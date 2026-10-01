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Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το δραματικό περιστατικό σε πτήση της Flydubai προς το Τελ Αβίβ, με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να δηλώνει ότι η παρέμβαση επιβατών απέτρεψε «μια νέα 11η Σεπτεμβρίου». Ο τραυματισμένος κυβερνήτης νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στη Σαουδική Αραβία, ενώ ο συγκυβερνήτης που φέρεται να τον μαχαίρωσε παραμένει υπό κράτηση και τα κίνητρά του διερευνώνται.

Την ίδια ώρα, οι μαρτυρίες όσων βρίσκονταν στο αεροσκάφος αποτυπώνουν τις δραματικές στιγμές στο πιλοτήριο, την απότομη απώλεια ύψους και την επέμβαση επιβατών που κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον δράστη και να αποτρέψουν την καταστροφή.

Tο ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει το περιστατικό απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης που είχε στόχο και τις σχέσεις του Ισραήλ με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο πιλότος, Σμιτ Ματσάρ, νοσηλεύεται στην πόλη Ταμπούκ, όπου το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση μετά το δραματικό περιστατικό.

Σε σταθερή κατάσταση ο πιλότος

Η πρεσβεία της Ινδίας στο Ριάντ ανακοίνωσε ότι ο Ματσάρ λαμβάνει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και ότι, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η κατάστασή του είναι σταθερή.

«Η πρεσβεία μας στο Ριάντ και το προξενείο μας στην Τζέντα παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας του κ. Σμιτ Ματσάρ, του γενναίου Ινδού πιλότου της πτήσης της Flydubai που εξετράπη στο Ταμπούκ», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Οι ινδικές διπλωματικές αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με την οικογένειά του και τις Αρχές της Σαουδικής Αραβίας, διαβεβαιώνοντας ότι θα συνεχίσουν να παρέχουν κάθε δυνατή υποστήριξη.

The stabbed pilot of flydubai flight FZ 1073, who helped prevent its hijacking by the co-pilot, is Indian Captain Smit Machchhar, who is based in Dubai, not an Emirati pilot as originally described by Israeli officials. https://t.co/dpr1SKkQJW pic.twitter.com/GgsyMxS2wY — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) September 30, 2026

Νετανιάχου: «Έσωσε ζωές – Είναι πραγματικός ήρωας»

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εξήρε δημόσια το θάρρος του κυβερνήτη, επισημαίνοντας ότι, παρά τον σοβαρό τραυματισμό του, κατάφερε να αντισταθεί στον δράστη και να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου.

«Χαιρετίζω τον Ινδό πιλότο Σμιτ Ματσάρ για το απαράμιλλο θάρρος του. Παρότι μαχαιρώθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά, πάλεψε, αντιστάθηκε, άνοιξε την πόρτα του πιλοτηρίου και επέτρεψε σε επιβάτες και πλήρωμα να ακινητοποιήσουν τον δράστη, αποτρέποντας μια αεροπορική τραγωδία», έγραψε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στο Χ.

יניב, אתה גיבור אמיתי. אנחנו עם של אריות! pic.twitter.com/55AgmAvzIG — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) September 30, 2026

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, ο κυβερνήτης «έσωσε τις ζωές 174 ανθρώπων», μεταξύ των οποίων βρίσκονταν και Ισραηλινοί πολίτες.

«Ο κυβερνήτης Σμιτ Ματσχάρ αντιστάθηκε μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχθηκε στο πιλοτήριο. Παρά το γεγονός ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά, κατάφερε να ξεκλειδώσει την πόρτα του πιλοτηρίου, επιτρέποντας σε Ισραηλινούς επιβάτες και στο πλήρωμα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να παρέμβουν και να σώσουν όλους τους επιβάτες. Μαζί, το εξαιρετικό τους θάρρος έσωσε 174 ζωές. Ινδός. Ισραηλινοί. Εμιρατινοί. Διαφορετικές εθνικότητες. Μία εξαιρετική πράξη θάρρους» αναφέρει στη δική του ανακοίνωση το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

This man is a hero.



Captain Smit Machchhar, the Indian captain of flydubai Flight 1073, fought back after being stabbed in the cockpit.



Despite being severely injured, he managed to unlock the cockpit door – allowing Israeli passengers and the Emirati crew to intervene and save… pic.twitter.com/x4W3mtQkag — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) September 30, 2026

Νετανιάχου: «Απέτρεψαν μια νέα 11η Σεπτεμβρίου»

Σε νέες δηλώσεις του στο Fox News, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αποκάλυψε λεπτομέρειες από τη συνάντησή του με τον Γιανίβ Χαγιούν, τον Ισραηλινό επιβάτη που ακινητοποίησε τον δράστη μέσα στην πτήση της Flydubai.

«Αυτό είναι πραγματικά τεράστιο θάρρος, που απέτρεψε μια νέα 11η Σεπτεμβρίου», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στον Σον Χάνιτι.

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι, κατά τη συνάντησή τους, ρώτησε τον Χαγιούν με τι ασχολείται επαγγελματικά. «Τον ρώτησα: “Τι δουλειά κάνεις;” και μου απάντησε: “Είμαι υδραυλικός!”», είπε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτήρισε την παρέμβασή του «εκπληκτική πράξη ηρωισμού», προσθέτοντας ότι οι επιβάτες που επενέβησαν «σταμάτησαν μια καταστροφή που θα μπορούσε να είχε παγκόσμιες διαστάσεις».

EXCLUSIVE: Israeli PM @netanyahu shares with @seanhannity details of his meeting with the hero Yaniv Hayun, who took down the attacker on the Flydubai flight:



"That is just tremendous courage that prevented another 9/11. I asked him, 'So what do you do for a living?' And he… pic.twitter.com/xp4swGX8H1 — Fox News (@FoxNews) October 1, 2026

Η Flydubai αναστέλλει τις πτήσεις προς και από το Ισραήλ

Μετά το περιστατικό, η Flydubai ανακοίνωσε ότι αναστέλλει προσωρινά όλες τις πτήσεις της από και προς το Ισραήλ, μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση της υπόθεσης.

Η εταιρεία έχει επιβεβαιώσει ότι σημειώθηκε «συμπλοκή στο πιλοτήριο» και ότι μέλη πληρώματος της Flydubai που ταξίδευαν με την πτήση κατάφεραν να ασφαλίσουν το αεροσκάφος και να το οδηγήσουν στο αεροδρόμιο της Ταμπούκ.

Δύο αεροσκάφη αντικατάστασης στάλθηκαν στη Σαουδική Αραβία για τους επιβάτες και το πλήρωμα. Η πτήση επαναπατρισμού αναχώρησε από την Ταμπούκ στις 17:40 τοπική ώρα και έφτασε στο Τελ Αβίβ περίπου μία ώρα αργότερα.

WATCH: Flydubai flight lands safely at Israel's Ben Gurion airport carrying the passengers from the hijacked flight. pic.twitter.com/FKB1syHcHK — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) September 30, 2026

Η εταιρεία ανέφερε ότι προτεραιότητά της είναι η ασφάλεια και η υγεία των επιβατών και των μελών του πληρώματος, καθώς και η υποστήριξη της επίσημης έρευνας.

Ισραήλ: «Στόχος οι Συμφωνίες του Αβραάμ»

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε ένα βήμα παραπέρα ως προς την αποτίμηση του περιστατικού.

Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Έντεν Μπαρ Ταλ, κατά τη διάρκεια διαδικτυακής ενημέρωσης Ισραηλινών πρεσβευτών και επικεφαλής διπλωματικών αποστολών, χαρακτήρισε το συμβάν «απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης» με στόχο «Ισραηλινούς, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις Συμφωνίες του Αβραάμ».

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συγκαταλέγονται στις λίγες αραβικές χώρες που διατηρούν επίσημες διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, μετά την υπογραφή των Συμφωνιών του Αβραάμ το 2020, κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Τα ακριβή κίνητρα του συγκυβερνήτη, πάντως, εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο της επίσημης έρευνας.

Τι λένε οι επιβάτες: «Προσπαθούσε να καταστρέψει τα όργανα»

Νέες λεπτομέρειες έχουν προκύψει και μέσα από τις μαρτυρίες επιβατών.

Ο Γιανίβ Χαγιούν, τον οποίο ο Νετανιάχου υποδέχθηκε και χαρακτήρισε ήρωα, δήλωσε ότι ο ίδιος και άλλοι επιβάτες προσπαθούσαν να ανοίξουν την πόρτα του πιλοτηρίου, ενώ ο τραυματισμένος κυβερνήτης βρισκόταν πολύ κοντά σε αυτή.

Πριν καταρρεύσει, κατάφερε να ανοίξει την πόρτα, σύμφωνα με τον Χαγιούν.

Μπαίνοντας στο πιλοτήριο, όπως περιέγραψε, είδε τον δράστη να «προσπαθεί να καταστρέψει τα όργανα ώστε να αχρηστεύσει το αεροπλάνο».

#WATCH: Israeli passengers rush the cockpit to rescue their Flydubai flight after the copilot attempted to hijack it. pic.twitter.com/rs9L3EzL2B — Israel National News – Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) September 30, 2026

Ο Χαγιούν είπε ότι τον έπιασε από τον λαιμό και τον τράβηξε έξω από το πιλοτήριο, όπου άλλοι επιβάτες βοήθησαν να ακινητοποιηθεί.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη ότι, ενώ το αεροσκάφος κατέβαινε, τράβηξε τα χειριστήρια και συνέβαλε στην επαναφορά του, προτού άλλος πιλότος αναλάβει.

Όταν ο Νετανιάχου τον ρώτησε πώς γνώριζε τι να κάνει, εκείνος απάντησε ότι παρακολουθεί τη σειρά ντοκιμαντέρ Air Crash Investigation.

One of the Israeli passengers who subdued the pilot-hijacker on board flydubai FZ 1073 told PM Netanyahu that the stabbed captain managed to open the cockpit door before collapsing. This enabled the passengers to enter and seize the attacker, as he was attempting to destroy the… pic.twitter.com/TuOiAGBWy9 — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) September 30, 2026

Έδεσαν τον δράστη με δεματικά και ακουστικά

Άλλος επιβάτης, ο Ζβίκα Μένες, δήλωσε στο ισραηλινό Kan News ότι οι επιβάτες έδεσαν τον δράστη «με τα δικά του δεματικά και με τα ακουστικά του συστήματος ψυχαγωγίας».

«Υπάρχουν παιδιά και οικογένειες εδώ που πέρασαν ένα εξαιρετικά σοβαρό και πολύ τραυματικό γεγονός», ανέφερε.

Η Γιασμίν Αμπουκάσις, μητέρα επιβάτιδας, είπε ότι η κόρη της τής περιέγραψε έναν άνδρα με μαχαίρι να έχει ρίξει έναν από τους πιλότους στο πάτωμα, ενώ υπήρχαν αίματα στο πιλοτήριο.

«Το αεροπλάνο άρχισε να χάνει τον έλεγχο. Όλοι ούρλιαζαν, πίστευαν ότι θα πεθάνουν», είπε.

Άλλη επιβάτιδα περιέγραψε τη στιγμή που έγινε αντιληπτό ότι το αεροσκάφος έχανε ύψος ως «πολύ αγχωτική», λέγοντας ότι πολλοί πίστεψαν πως οι πιλότοι είχαν χάσει τον έλεγχο.

«Υπήρχαν άνθρωποι εδώ με τις μπλούζες τους γεμάτες αίμα», ανέφερε.

Πληροφορίες για τον συγκυβερνήτη

Πιλότος που μίλησε στο Κανάλι 16 της ισραηλινής τηλεόρασης ανέφερε ότι ο συγκυβερνήτης ήταν υπήκοος του Ομάν και είχε προσληφθεί από την εταιρεία περίπου οκτώ μήνες νωρίτερα.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι ο άνδρας «προσευχόταν υπερβολικά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και αρνιόταν να κάνει χειραψία με γυναίκες».

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποτελούν μαρτυρία τρίτου προσώπου και δεν έχουν παρουσιαστεί ως επίσημο πόρισμα για τα κίνητρα του δράστη.

Ο Τραμπ και η συνομιλία με τον Νετανιάχου

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αποκάλυψε ότι είχε συνομιλήσει «επί μακρόν» με τον Νετανιάχου.

«Φαίνεται ότι ο συγκυβερνήτης ήταν ίσως τρομοκράτης ή ίσως κάποιος διαταραγμένος και μαχαίρωσε τον κυβερνήτη», είπε.

BREAKING: President Trump says the co-pilot who allegedly stabbed the captain of an Israel-bound Flydubai jet was "perhaps a terrorist or perhaps a whack job."



Trump says the badly wounded captain still managed to open the cockpit door and scream for help.



"In a way he was a… pic.twitter.com/osmdBm0tSp — Fox News (@FoxNews) September 30, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε επίσης την παρέμβαση του Ισραηλινού επιβάτη που μπήκε στο πιλοτήριο, υποστηρίζοντας ότι ήταν υδραυλικός χωρίς εμπειρία πτήσης και ότι κατάφερε προσωρινά να σταθεροποιήσει το αεροσκάφος.

Ο Τραμπ, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι μετέφερε όσα του είχαν ειπωθεί και όχι ανεξάρτητα επιβεβαιωμένα γεγονότα.

«Αυτή είναι η ιστορία που άκουσα. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά αυτή είναι η ιστορία που μου μετέφερε ο Μπίμπι και κάποιες πρώτες πηγές», είπε.

Trump says Netanyahu told him that an Israeli plumber took over the controls and saved the Flydubai plane from crashing, but admits "I don't know if it's true, but that's the story I got from Bibi" pic.twitter.com/sAOxELDnYi — Aaron Rupar (@atrupar) September 30, 2026

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι δεν είναι ακόμη βέβαιο πως ο συγκυβερνήτης σκόπευε πράγματι να ρίξει το αεροσκάφος.

Γιανάι: «Πιθανότατα λίγο πριν από μια νέα 11η Σεπτεμβρίου»

Σε ιδιαίτερα δραματικούς τόνους αναφέρθηκε στην υπόθεση και η πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα Πνινάτ Γιανάι.

Σε ανάρτησή της στο Facebook έκανε ευθεία αναφορά στην 11η Σεπτεμβρίου, γράφοντας:

«Ακούστε αυτές τις στιγμές μέσα στο αεροσκάφος της Flydubai, καθ’ οδόν προς το Τελ Αβίβ, πιθανότατα λίγο πριν από μια νέα 11η Σεπτεμβρίου».

Η ίδια συνέδεσε το περιστατικό με την «τζιχαντιστική τρομοκρατία» και υποστήριξε ότι τέτοιες ενέργειες επιχειρούν να πλήξουν όχι μόνο το Ισραήλ αλλά και τις σχέσεις που οικοδομήθηκαν μέσω των Συμφωνιών του Αβραάμ.

Αναφέρθηκε επίσης στους επιβάτες που επενέβησαν, σε γιατρό που έσπευσε να βοηθήσει και σε εκείνον που ανέλαβε προσωρινά τον έλεγχο του πιλοτηρίου.

«Ο πολιτισμένος κόσμος δεν μπορεί να επιτρέπει την υποκίνηση μίσους οποιασδήποτε μορφής», σημείωσε.

Το χρονικό της πτήσης FZ1073

Η πτήση FZ1073 της Flydubai είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελ Αβίβ όταν εκδηλώθηκε το σοβαρό περιστατικό μέσα στο πιλοτήριο.

Ακολούθησε αναστάτωση στην καμπίνα, ενώ το αεροσκάφος έχασε ύψος και οι επιβάτες αντιλήφθηκαν ότι υπήρχε σοβαρό πρόβλημα.

Μετά την ακινητοποίηση του συγκυβερνήτη, άλλοι πιλότοι που επέβαιναν στο αεροσκάφος ανέλαβαν τον έλεγχο και οργανώθηκε η εκτροπή της πτήσης.

Στο μεταξύ κινητοποιήθηκαν ισραηλινά και σαουδαραβικά μαχητικά, ενώ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου προχώρησε σε επείγουσες διαβουλεύσεις για την εξέλιξη του περιστατικού.

Το αεροσκάφος κατευθύνθηκε τελικά στην Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Ο τραυματισμένος κυβερνήτης μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ενώ ο συγκυβερνήτης τέθηκε υπό κράτηση. Η έρευνα συνεχίζεται για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες και τα κίνητρα της επίθεσης.

protothema.gr