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Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης έλαβε σήμερα συγχαρητήριο μήνυμα από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών κ. Αντόνιο Γκουτέρες, με την ευκαιρία της Ημέρας της Ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στο μήνυμα του, ο ΓΓ των ΗΕ ανέφερε τα ακόλουθα:

«Οι Εθνικές Μέρες αποτελούν σημαντικές στιγμές για ανασκόπηση της πορείας μιας χώρας, της συμβολής της στη διεθνή κοινότητα και των προσδοκιών που καθοδηγούν το μέλλον της.

Επίσης, μας υπενθυμίζουν την αξία του διαλόγου και της αλληλεγγύης στην αντιμετώπιση διεθνών προκλήσεων.

Ο κόσμος σήμερα αντιμετωπίζει επείγουσες προκλήσεις: ο τερματισμός πολέμων και η αποτροπή καινούριων, η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσιμης κατάστασης, η μείωση των ανισοτήτων και η διαχείριση ισχυρής τεχνολογίας κατά τρόπο υπεύθυνο.

Η αντιμετώπιση αυτών και άλλων προκλήσεων απαιτεί ανανεωμένη εμπλοκή και προσήλωση στην πολυμερή συνεργασία, ώστε να υπάρξει ειρήνη και ασφάλεια, προώθηση των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης και εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Για άλλη μια φορά εκφράζω τις καλύτερες μου ευχές στον λαό της Κυπριακής Δημοκρατίας σε αυτή την ξεχωριστή μέρα».