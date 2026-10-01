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Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, από τις ιδρύσεως της το 1960, ήταν και είναι ένα κράτος με πολλές αντοχές. Παρά το μέγεθος της, τις δυσκολίες που πέρασε και περνά, αντέχει. Η ιστορία του κυπριακού κράτους, της Κύπρου, ήταν και είναι ανηφορική.

ΑΛΛΑ είναι σαφές πως, παρά τις τρικλοποδιές και τις υπονομεύσεις που δεχθήκαμε ως κράτος και ως λαός, κρατήσαμε, αντέξαμε και προχωράμε μπροστά. Οι στοχευμένες συστηματικές προσπάθειες για διάλυση του κράτους απέτυχαν.

ΠΡΟΦΑΝΩΣ και έγιναν λάθη και μάλιστα σημαντικά. Λανθασμένοι χειρισμοί υπήρξαν, υποβαθμίσθηκαν κίνδυνοι και δεν υπολογίσθηκαν σωστά οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Κι, όμως, άντεξε τις πιέσεις και τις επιθέσεις, που στόχευαν στη διάλυσή της. Ακόμη και μετά την τουρκική εισβολή, το 1974, και όταν καταλήφθηκαν από την κατοχική Τουρκία εδάφη και πληθυσμός εκδιώχθηκε.

ΓΙΑ πενήντα δυο χρόνια τώρα, το Κυπριακό δυστυχώς παραμένει άλυτο. Προσπάθειες έχουν γίνει και συνεχίζονται μέχρι σήμερα, παρά την αρνητική στάση της κατοχικής δύναμης. Η Τουρκία εξακολουθεί να προτάσσει τους διαχρονικούς στρατηγικούς στόχους της, που αφορούν τον έλεγχο του νησιού. Είναι πρόδηλο ότι με τέτοιες προσεγγίσεις δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία στο Κυπριακό. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τέτοια αξίωση. Κάτι τέτοιο θα ήταν αυτοχειρία.

ΓΙ’ αυτό και ο αγώνας για ανατροπή των κατοχικών δεδομένων, που συνδέεται με την επιβίωση του λαού και της χώρας συνεχίζεται. Σε αυτό τον αγώνα ανατροπής των κατοχικών δεδομένων είναι όλοι ευπρόσδεκτοι. Και οι Τουρκοκύπριοι, οι οποίοι θα πρέπει να αντιληφθούν πως το μέλλον τους είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Έχουν συμφέρον να λυθεί το Κυπριακό με την αποκατάσταση της ενότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας,

ΤΟ 1974, μετά την τουρκική εισβολή, έγινε περισσότερο αντιληπτό ότι το κράτος μας είναι το μοναδικό όχημα για το μέλλον μας.

ΕΙΝΑΙ πρόδηλο ότι η πορεία της ιστορίας και των εξελίξεων έχουν επιβεβαιώσει πως η Κυπριακή Δημοκρατία, ήταν το οχυρό και η ασπίδα, η οποία διασφάλισε την επιβίωση του λαού από τις συνεχείς επιθέσεις που δέχτηκε και συνεχίζει να δέχεται μέχρι και σήμερα.

ΤΟ μήνυμα, μέρα που είναι, θα πρέπει να είναι σαφές και να έχει πολλούς αποδέκτες: Είναι θέση, που δεν μπορεί να αλλάξει, ότι θα σταθούμε απέναντι σε λύση που θα διαλύει την Κυπριακή Δημοκρατία. Η λύση, η οποία θα προκύψει θα στηρίζεται στην Κυπριακή Δημοκρατία. Διαφορετικά, εάν η συμφωνία καταργεί ή υποβαθμίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, θα συνιστά αυτοχειρία.