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Νέες λεπτομέρειες για το δραματικό περιστατικό στην πτήση της Flydubai από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ μετέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος μακρά συνομιλία που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σύμφωνα με όσα ανέφερε, ο συγκυβερνήτης που φέρεται να μαχαίρωσε τον κυβερνήτη ενδέχεται να ήταν «τρομοκράτης» ή «διαταραγμένος», ενώ καθοριστική ήταν, όπως είπε, η παρέμβαση Ισραηλινού επιβάτη, υδραυλικού στο επάγγελμα, ο οποίος βοήθησε στη σταθεροποίηση του αεροσκάφους.

«Μίλησα επί μακρόν με τον Μπίμπι Νετανιάχου για το περιστατικό», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Φαίνεται ότι ο συγκυβερνήτης ήταν ίσως τρομοκράτης ή ίσως κάποιος διαταραγμένος και μαχαίρωσε τον κυβερνήτη».

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο κυβερνήτης είχε τραυματιστεί σοβαρά, αλλά πρόλαβε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου και να ζητήσει βοήθεια.

«Ο πιλότος ήταν σε πολύ κακή κατάσταση και, απ’ ό,τι καταλαβαίνω, εξακολουθεί να είναι», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι παρά τον τραυματισμό του είχε την ψυχραιμία να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου.

BREAKING: President Trump says the co-pilot who allegedly stabbed the captain of an Israel-bound Flydubai jet was "perhaps a terrorist or perhaps a whack job."



Trump says the badly wounded captain still managed to open the cockpit door and scream for help.



"In a way he was a… pic.twitter.com/osmdBm0tSp September 30, 2026

Το περιστατικό σημειώθηκε στην πτήση FZ1073 της Flydubai, η οποία πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Ντουμπάι – Τελ Αβίβ και τελικά πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας. Ο συγκυβερνήτης συνελήφθη και οι αρχές ερευνούν τα κίνητρά του, τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Ο Ισραηλινός υδραυλικός που μπήκε στο πιλοτήριο

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η περιγραφή του Τραμπ για την παρέμβαση ενός Ισραηλινού επιβάτη, τον οποίο χαρακτήρισε υδραυλικό χωρίς εμπειρία στον χειρισμό αεροσκαφών.

Κατά τον Τραμπ, ο άνδρας καθόταν κοντά στο μπροστινό μέρος της καμπίνας όταν αντιλήφθηκε ότι υπήρχε αναστάτωση στο πιλοτήριο. Μπήκε μέσα, τράβηξε τον συγκυβερνήτη από τη θέση του και τον έριξε προς τα πίσω, όπου άλλοι επιβάτες συνέβαλαν στην ακινητοποίησή του.

Εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα πάντα με την αφήγηση του Τραμπ, το αεροσκάφος βρισκόταν σε απότομη κάθοδο.

«Το αεροπλάνο κατέβαινε με απίστευτη γωνία», είπε, υποστηρίζοντας ότι είχε ξεπεράσει τα συνήθη επιχειρησιακά του όρια.

Οι διαθέσιμες πληροφορίες αναφέρουν ότι το αεροσκάφος έχασε χιλιάδες πόδια ύψους μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, προτού σταθεροποιηθεί.

«Έπιασε το χειριστήριο και το επανέφερε»

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ισραηλινός επιβάτης, χωρίς να έχει πετάξει ποτέ αεροσκάφος, έπιασε το χειριστήριο και κατάφερε να επαναφέρει το αεροπλάνο σε οριζόντια πορεία πριν συντριβεί.

«Χωρίς να έχει πετάξει ποτέ αεροπλάνο, πήρε το χειριστήριο, το τράβηξε προς τα πάνω και κατάφερε να το ισιώσει πριν συντριβεί», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, όταν αργότερα ρωτήθηκε πώς ήξερε τι να κάνει, ο επιβάτης απάντησε ότι είχε αποκτήσει ορισμένες βασικές γνώσεις παρακολουθώντας συχνά την τηλεοπτική σειρά Air Disasters, που παρουσιάζει και αναλύει αεροπορικά δυστυχήματα.

«Είπε ότι το βλέπει πολύ και ότι, παρακολουθώντας αυτή την εκπομπή, έμαθε κατά κάποιο τρόπο πώς πετάει ένα αεροπλάνο», ανέφερε ο Τραμπ.

Στη συνέχεια, όπως είπε, άλλοι πιλότοι και μέλη ασφαλείας που βρίσκονταν στο πίσω μέρος του αεροσκάφους έφτασαν στο πιλοτήριο και ανέλαβαν τον έλεγχο.

«Νομίζω ότι είναι η πιο απίστευτη ιστορία», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος.

President Trump on speaking to Benjamin Netanyahu on stabbing of pilot on Flydubai flight: "It seems as though the co-pilot was perhaps a terrorist or perhaps a wackjob." pic.twitter.com/i9BiqYVeez — CSPAN (@cspan) September 30, 2026

Η επιφύλαξη του Τραμπ: «Αυτή είναι η ιστορία που άκουσα»

Ο Τραμπ φρόντισε, πάντως, να διευκρινίσει επανειλημμένα ότι μετέφερε πληροφορίες που του είχαν δοθεί και όχι γεγονότα που είχαν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

«Αυτή είναι η ιστορία που άκουσα. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά αυτή είναι η ιστορία που μου μετέφερε ο Μπίμπι και ακόμη κάποιες πρώτες πηγές», είπε.

Trump says Netanyahu told him that an Israeli plumber took over the controls and saved the Flydubai plane from crashing, but admits "I don't know if it's true, but that's the story I got from Bibi" pic.twitter.com/sAOxELDnYi — Aaron Rupar (@atrupar) September 30, 2026

Παράλληλα, απέφυγε να δηλώσει με βεβαιότητα ότι ο συγκυβερνήτης είχε σκοπό να ρίξει το αεροπλάνο.

«Είπαν ότι ήθελε να το ρίξει. Δεν το γνωρίζουν αυτό. Δεν γνωρίζουν τέτοιου είδους πληροφορίες», σημείωσε.

Η Flydubai έχει επιβεβαιώσει ότι σημειώθηκε σοβαρό επεισόδιο στο πιλοτήριο, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να εξακριβώσουν τα ακριβή κίνητρα και τις συνθήκες του περιστατικού.

protothema.gr