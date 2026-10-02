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Αιχμές κατά της Τουρκίας άφησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σχολιάζοντας δημοσιεύματα που τη φέρουν να προωθεί υποψηφιότητα για τη θέση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Σε δηλώσεις του κατά την προσέλευσή του σε εκδήλωση στο Φρέναρος, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι δεν έχει κάτι περισσότερο να σχολιάσει, σημειώνοντας πως «η Τουρκία κάνει τη δουλειά της, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας».

Όπως πρόσθεσε, «μια χώρα που καταπατά τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, το να διεκδικεί μια τέτοια θέση δεν συμβαδίζει με τη συμπεριφορά της».