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Το Ισραήλ προτρέπει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να μην αγοράσουν τα ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα S-400 από την Τουρκία αναφέρει το Forbes. Αυτή η αντίθεση πηγάζει από την επιθυμία του Ισραήλ να εμποδίσει την Τουρκία να επιλύσει το αδιέξοδο με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τους S-400, γεγονός που θα επέτρεπε στην Άγκυρα να αποκτήσει τα προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη F-35.

Η Τουρκία στοχεύει να πωλήσει τους S-400 προκειμένου να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις και να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των F-35, μια προοπτική που το Ισραήλ θεωρεί σημαντική απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια και το στρατιωτικό του πλεονέκτημα.

Η Ρωσία έχει δηλώσει ότι θα επέτρεπε στην Τουρκία να πωλήσει τα συστήματα σε μια φιλική τρίτη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιηθούν συγκεκριμένοι όροι της. Αναφορές υποδηλώνουν ότι οι πιέσεις που ασκεί το Ισραήλ καθυστερούν στην παρούσα φάση την πιθανή συμφωνία με τα ΗΑΕ, καθώς το Ισραήλ προτιμά η Τουρκία να παραμείνει χωρίς τα αμερικανικά μαχητικά πέμπτης γενιάς, διατηρώντας έτσι την τρέχουσα στρατηγική ισορροπία.

Σε άρθρο του στον τουρκικό ιστότοπο Haber7 στις 23 Σεπτεμβρίου, ο αναλυτής Μεχμέτ Ατσέτ υποστήριξε ότι ο λόγος για τον οποίο δεν έχει οριστικοποιηθεί η συμφωνία με τα Εμιράτα «δεν είναι κάποιο εμπόδιο που προέρχεται από τη Ρωσία», προσθέτοντας ότι η Άγκυρα και η Μόσχα έχουν καταλήξει σε συναντίληψη για το θέμα. Επικαλούμενος πληροφορίες από μη κατονομαζόμενη πηγή, ανέφερε ότι ο πραγματικός λόγος της καθυστέρησης ήταν οι προτροπές του Ισραήλ προς τα ΗΑΕ να μην προχωρήσουν στη συμφωνία.

Ο Ατσέτ διακρίνει σαφείς λόγους για τη στάση αυτή του Ισραήλ. «Δεν θέλουν να αρθούν οι κυρώσεις CAATSA ούτε να ανοίξει ξανά ο δρόμος για το πρόγραμμα των F-35 για την Τουρκία», έγραψε. «Το Ισραήλ, το οποίο ασκεί σημαντική επιρροή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να εμποδίσει την ηγεσία της χώρας από το να λάβει μια οριστική απόφαση σχετικά με τους S-400».

Τώρα, τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η ισραηλινή κυβέρνηση ασκεί πιέσεις και στο Άμπου Ντάμπι να μην αποδεχθεί καμία τουρκική προσφορά για το ρωσικής κατασκευής σύστημα.

Για να επιτραπεί η επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα κατασκευής των μαχητικών F-35 (ή η αγορά τους), το αμερικανικό πλαίσιο παραμένει αυστηρό και καθορίζεται από τη νομοθεσία CAATSA (Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act).

Οι ΗΠΑ έχουν ξεκαθαρίσει ότι για να αρθούν οι κυρώσεις CAATSA και να συζητηθεί η παράδοση των F-35, η Τουρκία πρέπει να απομακρύνει πλήρως τα συστήματα S-400 από το έδαφός της (ή να μεταβιβαστεί ο έλεγχός τους σε τρίτη πλευρά).

Το γεγονός ότι η Ρωσία φήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταφοράς τους σε τρίτη χώρα αφαιρεί το ρωσικό βέτο που εμπόδιζε μέχρι σήμερα την Άγκυρα να απαλλαγεί από το σύστημα. Ωστόσο, η Μόσχα θέτει όρου όπως το ποια χώρα θα τα παραλάβει (αποκλείοντας προφανώς χώρες του ΝΑΤΟ ή την Ουκρανία), ενώ οι ΗΠΑ απαιτούν εγγυήσεις ότι το σύστημα δεν θα είναι προσβάσιμο από τουρκικό ή ρωσικό προσωπικό.

Παράλληλα, η άρση των κυρώσεων CAATSA απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη ή τη μη εναντίωση του Κογκρέσου, όπου διατηρούνται επιφυλάξεις για την ευρύτερη στρατηγική στάση της Άγκυρας.

skai.gr