκέπτες που πέρασαν από το Μουσείο αυτή τη δεκαετία, έγιναν κοινωνοί της ιστορίας της παραγωγής και άλεσης του σιταριού, όπως εξελίχθηκαν στην Κύπρο, ανά τους αιώνες και βίωσαν μια μοναδική εμπειρία, ταξιδεύοντας νοερά στην ιστορία του τόπου μας και τις παραδόσεις του λαού μας.

Αναφέρθηκε επίσης στη συμμετοχή του Μουσείου στο τουριστικό πρόγραμμα EndlessSun, της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης Αμμοχώστου, με τη φιλοξενία τουριστών κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου.

“Υπάρχει ένα ξεκάθαρο όραμα να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο η παράδοση, η πολιτιστική γαστρονομία, η άυλη πολιτιστική μας κληρονομιά, και να συμβάλουμε με αυτό τον τρόπο στην αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος. Και θέλω να ανακοινώσω απόψε ότι η φιλόδοξη αυτή πρωτοβουλία συνάδει απόλυτα με τους σχεδιασμούς της Κυβέρνησής μας, με τη στρατηγική της, και για αυτό θα στηρίζουμε εμπράκτως τη χρηματοδότηση του έργου μέσα από την επόμενη προγραμματική περίοδο 2028-2034”, ανέφερε.

Ανακοίνωσε εξάλλου ότι το αργότερο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2027 η Κυβέρνηση θα αποφασίσει έργα 3,5 δις ευρώ για την επόμενη επταετία, 2,5 δις από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και 1 δις από εθνικούς πόρους.

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης σε έργα και πολιτικές, υπέρ των κατοίκων της περιοχής Αμμοχώστου, μέσα και από το ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης 30 και πλέον έργων, συνολικού ύψους 122 εκατομμυρίων ευρώ.

“Αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση μας λαμβάνοντας υπόψη και τις προκλήσεις και τις ιδιαιτερότητές της [επαρχίας]. Είναι βασική υποχρέωση μας να ενισχύσουμε την οικονομία, να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής των πολιτών, αλλά και να αξιοποιήσουμε – διότι υπάρχουν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής- αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα”, είπε.

ΚΥΠΕ